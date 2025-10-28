LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 octombrie 2025: 530 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA ABI ACCOUNTING S.R.L. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0731900600
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL TEHNICIAN INSTALATII ÎN CONSTRUCTII 2 0748025672
ALBA IULIA KINETOMED SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0741221282
ALBA IULIA KINETOMED SRL MASEUR 2 0741221282
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 0744535199
ALBA IULIA INVENT INSTAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 747983742
ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0740195535
ALBA IULIA MAXITRAILER SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 [email protected]
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0754388344
ALBA IULIA CARBONDIS DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240
ALBA IULIA C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU SEF/SEF ADJUNCT TURA STATIE ELECTRICA (STUDII MEDII) 2 0269207120
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MEDIC STOMATOLOG 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0744961976
ALBA IULIA TOTO RICCO SRL AJUTOR BUCATAR 3 0723146931
ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045288
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. SORTATOR PRODUSE 2 0756101055
ALBA IULIA GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 3 0786191650
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0745645001
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1 0756101055
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0258816103
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0756101055
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 7 0258811646
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 15 0254206600
ALBA IULIA ROST INTERIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0736414155
ALBA IULIA ROST INTERIOR SRL DECORATOR INTERIOARE 1 0736414155
ALBA IULIA ROST INTERIOR SRL ANIMATOR SOCIOEDUCATIV 1 0736414155
ALBA IULIA ROST INTERIOR SRL ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE (STUDII MEDII) 1 0736414155
ALBA IULIA ROST INTERIOR SRL Logistician responsabil comenzi 1 0736414155
ALBA IULIA ROTI BUNE TECH MECANIC AUTO 1 0775360772
ALBA IULIA NVR TERRA SURVEYING SRL INGINER TOPOGRAF 1 0742538575
ALBA IULIA NVR TERRA SURVEYING SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742538575
ALBA IULIA Rubi Start Business SRL PIZZAR 3 0743175729
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 3 0723278582
ALBA IULIA FAR FOUNDATION SRL MANAGER PROIECT 1 0263708010
ALBA IULIA ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA FORMATOR 1 0726248971
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0745645001
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 3 0723278582
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL SPECIALIST MENTENANTA ELECTROMECANICA-AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0372133794
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0756101055
ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 1 0744134389
ALBA IULIA BASEALEXIA RAYD SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0729202853
ALBA IULIA SC ECOPOWER ALBA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 3 0748105821
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0745645001
ALBA IULIA SIDE GRUP SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0257216644
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055
ALBA IULIA S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL INGINER MECANIC 1 [email protected]
ALBA IULIA S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 [email protected]
ALBA IULIA S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]
ALBA IULIA S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 [email protected]
ALBA IULIA S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 [email protected]
ALBA IULIA S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 [email protected]
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR FEMEIE DE SERVICIU 1 0722346560
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0722346560
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE 1 0722346560
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0722346560
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR INSTRUCTOR SPORTIV 1 0722346560
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR MASEUR 2 0722346560
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR KINETOTERAPEUT 2 0722346560
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0722346560
ALBA IULIA BUCOVRO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0753537548
ALBA IULIA REKORD SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1 058/815237
ALBA IULIA SC BREASLA SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0723955364
ALBA IULIA BOGDAN SUPER CUT S.R.L. MANAGER 1 0755868428
ALBA IULIA BOGDAN SUPER CUT S.R.L. FRIZER 1 0755868428
ALBA IULIA HERMES MOBLUX MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 [email protected]
ALBA IULIA HAGIU SI ALEX SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0721236424
ALBA IULIA DEDEMAN SRL VÂNZATOR 1 0234513330
ALBA IULIA DEDEMAN SRL AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1 0234513330
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 10 0728014600
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR FEMEIE DE SERVICIU 1 0788364937
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937
ALBA IULIA SC BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL OPERATOR LA MASINI DE AMESTECARE (PRODUSE CHIMICE) 2 0751863838
ALBA IULIA SC UNIREA PRES SRL PATISER 1 0729399887
ALBA IULIA Digital Info SRL PROGRAMATOR AJUTOR 1 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 2 0728040572
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL AGENT VÂNZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE 1 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 4 0728040568
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0745645001
ALBA IULIA SC.OMCUOMCONCEPT.SRL Barman preparator de cafea (barista) 1 0769237605
ALBA IULIA SC.OMCUOMCONCEPT.SRL MANAGER 1 0769237605
ALBA IULIA SC.OMCUOMCONCEPT.SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0769237605
ALBA IULIA MAVIS BEAUTY SRL MANICHIURIST 2 0744319651
ALBA IULIA BEST NOR REL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0741499743
ALBA IULIA BASEALEXIA RAYD SRL MAISTRU ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI-UNELTE, UTILITATI, SERVICE, PROTOTIPURI 1 0729202853
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582
ALBA IULIA DONPROPERTY SOLUTIONS SRL Specialist marketing online 1 0784834833
ALBA IULIA APULUM SA MECANIC UTILAJ 2 0258/81370
ALBA IULIA BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA CONTABIL-SEF 1 0258811443
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0756101055
ALBA IULIA RARA ONE MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0741990358
ALBA IULIA DTS UNIC PROIECT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0258/822046
ALBA IULIA ROTI BUNE TECH MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0775360772
ALBA IULIA Heart Clinic Assist SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0743762300
AMPOITA TOP PROIECT INSTAL SRL Responsabil tehnic cu execuția 1 0756654726
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL INGINER PRODUCTIE 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONTABIL 1 0745353599
DRAMBAR TOBIMAR SRL MANIPULANT MARFURI 2 0258810933
DRAMBAR MUREŞULDRÂMBAR SRL SAPATOR MANUAL 1 0258815855
MICESTI GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0731317232
OARDA ELIT SRL OPERATOR LA TRATAREA SI EPURAREA APELOR UZATE 2 0721367218
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
SARD MILAN CONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0731534954
SARD MILAN CONS S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0731534954
IGHIEL SANTOS BIKE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0749373095
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 7 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 5 0748200044
TOTOI FUN AST SRL ADMINISTRATOR 1 0741169613
TOTOI FUN AST SRL ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE (STUDII MEDII) 1 0741169613
TOTOI FUN AST SRL FUNCTIONAR INFORMATII CLIENTI 1 0741169613
TOTOI FUN AST SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1 0741169613
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 3 0722672725
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102
AIUD MAGIC AGROJET SA FREZOR UNIVERSAL 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0721444844
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
AIUD NATUR SRL AMBALATOR MANUAL 2 0743115127
AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744709382
AIUD MAGIC AGROJET SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0721444844
AIUD THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. RECEPTIONIST 1 0751882218
AIUD THOMAS FOOD SRL CASIER 3 [email protected]
AIUD PAPABOX SRL PIZZAR 2 0743175729
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0742212343
AIUD ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL CROITOR 2 0758258487
AIUD ALEX COPE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0749846855
AIUD ALEX COPE SRL FINISOR-LACUITOR LEMN 1 0749846855
AIUD SC AGROLIV SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0735803943
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0742212343
COLTESTI DE COLȚEȘTI S.R.L. AMBALATOR MANUAL 1 0726149909
COLTESTI DE COLȚEȘTI S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0726149909
COLTESTI DE COLȚEȘTI S.R.L. VÂNZATOR 1 0726149909
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0743393812
MIRASLAU ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANIPULANT MARFURI 1 0744572894
MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 3 0749229918
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0751086351
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 0751086351
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0751086351
TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674
ORAS TEIUS RESUM SMART SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 0756796818
SFARCEA SC R&A FIRE SERVICES SRL CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII ÎN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR 1 0766646922
SFARCEA SC R&A FIRE SERVICES SRL SEF SERVICIU VOLUNTAR/PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA 1 0766646922
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ WISENTERPRISE SRL AJUTOR BUCATAR 7 0743758846
BLAJ ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC PSIHOLOG 1 0258712228
BLAJ DELGAZ GRID S.A. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 [email protected]
BLAJ HYDRO EVENTS 2015 SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2 0744602117
BLAJ HYDRO EVENTS 2015 SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0744602117
MIHALT FUN TIME EVENTS EDUCATOR SPECIALIZAT 1 0744614323
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. MANAGER 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0745395484
SANCEL ZEROLAG SOLUTIONS SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0770688391
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD SILINEL TURIST SRL BUCATAR 1 0743863233
ABRUD SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
LUNCA BISERICII TRADITIE SI BUN GUST SRL MANAGER PROIECT 1 0742889302
MATISESTI CARPATHIAN TIMBER WOOD S.R.L. Logistician responsabil comenzi 1 0765319314
MUSCA TRAUST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0743920283
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL INSTRUCTOR AUTO 1 0740288569
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0756412946
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL DISPECER 1 0756412946
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0756412946
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. BUCATAR 1 0767774169
CUGIR ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0767774169
CUGIR ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0767774169
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL KINETOTERAPEUT 2 0762399560
CUGIR KLETT HAIR SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL COAFOR STILIST 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0765477427
CUGIR SERVPARTS IT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 2 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0767675048
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL BUCATAR 1 0769415564
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0769415564
CUGIR GREEN VELVET SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL Organizator evenimente 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0731163879
CUGIR KLETT CAR SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL MECANIC AUTO 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL INSPECTOR TEHNIC 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0760324378
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 7 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 5 [email protected]
CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 4 0744535450
CUGIR MINIMAL CONCEPT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0745168702
CUGIR NOVA MODUL PRESATOR METALE LA RECE 1 0732980818
CUGIR NOVA TOOLING S.R.L. RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 0258755727
SIBOT Metallmeister MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0741922290
SIBOT BLACK DIGGER S.R.L. MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0723325081
SIBOT BLACK DIGGER S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0723325081
SIBOT BLACK DIGGER S.R.L. REGISTRATOR-SEF 1 0723325081
SALISTEA S.C.THOMAS FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0743062370
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. MOZAICAR RESTAURATOR 1 [email protected]
OCNA MURES MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 0742212343
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0751631980
UNIREA SC UNILACT TRANSILVANIA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0745543871
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
DAIA ROMANA DAN FAM RESIDENCE SRL AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]
DOBRA A N SERV TIME S.R.L. CASIER 1 0766451968
PETRESTI PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0743559716
PETRESTI STEIN KONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 3 0788595992
PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU 1 0765208008
PIANU DE SUS SC PIANU AUTOSERVICE SRL MECANIC AUTO 1 0765066835
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 3 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 3 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES SAVINI DUE SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0752199005
SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045288
SEBES LOGROTEX SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 1 0753885039
SEBES BENA CONCEPT ZIDAR PIETRAR 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT FAIANTAR 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0788341443
SEBES BENA CONCEPT MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0788341443
SEBES EURO TEAM GB SPEDITION SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 5 0743311533
SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 0745580122
SEBES S.C. SERGIANA RETAIL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0721239716
SEBES TRANS IVINIS CO SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0258/73234
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0743515200
SEBES PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2 [email protected]
SEBES LA DOCTORU VET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0769289761
SEBES AVB LEATHER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1 0769046791
SUGAG ENERGOHOLDING SRL INGINER ELECTROMECANIC 1 0743199310
SUGAG MUNTHIU VET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0769289761
SUGAG TICA CRETU CONSTRUCTII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0743199310
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS CASIFLAV CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0761982552
