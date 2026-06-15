Actualitate

Liberalii nu vor guverna cu PSD: Decizie fermă a liderilor partidului

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

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Liberalii nu vor guverna cu PSD: Decizie fermă a liderilor partidului

Reprezentanții PNL au votat în ședința lărgită de luni, 15 iunie 2026 să nu facă o alianță cu PSD.

Au fost 39 de voturi „pentru”, 10 impotriva și 5 abțineri, potrivit surselor politice.

Duminică, 14 iunie 2026, președintele României l-a desemnat pe Adrian Veștea candidat pentru funcția de prim-ministru.

Asta după ce prima propunere (Eugen Tomac) și-a retras mandatul din lipsă de sprijin parlamentar.

Decizia vine într-un context de criză politică guvernamentală, după căderea precedentului executiv și dificultăți în formarea unei majorități stabile.

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a generat reacții politice intense.

Liberalul și-a asumat mandatul într-un moment de criză, vizând crearea unui guvern politic, însă momentul a declanșat nemulțumiri, acuzații de complot și chiar discuții despre sesizarea Curții Constituționale.

foto: arhivă

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