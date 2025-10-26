ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 26 octombrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire/specialist/primar confirmat în specialitatea medicină de laborator, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Laboratorului de analize medicale.

Condiții specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diplomă de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea medicină de laborator

Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea microbiologie medicală și este publicată pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unității, la Compartimentul RUNOS, conform calendarului de concurs.

Relații suplimentare se pot obtine de la Compartimentul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialitate medicină de laborator:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 24.10.2025

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 17.11.2025 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 19.11.2025

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 19.11.2025 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 19.11.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 21.11.2025 Ora 15,00

Data probei scrise 26.11.2025 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 26.11.2025 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 27.11.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 28.11.2025 Ora 15,00

Data probei clinice/practice 02.12.2025 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 02.12.2025 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 03.12.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 04.12.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 05.12.2025 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro.

*Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de contabil șef grad II, studii superioare de lungă durată, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată l

Condiţii de participare:

– studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale; Ramura de ştiinţă (RSI) – Științe economice;

– vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minim 7 (șapte) ani.

Condiţii specifice de participare:

– cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);

– capacitate de analiză şi sinteză;

– promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor;

– corectitudine şi fidelitate;

– abilităţi în comunicare;

– iniţiativă şi creativitate;

– preocupare pentru ridicarea nivelului profesional;

– capacitate de adaptare la activităţi în condiţii speciale;

– capacitatea de a lucra în echipă;

– capacitatea de a găsi soluții în echipă.

Calendar:

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 10 noiembrie 2025, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba;

– proba scrisă va avea loc în data de 17 noiembrie 2025, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba;

– interviul va avea loc în data de 21 noiembrie 2025, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până cel târziu în data de 07 noiembrie 2025, ora 16:00, la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 22, judeţul Alba.

*Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 17.11.2025, ora 10.00, concurs, pentru ocuparea a 4 posturi de infirmiere debutante, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022.

Condiții specifice:

– Studii medii;

– curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare.

Calendar:

1. Publicarea anunțului 24.10.2025

2. Depunerea dosarelor 07.10.2025 07.11.2025 ora 14

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 12.11.2025 ora 10

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 12.11.2025 ora 12

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 13.11.2025 ora 12

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.11.2025 ora 10

7. Susţinerea probei scrise 17.11.2025 ora 10

8. Afişarea rezultatului probei scrise 17.11.2025 ora 15

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 18.11.2025 ora 15

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.11.2025 ora 10

11. Susținerea interviului 20.11.2025 ora 10

12. Comunicarea rezultatului interviului 20.11.2025 ora 14

13. Depunerea contestaţiilor 21.11.2025 ora 14

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.11.2025 ora 10

15. Afişarea rezultatului final al concursului 24.11.2025 ora 14

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro.

*Liceul Tehnologic Sebeș organizează concurs pentru ocupareea unui post vacant de șofer autoturisme și camionete, pe perioadă nedeterminată, la structura Administrativ

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: minim 10 clase;

2. Abilități, calități și aptitudini necesare

3. Vechime: minim 3 ani.

4. Permis de conducere categoria: B

5. Aviz pshihologic valabil

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 23/10/2025

– termenul de depunere a dosarelor în data de 06/11/2025 , ora 12:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor în data de: 07/11/2025 , ora 10:00, la sediul instituţiei;

– afișare rezultate la selectia dosarelor în data de:07/11/2025 , ora 12:00, la sediul institutiei.

– termen de contestare la selecția dosarelor în data de 10/11/2025 , ora 12:00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de 10/11/2025 , ora 13:00, la sediul institutiei.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 14/11/2025 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 14/11/2025 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă în data de 17/11/2025 ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 17/11/2025 , ora 15:30, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 18/11/2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 18/11/2025 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 19/11/2025 ,ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 19/11/2025 , ora 15:30, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor finale în data de 19/11/2025 , ora 16:00, la sediul instituției;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: LICEUL TEHNOLOGIC SEBES , cu sediul în Sebes, str Viilor, Nr 2, jud Alba, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:MIHAUT SIMONA MARIA , email: [email protected].

*Liceul Tehnologic Sebeș organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Administrativ-financiar

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii superioare (economice/ inginerie)

2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): necesita cunoştinţe de operare PC,

3. Abilități, calități și aptitudini necesare:

– seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare);

– să nu aibă antecedente penale;

– să fie apt din punct de vedere medical;

– abilități de comunicare, relaționare, coordonare a echipelor;

– capacitate de gestionare a timpului şi a priorităţilor;

– disponibilitate pentru program flexibil în sedii diferite;

– îndeplinirea condiţiilor legale pentru funcţia de gestionar;

– capacitatea de a lua decizii eficiente;

– cunoştinţe de accesare a platformei SICAP;

– să posede permis de conducere cat.B

4. Vechime: minim 3 ani în specialitatea studiilor

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 23/10/2025

– termenul de depunere a dosarelor în data de 06/11/2025 , ora 12:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor în data de: 07/11/2025 , ora 10:00, la sediul instituţiei;

– afișare rezultate la selecția dosarelor în data de:07/11/2025 , ora 12:00, la sediul instituției.

– termen de contestare la selecția dosarelor în data de 10/11/2025 , ora 12:00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția dosarelor în data de 10/11/2025 , ora 13:00, la sediul instituției.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 14/11/2025 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 14/11/2025 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestațiilor la proba scrisă în data de 17/11/2025 ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 17/11/2025 , ora 15:30, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 18/11/2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 18/11/2025 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestațiilor la proba interviu în data de 19/11/2025 ,ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 19/11/2025 , ora 15:30, la sediul instituției;

– Afişarea rezultatelor finale în data de 19/11/2025 , ora 16:00, la sediul instituției;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ , cu sediul în Sebeș, str Viilor nr 2, jud Alba, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:MIHAUT SIMONA MARIA , email: [email protected].

*Primăria Municipiului Aiud organizează, la sediul instituției, din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Monitorizare servicii publice, Energetic este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

– condiții specifice: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt:

– verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de expert, clasa I, grad profesional superior, pe baza documentelor conținute de dosarele de concurs (rezultatul verificării eligibilității se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);

– proba scrisă: 24.11.2025, ora 11:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud;

– interviul: – se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte;

– data și ora susţinerii probei interviului se va afișa pe site-ul instituției, www.aiud.ro, precum și la afișier, odată cu afișarea rezultatului probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 23.10.2025 – 11.11.2025 (ora 16:00).

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe site-ul instituției, www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 sau 0731831605 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro; persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior (secretarul comisiei de concurs) în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

*Primăria comunei Mihalț, cu sediul în comuna Mihalț, nr. 635, județul Alba, organizează în data de 10.11.2025 – proba scrisă concurs de recrutare în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, pe următoarele posturi de execuție de natură contractuală,

– Asistent social specialist Compartiment ”Asistență socială”

– Referent de specialitate, gradul I, Compartiment ”Asistență socială”.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a încadrării pe posturile contractuale vacante, pe perioadă determinată de:

1. Asistent social specialist Compartiment ”Asistență socială”:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licență Asistență Socială;

– vechime necesară în specialitatea studiilor: minim 3 ani;

– aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, treapta de competență ”specialist”.

2. Referent de specialitate, gradul I, Compartiment ”Asistență socială”:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime necesară în specialitatea studiilor: minim 3 ani;

Locul de desfășurare al concursului: sediul Primăriei Mihalț – sala de evenimente, localitatea Mihalț, nr. 635, județul Alba.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv 31.10.2025 – data limită pentru depunerea dosarelor;

– Proba scrisă va avea loc în data de 10.11.2025, ora 10,00.

– Proba interviu va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Rezultatele selecției dosarelor se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele probei scrise și a probei interviu se vor afișa la sediul instituției și pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la compartimentul resurse umane sau, după ca, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se afișează la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului și pe pagina de internet a acesteia, la secțiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea mențiunii „admis” sau „respins”.

Informații suplimentare în ceea ce privește desfășurarea concursului pot fi obținute la sediul Primăriei comunei Mihalț, Mihalț nr. 635, etaj 1, sala 17 – Resurse umane și salarizare, telefon 0258/718101, e-mail [email protected].

Detalii privind dosarul de înscriere la concurs, condiții specifice și bibliografie se afișează la sediul Primărie Mihalț și pe site-ul www.primariamihalt.ro.

