FOTO | Gârbova de Sebeș a câștigat etapa concursului „Cultură pentru Cultură” pe care a găzduit-o: Pe ce locuri s-au clasat comunitățile din Lancrăm, Cut și Șpring
Gârbova de Sebeș a câștigat etapa concursului „Cultură pentru Cultură” pe care a găzduit-o: Pe ce locuri s-au clasat comunitățile din Lancrăm, Cut și Șpring
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
16 iunie 2026 | Se redeschide circulația pe centura ocolitoare a orașului Zlatna: Traficul greu prin oraș, restricționat
Se redeschide circulația pe centura ocolitoare a orașului Zlatna: Traficul greu prin oraș, restricționat Începând de marți, 16 iunie 2026, de la ora 9:00, circulația rutieră pe varianta ocolitoare a orașului Zlatna va fi redeschisă. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Primăriei Zlatna în după amiaza zilei de luni, 15 iunie 2026. „Totodată, pentru fluidizarea […]
FOTO | Construirea stației de epurare a orașului Abrud se apropie de finalizare: „O investiție de importanță majoră pentru comunitatea locală”
Construirea stației de epurare a orașului Abrud se apropie de finalizare: „O investiție de importanță majoră pentru comunitatea locală” Apa CTTA SA Alba continuă implementarea investițiilor destinate modernizării infrastructurii de apă și apă uzată din aria sa de operare, în cadrul proiectului regional „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată în județul Alba, […]
Două liberări condiționate într-o singură zi la Aiud: Instanța a decis eliberarea a doi deținuți după evaluarea conduitei și a fracției de pedeapsă
Două liberări condiționate într-o singură zi la Aiud: Instanța a decis eliberarea a doi deținuți după evaluarea conduitei și a fracției de pedeapsă Judecătoria Aiud a pronunțat, vineri, 12 iunie 2026, două hotărâri prin care a admis propunerile Comisiei de liberare condiționată din cadrul Penitenciarului Aiud, dispunând punerea în libertate a doi deținuți aflați în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Notarii publici, incluși în categoria persoanelor protejate de infracțiunea de ultraj judiciar: Proiect adoptat de Senat
Notarii publici, incluși în categoria persoanelor protejate de infracțiunea de ultraj judiciar: Proiect adoptat de Senat Senatul a adoptat, luni,...
Ce prevede legea după ce datoria României a trecut de 60% din PIB
Ce prevede legea după ce datoria României a trecut de 60% din PIB Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, datoria...
Știrea Zilei
FOTO | Aquapark la Alba Iulia: Propuneri cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, în consultare publică
Aquapark la Alba Iulia: Propuneri cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, în consultare publică Primăria Alba Iulia a pus,...
ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Orăștie: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii
ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Orăștie: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii Pompierii din Sebeș intervin pentru asigurarea...
Curier Județean
16 iunie 2026 | Se redeschide circulația pe centura ocolitoare a orașului Zlatna: Traficul greu prin oraș, restricționat
Se redeschide circulația pe centura ocolitoare a orașului Zlatna: Traficul greu prin oraș, restricționat Începând de marți, 16 iunie 2026,...
FOTO | Gârbova de Sebeș a câștigat etapa concursului „Cultură pentru Cultură” pe care a găzduit-o: Pe ce locuri s-au clasat comunitățile din Lancrăm, Cut și Șpring
Gârbova de Sebeș a câștigat etapa concursului „Cultură pentru Cultură” pe care a găzduit-o: Pe ce locuri s-au clasat comunitățile...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...