Curier Județean

FOTO | Gârbova de Sebeș a câștigat etapa concursului „Cultură pentru Cultură” pe care a găzduit-o: Pe ce locuri s-au clasat comunitățile din Lancrăm, Cut și Șpring

Ioana Oprean

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Gârbova de Sebeș a câștigat etapa concursului „Cultură pentru Cultură” pe care a găzduit-o: Pe ce locuri s-au clasat comunitățile din Lancrăm, Cut și Șpring

Cetatea Greavilor din Gârbova a găzduit duminică, 14 iunie 2026, prima etapă a celei de-a XIX-a ediții a Festivalului-concurs județean de tradiții și obiceiuri „Cultură pentru Cultură”, unul dintre cele mai importante proiecte dedicate patrimoniului cultural imaterial din județul Alba.

Într-o atmosferă de sărbătoare autentică, comunitățile participante au adus în fața publicului și a juriului obiceiuri, cântece, dansuri, meșteșuguri, gastronomie tradițională și fragmente de viață comunitară care continuă să definească identitatea culturală a satului românesc.

În urma evaluării realizate de juriul de specialitate, clasamentul primei etape este următorul:

*Premiul I – Comunitatea din Gârbova

*Premiul II – Comunitatea din Șpring

*Premiul III – Comunitatea din Cut

*Premiul IV – Comunitatea din Lancrăm

„Felicitări tuturor participanților pentru implicare, autenticitate și pentru modul în care păstrează și transmit mai departe valorile culturale moștenite din generație în generație!

Mulțumim comunităților participante, membrilor juriului, partenerilor locali și tuturor celor care au ales să fie alături de noi la debutul unei noi ediții a proiectului „Cultură pentru Cultură”.

Tradiția rămâne vie prin oamenii care o păstrează, o practică și o oferă mai departe comunității”, au transmis reprezentanții Centrului de Cultură „Augustin Bena” (CCAB) Alba .

foto: Cornel Gruian, fotograf oficial CCAB

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