LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 20 ianuarie 2026: 534 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL Confectioner produse textile 3 0740195535
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0740195535
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA NEW START ALBA S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0745204051
ALBA IULIA NEW START ALBA S.R.L. PEDAGOG SCOLAR 3 0745204051
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CONTROLOR TEZAUR 1 0372568911
ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA BUCATAR 2 0720000004
ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA AJUTOR BUCATAR 3 0720000004
ALBA IULIA SC TARTAN ECO SRL OPERATOR LA PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 2 0730608242
ALBA IULIA DESIGN STUDIO 31 S.R.L. TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0755380910
ALBA IULIA DESIGN STUDIO 31 S.R.L. DESENATOR TEHNIC 1 0755380910
ALBA IULIA SC ONE DESIGN STUDIO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0746882084
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 0372568911
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 4 0372568911
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL Creator de continut online 2 0748397260
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL RECEPTIONIST 1 0748397260
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL ÎNGRIJITOR DE COPII 1 0748397260
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL MANICHIURIST 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL COAFOR 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL RECEPTIONIST 1 0743487262
ALBA IULIA SC ECO PACK SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0771103953
ALBA IULIA SC ECO PACK SRL AMBALATOR MANUAL 3 0771103953
ALBA IULIA SC CMC BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0792201625
ALBA IULIA SC SPALATORIA APULUM SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 0729531358
ALBA IULIA SC SPALATORIA APULUM SRL CALCATOREASA LENJERIE 2 0729531358
ALBA IULIA SC SPALATORIA APULUM SRL CURATATOREASA LENJERIE 2 0729531358
ALBA IULIA S.C. CRUSTA DE AUR S.R.L. PATISER 1 0729487164
ALBA IULIA S.C. CRUSTA DE AUR S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0729487164
ALBA IULIA DMG SOLAR ENERGY MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0745867914
ALBA IULIA VALET LIFT DISPECER 1 0747110145
ALBA IULIA VALET LIFT LIFTIER 1 0747110145
ALBA IULIA VALET LIFT SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0747110145
ALBA IULIA VALET LIFT MANIPULANT MARFURI 2 0747110145
ALBA IULIA NEW SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 2 0764183183
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MUNCITOR HIDROMETRU 1 0265260289
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 3 0723278582
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. RESPONSABIL PROCES 1 0756101055
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0723278582
ALBA IULIA SC NATURA URBANA 360 SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0755131658
ALBA IULIA SC NATURA URBANA 360 SRL MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE 2 0755131658
ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. TEHNICIAN ÎN PROTECTIA MEDIULUI (TEHNICIAN ECOLOG) 1 0756101055
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 15 0254206600
ALBA IULIA GENERAL STYLE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0744557853
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 15 0728014600
ALBA IULIA SOCIALDRIVE SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0742772604
ALBA IULIA DMG SOLAR ENERGY ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0745867914
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133794
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA KINETOFIT S.R.L. MASEUR 1 0743211951
ALBA IULIA KINETOFIT S.R.L. KINETOTERAPEUT 1 0743211951
ALBA IULIA TEX EXPERT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0744760716
ALBA IULIA GENERAL STYLE SRL CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 2 0744557853
ALBA IULIA SC ALBA SPEDITION SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0745664148
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0756101055
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL AMBALATOR MANUAL 1 0740171899
ALBA IULIA SC REDA FAMILY SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0746114409
ALBA IULIA SC REDA FAMILY SRL BUCATAR 1 0746114409
ALBA IULIA SC REDA FAMILY SRL AJUTOR BUCATAR 1 0746114409
ALBA IULIA SC REDA FAMILY SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0746114409
ALBA IULIA SC MIRAGE HEAVEN SRL MANAGER 1 0748906889
ALBA IULIA SC MIRAGE HEAVEN SRL BUCATAR 1 0748906889
ALBA IULIA SC MIRAGE HEAVEN SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0748906889
ALBA IULIA SC Smart Trend SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0745022022
ALBA IULIA ANTICA FORAJE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 0755585586
ALBA IULIA ANTICA FORAJE S.R.L. ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0755585586
ALBA IULIA DAFI INSTAL SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0743917593
ALBA IULIA SC VLAD COLOR DESIGN SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0732127269
ALBA IULIA DAFI INSTAL SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0743917593
ALBA IULIA SC VLAD COLOR DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0732127269
ALBA IULIA DAFI INSTAL SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 0743917593
ALBA IULIA SC VLAD COLOR DESIGN SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 1 0732127269
ALBA IULIA SC VLAD COLOR DESIGN SRL INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA 1 0732127269
ALBA IULIA HAIBLIK S.R.L. ASISTENT MANAGER 1 0766589737
ALBA IULIA DAFI INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0743917593
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL AMBALATOR MANUAL 1 0740171899
ALBA IULIA HAIBLIK S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0766589737
ALBA IULIA SC IOLAN STONE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0743671934
ALBA IULIA SC IOLAN STONE SRL ZIDAR PIETRAR 1 0743671934
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL TINICHIGIU ÎN CONSTRUCTII 1 0745645001
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 2 0745645001
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0745645001
ALBA IULIA MES BULDO SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0790674667
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL DIRECTOR MAGAZIN 1 0372568911
ALBA IULIA US FOOD NETWORK SA CASIER 1 0213120023
ALBA IULIA BRUTARIA BENJAMIN SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0712637581
ALBA IULIA MAŞINI DE CUSUT ONE SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 1 [email protected]
ALBA IULIA ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA FEMEIE DE SERVICIU 1 0726248971
ALBA IULIA SC NEDLINK TECHNOLOGIES SRL SECRETARA 1 0365450471
ALBA IULIA DMG SOLAR ENERGY MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0745867914
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0723278582
ALBA IULIA Ignite Creative Studio S.R.L DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0750481257
ALBA IULIA Ignite Creative Studio S.R.L REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 1 0750481257
ALBA IULIA Ignite Creative Studio S.R.L SPECIALIST ÎN RELATII PUBLICE 1 0750481257
ALBA IULIA Ignite Creative Studio S.R.L ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII SUPERIOARE) 1 0750481257
AMPOITA ZEUS TRANSPORT MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 [email protected]
AMPOITA EMI DAV SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2 0747306966
AMPOITA ZEUS TRANSPORT ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 3 [email protected]
AMPOITA ZEUS TRANSPORT MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]
BARABANT SC CATERING GRUP SRL BUCATAR-SEF 1 0756706959
BARABANT SC CATERING GRUP SRL BUCATAR 1 0756706959
BARABANT SC CATERING GRUP SRL AJUTOR BUCATAR 1 0756706959
BARABANT RSS SOCIAL SUPPORT SRL OPERATOR SUNET 1 0756708243
BARABANT RSS SOCIAL SUPPORT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0756708243
BENIC AUTO CENTER BENIC SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0729141572
BENIC AUTO CENTER BENIC SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0729141572
BENIC AUTO CENTER BENIC SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0729141572
BENIC AUTO CENTER BENIC SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0729141572
BENIC AGROPACK ALBA S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0762938707
BENIC AGROPACK ALBA S.R.L. AMBALATOR MANUAL 3 0762938707
BENIC SMART GATE SYSTEM SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0762938707
BENIC SMART GATE SYSTEM SRL TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 2 0762938707
BENIC SMART GATE SYSTEM SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0762938707
BUCERDEA VINOASA PERFECT BUSINESS TRUȚA S.R.L. BUCATAR 1 0761070300
DRAMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0258806924
DRAMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0258806924
DRAMBAR MUREŞULDRÂMBAR SRL SAPATOR MANUAL 5 0258815855
HOREA SC HOREA WILD GLAMPING SRL RECEPTIONIST 1 0767025500
IGHIU DIGMASTER MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0787784150
IGHIU DIGMASTER ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0787784150
IGHIU DIGMASTER MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0787784150
IGHIU UTIL RURAL CONSTRUCT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0733829115
IGHIU UTIL RURAL CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0733829115
IGHIU UTIL RURAL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0733829115
IGHIU OUTDOOR SOCIAL SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0787888566
IGHIU OUTDOOR SOCIAL SRL ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII 3 0787888566
IGHIU SC ALTINSTAUR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0747789632
SARD SC STAY CONCEPT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0731096480
SARD SC STAY CONCEPT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0731096480
SARD SC ANNA PARK SRL ÎNGRIJITOR DE COPII 2 0742656587
SARD SC ANNA PARK SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0742656587
SEUSA DPN INSTAL S.R.L MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5 0720004764
SEUSA DPN INSTAL S.R.L INSTALATOR APA, CANAL 2 0720004764
TELNA ROBI TECH SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0755574987
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102
AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0743016221
AIUD Maier Gradinaru SRL MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE 2 0744774104
CRACIUNELU DE JOS SC PIZZERIA CRACIUNEL SRL PIZZAR 1 0749535535
CRACIUNELU DE JOS SC PIZZERIA CRACIUNEL SRL AJUTOR BUCATAR 1 0749535535
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0744693292
GALDA DE JOS SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL BUCATAR 1 0762862090
GALDA DE JOS SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL AJUTOR BUCATAR 1 0762862090
GALDA DE JOS SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0762862090
GALDA DE JOS SC STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL MANAGER APROVIZIONARE 1 0764702594
GALDA DE JOS SC STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL AJUTOR BUCATAR 3 0764702594
GALDA DE JOS DOPPIO ADVENTURES SRL ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII 2 0771436982
GALDA DE JOS TEAM GREEN CITY SRL MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE 2 0770788185
GALDA DE JOS BUGY AVENTURES SRL ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII 2 0773764942
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0743393812
LIVEZILE URBAN WOODS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0748905157
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0753484141
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL COFETAR 1 0753484141
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL PATISER 1 0753484141
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0753484141
SANTIMBRU SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0754540111
SANTIMBRU SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0754540111
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0748200044
SANTIMBRU SC COMȘA CU BULDO S.R.L. SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0774061997
SANTIMBRU SC COMȘA CU BULDO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0774061997
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0748200044
TEIUS COLUMBA EVENTS ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII 2 0751501894
TEIUS VI ȚINDĂLĂ JUNIOR S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0722590832
TEIUS VI ȚINDĂLĂ JUNIOR S.R.L. MACELAR 1 0722590832
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907
BLAJ TOPOGANE 4 FUN S.R.L. LACATUS-MONTATOR 1 0759891179
BLAJ TOPOGANE 4 FUN S.R.L. Organizator evenimente 1 0759891179
BLAJ TOPOGANE 4 FUN S.R.L. ANIMATOR SPORTIV 1 0759891179
BLAJ TOPOGANE 4 FUN S.R.L. FINISOR-REPARATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC 1 0759891179
BLAJ PEK KOLI SRL BRUTAR 2 [email protected]
BUCERDEA GRANOASA ECO EUROPELETI SRL ADMINISTRATOR 1 0775540018
BUCERDEA GRANOASA ECO EUROPELETI SRL OPERATOR LA MASINI DE BRICHETAT SPAN 1 0775540018
BUCERDEA GRANOASA ECO EUROPELETI SRL MANIPULANT MARFURI 1 0775540018
BUCERDEA GRANOASA ECO EUROPELETI SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0775540018
BUCERDEA GRANOASA ECO EUROPELETI SRL OPERATOR LA MASINI DE BRICHETAT SPAN 1 0775540018
JIDVEI SC CABINET MEDICAL THERAPY MASSAGE SRL RECEPTIONIST 1 0757235399
JIDVEI SC CABINET MEDICAL THERAPY MASSAGE SRL MASEUR 2 0757235399
JIDVEI SC CABINET MEDICAL THERAPY MASSAGE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0757235399
SANCEL BOG AUTO SERVICE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0764220451
SANCEL BOG AUTO SERVICE SRL MECANIC AUTO 1 0764220451
SANCEL BOG AUTO SERVICE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0764220451
SANCEL BOG AUTO SERVICE SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0764220451
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137
ABRUD LA GOGU&RAZVI S.R.L. AJUTOR BUCATAR 2 0740175289
ARIESENI SC M&M AGREMENT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0745231944
BISTRA CRAFT WOOD ACASA SRL MANAGER GENERAL 1 0746481868
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL MANAGER PROIECT 1 0748484842
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL ANALIST 1 0748484842
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL SPECIALIST ÎN RELATII PUBLICE 2 0748484842
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748484842
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BUCATAR 2 0744612264
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL CONTROLOR CALITATE 1 0749223226
CAMPENI ARK-MED SRL MEDIC PRIMAR 1 0767805505
CAMPENI DENTSILVANIA SRL MANAGER 1 0756309412
CAMPENI DENTSILVANIA SRL TEHNICIAN DENTAR 1 0756309412
CAMPENI DENTSILVANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0756309412
CAMPENI DENTSILVANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0756309412
CAMPENI DENTSILVANIA SRL SECRETARA 1 0756309412
CAMPENI RIVALY C.H. SRL PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 2 0744612264
CAMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0749223226
CASA DE PIATRA -ARIESENI SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0751877994
CASA DE PIATRA -ARIESENI SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL RESPONSABIL DE MEDIU 1 0751877994
CASA DE PIATRA -ARIESENI SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL RESPONSABIL AL MANAGEMENTULUI RESPONSABILITATII SOCIALE 1 0751877994
DARLESTI -HOREA VOLTRURAL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0766251100
DARLESTI -HOREA VOLTRURAL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0766251100
FATA LAPUSULUI – ARIESENI SC TINY SMART SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742461006
FATA LAPUSULUI -ARIESENI SC TINY SMART SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0742461006
GALATI -ZLATNA NEW ANDRE TEAM MECANIC AUTO 1 0741070818
GARDA DE SUS PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568911
HOREA SC HOREA WILD GLAMPING SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0767025500
HOREA SC HOREA WILD GLAMPING SRL RECEPTIONIST 1 0767025500
LUNCA BISERICII – VIDRA AQUA NRG VIDRA SRL CASIER 1 0742889302
LUNCA BISERICII -VIDRA SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0754228083
LUNCA BISERICII -VIDRA SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0754228083
LUNCA BISERICII -VIDRA SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0754228083
LUNCA BISERICII -VIDRA TRADITIE SI BUN GUST SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0742889302
LUNCA BISERICII -VIDRA TRADITIE SI BUN GUST SRL PROGRAMATOR PRODUCTIE 1 0742889302
LUNCA BISERICII -VIDRA APA ANABELA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0751147222
NECSESTI -VADU MOTILOR SC ESTETISTA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0748626626
NECSESTI -VADU MOTILOR SC ESTETISTA SRL RECEPTIONIST 1 0748626626
NECSESTI -VADU MOTILOR SC ESTETISTA SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0748626626
NEMESI -VIDRA SC KATAM SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0728878911
NEMESI -VIDRA SC KATAM SRL CAMERISTA HOTEL 1 0728878911
PIRITA -ZLATNA Elena Garden MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0772236517
PIRITA -ZLATNA Elena Garden ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0772236517
PIRITA -ZLATNA Elena Garden MANIPULANT MARFURI 1 0772236517
POPESTII DE JOS -VADU MOTILOR FLANDRA FOREST SRL SECRETARA 1 0722349950
POPESTII DE JOS -VADU MOTILOR FLANDRA FOREST SRL CASIER 1 0722349950
SOHODOL SC FOODPACK SRL MANAGER 1 0770369265
SOHODOL SC FOODPACK SRL BUCATAR 1 0770369265
SOHODOL SC FOODPACK SRL AJUTOR BUCATAR 1 0770369265
SOHODOL SC FOODPACK SRL MANAGER APROVIZIONARE 1 0770369265
ZLATNA SC BEST BOTTLING SRL OPERATOR LA MASINI DE AMESTECARE (PRODUSE CHIMICE) 4 0746124695
ZLATNA SC PEK STAR SRL CARTONAGIST 1 0744543820
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA BARMAN 2 0744902683
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR SC KEVIN DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0762147301
CUGIR AGOMI HOUSE SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0736627565
CUGIR AGOMI HOUSE SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0736627565
CUGIR AGOMI HOUSE SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0736627565
CUGIR AGOMI HOUSE SRL Gradinar 1 0736627565
CUGIR EVENTURA RENTALS MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0756656479
CUGIR SOLIDARTERRA SRL RECEPTIONIST 1 0766619470
CUGIR SOLIDARTERRA SRL ANTRENOR 1 0766619470
CUGIR SOLIDARTERRA SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0766619470
CUGIR SOLIDARTERRA SRL LUCRATOR LA AMENAJAREA TERENURILOR SPORTIVE (AMENAJATOR BAZA SPORTIVA) 1 0766619470
CUGIR SC PAPAVERO SUAVE SRL FRIZER 3 0769247788
CUGIR SC PAPAVERO SUAVE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0769247788
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL COFETAR 1 0765563209
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0765563209
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0765563209
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0765563209
SALISTEA AURORIS FOOD SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767538624
SALISTEA AURORIS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0767538624
SALISTEA AURORIS FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 1 0767538624
SALISTEA AURORIS FOOD SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0767538624
SIBOT SC TARGUL LEMNARULUI SRL MANAGER 1 0769723344
SIBOT SC TARGUL LEMNARULUI SRL TÂMPLAR MECANIC LA RINDELUIT 1 0769723344
SIBOT SC TARGUL LEMNARULUI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0769723344
TARTARIA SC V.I.I.S. LUX CARS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0749281888
TARTARIA SC V.I.I.S. LUX CARS SRL SPALATOR VEHICULE 1 0749281888
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. BUCATAR-SEF 1 [email protected]
OCNA MURES BORING PATH SRL MANAGER GENERAL 1 0750272515
OCNA MURES BORING PATH SRL FOTOGRAF 1 0750272515
OCNA MURES BORING PATH SRL PRODUCATOR AUDIOVIDEO 1 0750272515
OCNA MURES BORING PATH SRL LUCRATOR SOCIAL 1 0750272515
OCNA MURES SCANDI-INTERIORS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0758878315
OCNA MURES XTRACT DESIGN CONCEPT S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0753313277
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
VAMA SEACA Grozav Home SRL RESPONSABIL CAZARE 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL LUCRATOR SOCIAL 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL MENAJERA 1 0749484737
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
CAPALNA SC DOMENIILE ZAMORA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0762832800
CAPALNA SC DOMENIILE ZAMORA SRL CAMERISTA HOTEL 1 0762832800
DOBRA – SUGAG A N SERV TIME S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0766451968
GARBOVA SC ATV GARBOVA SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0753073020
GARBOVA SC ATV GARBOVA SRL CONDUCATOR DE MOTOCICLETA 1 0753073020
GARBOVA SC ATV GARBOVA SRL MECANIC AUTO 1 0753073020
LANCRAM PIC INTERLOGISTIC SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 4 0737899539
LAZ VERO MOL CAFFE S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0725392759
PARAU LUI MIHAI – VINTU DE JOS NO HAI LA DRUM SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0720660828
PARAU LUI MIHAI -VINTU DE JOS NO HAI LA DRUM SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0720660828
PARAU LUI MIHAI -VINTU DE JOS NO HAI LA DRUM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0720660828
PARAU LUI MIHAI -VINTU DE JOS NO HAI LA DRUM SRL MANIPULANT MARFURI 1 0720660828
PETRESTI TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL INGINER MECANIC 1 0743150974
PURCARETI – PIANU KEEP GREEN SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0766619470
PURCARETI – PIANU KEEP GREEN SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 3 0766619470
SASCIORI MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 0756705950
SEBES RADIANCE CORNER SRL RECEPTIONIST 1 0755520048
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SEF FORMATIE 2 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL INGINER MECANIC 2 0358401269
SEBES DROKER SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 1 0747559604
SEBES RADIANCE CORNER SRL COAFOR 2 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL MANICHIURIST 1 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL COSMETICIAN 1 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL MACHIOR 1 0755520048
SEBES SC LASH AN CO SRL Stilist extensii gene 1 0740478675
SEBES SC LASH AN CO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0740478675
SEBES LEFKADA CONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0771587221
SEBES BYAIMOB SRL AGENT IMOBILIAR (BROKER IMOBILIAR) 1 0743181364
SEBES BYAIMOB SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0743181364
SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
SEBES RECHEA CONCEPT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0740099788
SEBES SC SERENITY LOFT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0799765635
SEBES STERP DANIELA-IOANA GUVERNANTA 1 0757106991
SEBES SC SERENITY LOFT SRL RESPONSABIL CAZARE 1 0799765635
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3 0743515200
VINTU DE JOS ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. CONFECTIONER CABLAJE AUTO 7 0720085887
