ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 18 ianuarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Paznic – Liceul Tehnologic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir

Liceul Tehnologic “Ion D. Lăzărescu” , cu sediul în Cugir, str. Victoriei, nr. 9, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 concurs pentru ocuparea a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală .

1. Nivelul postului: executie

2. Denumirea postului: paznic, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Scopul principal al postului: personal nedidactic

4. Numărul de posturi: 1, Norma întreagă, timp de lucru: de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: PAZNIC

1. Studii : profesionale/generale/medii;

2. Atestat pentru exercitarea profesiei de agent pază/agent de securitate

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): NU

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: NU

5. Vechime: nu este cazul.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar plic care să conțină următoarele documente:

• Cerere de înscriere la concurs adresată directorului, formular prevazut in anexa 2 la HG 1336/2022;

• Copie act de identitate

• Copie certificat de naștere;

• Copie acte studii, certificat calificare agent pază, atestat agent pază;

• Copie carnet de muncă (dacă e cazul), adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

• Cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

• Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

• Adeverinţă medicală de la medicul de familie sau de medicină a muncii care să ateste starea de sănătate, eliberata de medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

• Curriculum vitae.

NOTĂ:

1. La prezentarea dosarului, toate copiile documentelor vor fi însoţite de documentele în original, în vederea verificării conformităţii copiilor.

2. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului juridic, cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul instiuţiei, strada Victoriei, nr. 9, loc. Cugir, jud. Alba, în perioada 15.01.2026 – 30.01.2026.

Informaţii se pot obţine la secretariatul instituției, tel. 0728957359.

Desfășurarea concursului: Concursul se va desfășura la sediul instituției și constă în:

1. selecția dosarelor de înscriere;

2. susținerea unei probe scrise din tematica și bibliografia;

3. interviu.

Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 puncte din 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

NR. CRT. ETAPA DE CONCURS DATA ORA

1 DEPUNERE DOSARE 15.01.2026 – 30.01.2026

2 SELECȚIA DOSARELOR 02.02.2026 10,00

3 Afișare rezultate selecție dosare 03.02.2026 10,00

4 Depunere contestații 03.02.2026 10,00 – 14,00

5 Afișare rezultate soluționare contestații 04.02.2026 14,00

6 PROBA SCRISĂ 09.02.2026 10,00

7 Afișare rezultate proba scrisă 11.02.2026 10,00

8 Depunere contestații 11.02.2026 10,00 – 14,00

9 Afișare rezultate soluționare contestații proba scrisă 13.02.2026 10,00

10 INTERVIU 16.02.2026 10,00

11 Afișare rezultate interviu 17.02.2026 10,00

12 AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE 17.02.2026 10,00

Șofer COMUNA GÂRBOVA – 1 post contractual șofer

