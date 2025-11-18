LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 18 noiembrie 2025: 562 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA ARMONI LAND LOGOPED 1 0744860143
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0731900600
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL TEHNICIAN INSTALATII ÎN CONSTRUCTII 2 0748025672
ALBA IULIA KINETOMED SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0741221282
ALBA IULIA KINETOMED SRL MASEUR 2 0741221282
ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
ALBA IULIA MAXITRAILER SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 [email protected]
ALBA IULIA CARBONDIS DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240
ALBA IULIA C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU SEF/SEF ADJUNCT TURA STATIE ELECTRICA (STUDII MEDII) 2 0269207120
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MEDIC STOMATOLOG 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0744961976
ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. SORTATOR PRODUSE 2 0756101055
ALBA IULIA GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 3 0786191650
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0258816103
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646
ALBA IULIA NVR TERRA SURVEYING SRL INGINER TOPOGRAF 2 0742538575
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0745645001
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365/404203
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0756101055
ALBA IULIA SC ECOPOWER ALBA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0748105821
ALBA IULIA S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 [email protected]
ALBA IULIA HAGIU SI ALEX SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0721236424
ALBA IULIA DEDEMAN SRL VÂNZATOR 1 0234513330
ALBA IULIA DEDEMAN SRL AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1 0234513330
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR FEMEIE DE SERVICIU 1 0788364937
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937
ALBA IULIA Digital Info SRL PROGRAMATOR AJUTOR 1 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 2 0728040572
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL AGENT VÂNZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE 1 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 4 0728040568
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582
ALBA IULIA APULUM SA MECANIC UTILAJ 2 0258/81370
ALBA IULIA SC ECOPOWER ALBA SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0748105821
ALBA IULIA SC BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL OPERATOR LA MASINI DE AMESTECARE (PRODUSE CHIMICE) 2 0751863838
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. SORTATOR PRODUSE 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0756101055
ALBA IULIA DEDEMAN SRL SOFER AUTOMACARAGIU 1 0234513330
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0756280714
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR MECANIC AUTO 1 0756280714
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR DISPECER 1 0756280714
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0756280714
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR ELECTRICIAN AUTO 1 0756280714
ALBA IULIA PANADY ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0740522938
ALBA IULIA PANADY BRUTAR 3 0740522938
ALBA IULIA PANADY AMBALATOR MANUAL 2 0740522938
ALBA IULIA ARMONI LAND PSIHOLOG 2 0744860143
ALBA IULIA ARMONI LAND TERAPEUT OCUPATIONAL 1 0744860143
ALBA IULIA MAXITRAILER SRL CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1 [email protected]
ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0741116799
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0755182724
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE BUCATAR 1 0755182724
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE BARMAN 1 0755182724
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE OSPATAR (CHELNER) 2 0755182724
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE FEMEIE DE SERVICIU 1 0755182724
ALBA IULIA START HADA CONSTRUCT ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0729818807
ALBA IULIA START HADA CONSTRUCT TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0729818807
ALBA IULIA START HADA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0729818807
ALBA IULIA START HADA CONSTRUCT MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0729818807
ALBA IULIA FAR FOUNDATION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0263708010
ALBA IULIA FAR FOUNDATION SRL MANAGER PROIECT 1 0263708010
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0722346560
ALBA IULIA NVR TERRA SURVEYING SRL INGINER TOPOGRAF 1 0742538575
ALBA IULIA E.ON ENERGIE ROMANIA AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0254206600
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055
ALBA IULIA Power Green Wire S.R.L MARCATOR PIESE 1 0755517938
ALBA IULIA KING INVEST SRL MECANIC AUTO 2 0744584284
ALBA IULIA KING INVEST SRL VOPSITOR AUTO 1 0744584284
ALBA IULIA CASA CU SENS SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0761785695
ALBA IULIA CASA CU SENS SRL Specialist marketing online 1 0761785695
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0365404203
ALBA IULIA SIDE GRUP SRL MANIPULANT MARFURI 1 0257216644
ALBA IULIA DRUMTECH CONSTRUCT SRL MANAGER GENERAL 1 0766448772
ALBA IULIA DRUMTECH CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 0766448772
ALBA IULIA DRUMTECH CONSTRUCT SRL MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0766448772
ALBA IULIA SC BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL OPERATOR LA MASINI DE AMESTECARE (PRODUSE CHIMICE) 1 0751863838
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL TINICHIGIU ÎN CONSTRUCTII 1 0745645001
ALBA IULIA GROVE STREET SRL AJUTOR BUCATAR 3 0747085584
ALBA IULIA LAZPRO CONSTRUCT MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0746512989
ALBA IULIA LAZPRO CONSTRUCT OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0746512989
ALBA IULIA LAZPRO CONSTRUCT AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 0746512989
ALBA IULIA LAZPRO CONSTRUCT AGENT DE VÂNZARI 1 0746512989
ALBA IULIA LAZPRO CONSTRUCT FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0746512989
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES AGENT HIDROTEHNIC 1 0265260289
ALBA IULIA ECO FUNERARE SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0788412980
ALBA IULIA DULCESA SRL COFETAR 1 0745925181
ALBA IULIA DULCESA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0745925181
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0265260289
ALBA IULIA SC LA DELICII URBANE SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0749667239
ALBA IULIA SC LA DELICII URBANE SRL BUCATAR 1 0749667239
ALBA IULIA SC LA DELICII URBANE SRL AJUTOR BUCATAR 2 0749667239
ALBA IULIA SC LA DELICII URBANE SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0749667239
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE 1 0265260289
ALBA IULIA S.C TIMP PENTRU OAMENI S.R.L CEASORNICAR 1 0741181699
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES TEHNICIAN HIDROLOG 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES INGINER ECOLOG 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES INGINER CHIMIST 1 0265260289
ALBA IULIA TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0751124982
ALBA IULIA SC BEKOS GROUP SRL CURIER 1 0740016728
ALBA IULIA SC KANI CLUB SRL AJUTOR OSPATAR 2 0753834181
ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0730244833
ALBA IULIA Eduplex Finance S.R.L CONTABIL 1 0740698572
ALBA IULIA Eduplex Finance S.R.L REFERENT RESURSE UMANE 1 0740698572
ALBA IULIA Eduplex Finance S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0740698572
ALBA IULIA Eduplex Finance S.R.L PROGRAMATOR AJUTOR 1 0740698572
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONTABIL 1 0745353599
DRAMBAR MUREŞULDRÂMBAR SRL SAPATOR MANUAL 1 0258815855
BUCERDEA VINOASA EXACAVE IGHIU SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0755528424
BUCERDEA VINOASA EXACAVE IGHIU SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0755528424
MICESTI MADPAN 70 SRL BRUTAR 2 0741061286
MICESTI Nova Steel Construct SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0744422809
MICESTI Nova Steel Construct SRL LACATUS MECANIC 1 0744422809
MICESTI Nova Steel Construct SRL MECANIC UTILAJ 1 0744422809
MICESTI Nova Steel Construct SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744422809
MICESTI Nova Steel Construct SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0744422809
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 2 0721367218
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
TELNA S.C INTER SOCIAL PRO S.R.L ADMINISTRATOR 1 0784535263
TELNA S.C INTER SOCIAL PRO S.R.L OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0784535263
TELNA S.C INTER SOCIAL PRO S.R.L AGENT DE VÂNZARI 1 0784535263
TELNA S.C INTER SOCIAL PRO S.R.L Specialist marketing online 1 0784535263
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 3 0722672725
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102
AIUD MAGIC AGROJET SA FREZOR UNIVERSAL 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0721444844
AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]
AIUD MAGIC AGROJET SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0721444844
AIUD THOMAS FOOD SRL CASIER 2 [email protected]
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL CROITOR 1 0758258487
AIUD ALEX COPE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0749846855
AIUD ALEX COPE SRL FINISOR-LACUITOR LEMN 1 0749846855
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 [email protected]
AIUD CASA HATEGAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]
AIUD CASA HATEGAN SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 [email protected]
AIUD CASA HATEGAN SRL Receptioner-distribuitor 1 [email protected]
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0742212343
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0734567031
AIUD CASA HATEGAN SRL OPERATOR RECEPTIE 1 [email protected]
AIUD CASA HATEGAN SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 [email protected]
COLTESTI DE COLȚEȘTI S.R.L. VÂNZATOR 2 0726149909
GALDA DE JOS Fundatia Ana – Suport Digital Pentru Servicii Sociale OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0733843700
GALDA DE JOS Fundatia Ana – Suport Digital Pentru Servicii Sociale ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 2 0733843700
GALDA DE JOS Fundatia Ana – Suport Digital Pentru Servicii Sociale ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0733843700
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0743393812
GEOAGIU DE SUS AB CAR WASH SPALATOR VEHICULE 3 0736663338
GEOAGIU DE SUS AB CAR WASH ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0736663338
MIRASLAU ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANIPULANT MARFURI 1 0744572894
ORAS TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674
RAMETEA CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL CAMERISTA HOTEL 2 0787658246
RAMETEA CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE 1 0787658246
RAMETEA CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0787658246
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 5 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 5 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 5 0748200044
SANTIMBRU MATIAS SRL SECRETARA 1 0788444414
SONA Asstech SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0752457264
SONA Asstech SRL SECRETARA 1 0752457264
SONA Asstech SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0752457264
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0751086351
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 0751086351
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0751086351
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ SC ROAL CONCEPT EVENTS SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0726446855
BLAJ SC ROAL CONCEPT EVENTS SRL COORDONATOR CONFORMITATE 1 0726446855
BLAJ SC NEOMOBITEC SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0743972530
BLAJ SC NEOMOBITEC SRL TÂMPLAR MANUAL AJUSTOR MONTATOR 1 0743972530
BLAJ DACIA LIBERTA SRL VOPSITOR AUTO 2 0723400112
BLAJ DACIA LIBERTA SRL MECANIC AUTO 1 0723400112
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. MANAGER 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0745395484
JIDVEI JIDVEI SRL FILIALA ALBA Inginer horticultor 1 0744376318
TIUR STEKOV BAU ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0761629059
TIUR STEKOV BAU MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0761629059
TIUR STEKOV BAU MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0761629059
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD SILINEL TURIST SRL BUCATAR 1 0743863233
ABRUD SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233
ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137
ALBAC BUBURUZE ISTETE SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0755589276
ALBAC BUBURUZE ISTETE SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRESCOLAR 1 0755589276
ALBAC BUBURUZE ISTETE SRL ÎNGRIJITOR DE COPII 1 0755589276
BAIA DE ARIES S.C VITAL CARE PLUS S.R.L MANAGER 1 0749911203
BAIA DE ARIES S.C VITAL CARE PLUS S.R.L OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0749911203
BAIA DE ARIES S.C VITAL CARE PLUS S.R.L Specialist marketing online 1 0749911203
BAIA DE ARIES S.C VITAL CARE PLUS S.R.L FORMATOR 1 0749911203
BISTRA PETRUSAN INN SRL MANAGER 1 0752213519
BISTRA PETRUSAN INN SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0752213519
BISTRA PETRUSAN INN SRL ASISTENT MANAGER 1 0752213519
BISTRA PETRUSAN INN SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0752213519
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744612264
CAMPENI BALEA SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744393466
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI S.C. ZHANG S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]
CAMPENI BALEA SRL CASIER 1 0744393466
CAMPU GOBLII CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 0752066296
FENES PHENIX CONTEXPERT SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0745813583
GARDA DE SUS PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 4 0372568911
MODOLESTI ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0760259525
MODOLESTI ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0760259525
ORAS CAMPENI OVIDAL STATION S.R.L. UCENIC 2 0742469917
ORAS CAMPENI OVIDAL STATION S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 0742469917
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0756412946
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL DISPECER 1 0756412946
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0756412946
TARSA RESORT TURISTIC TÂRSA SRL ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0767727405
TARSA RESORT TURISTIC TÂRSA SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0767727405
TARSA RESORT TURISTIC TÂRSA SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 0767727405
TARSA RESORT TURISTIC TÂRSA SRL CAMERISTA HOTEL 1 0767727405
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL KINETOTERAPEUT 2 0762399560
CUGIR KLETT HAIR SRL COAFOR STILIST 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0765477427
CUGIR SERVPARTS IT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 2 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0767675048
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL BUCATAR 1 0769415564
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0769415564
CUGIR GREEN VELVET SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL Organizator evenimente 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0731163879
CUGIR KLETT CAR SRL MECANIC AUTO 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL INSPECTOR TEHNIC 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0760324378
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560
CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 4 0744535450
CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL MARCATOR PIESE 1 0734418187
CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL PRESATOR METALE LA RECE 1 0734418187
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL BUCATAR 2 [email protected]
CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0730112475
CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL SUDOR 1 0730112475
CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL MAGAZINER 1 0730112475
CUGIR SC ASONY ELECTRIK SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0745168702
CUGIR SC ASONY ELECTRIK SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0745168702
CUGIR MOTORHELP SERVICE ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE VOPSITOR AUTO 1 0761133811
CUGIR OFFROAD & RELOAD SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0766630863
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0769237686
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0769237686
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0769237686
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0769237686
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0766258090
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL SUDOR 1 0766258090
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 1 0766258090
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL LACATUS MECANIC 1 0766258090
SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0743530293
SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0743530293
SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0743530293
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0763744679
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0763744679
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL COSMETICIAN 1 0763744679
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL SECRETARA 1 0763744679
TARTARIA MAX IMAGES S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0722256969
TARTARIA MAX IMAGES S.R.L. FOTOGRAF 1 0722256969
TARTARIA MAX IMAGES S.R.L. EDITOR IMAGINE 1 0722256969
TARTARIA MAX IMAGES S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 0722256969
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. FAIANTAR 1 [email protected]
OCNA MURES TIMOFTEI VASILE AGRO II ASISTENT MANAGER 1 0723524649
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0751631980
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
CUT MICRO BELLO S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 2 0775325878
DEAL DURA METAL CONSTRUCT SRL ADMINISTRATOR 1 0747151830
DEAL DURA METAL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0747151830
DEAL IMPACT AUTO ALEX S.R.L ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0768250974
DEAL IMPACT AUTO ALEX S.R.L MECANIC AUTO 1 0768250974
DEAL IMPACT AUTO ALEX S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0768250974
DOBRA SPALATORIA MARI CLEANER SPALATOREASA LENJERIE 2 0743913683
DOBRA SPALATORIA MARI CLEANER CALCATOREASA LENJERIE 1 0743913683
DOBRA SPALATORIA MARI CLEANER ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0743913683
LANCRAM JUST JARDIN ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0770590034
LANCRAM JUST JARDIN ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0770590034
MARTINIE CAMARA POGANA SRL ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0743500403
MARTINIE CAMARA POGANA SRL PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 1 0743500403
MARTINIE CAMARA POGANA SRL AMBALATOR MANUAL 1 0743500403
MARTINIE CAMARA POGANA SRL OPERATOR RECEPTIE 1 0743500403
SASCIORI SCAN TERRA SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0741824310
SASCIORI AQUA TRANSALPINA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0760132880
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
SEBES BENA CONCEPT ZIDAR PIETRAR 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT FAIANTAR 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0788341443
SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0745580122
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SEF FORMATIE 2 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 2 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 2 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL INGINER MECANIC 2 0358401269
SEBES STAR COMPANY SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0748806367
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 0358401269
SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0756064618
SEBES LIBRARIA DANIELA SRL GRAFICIAN 1 0724795805
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 2 0743515200
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. UNGATOR-GRESOR 1 0212641650
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0212641650
SEBES ECOWOOD ALBA SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0742064343
SEBES ECOWOOD ALBA SRL REPREZENTANT TEHNIC 1 0742064343
SEBES ECOWOOD ALBA SRL AGENT COMERCIAL 2 0742064343
SEBES ECOWOOD ALBA SRL FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARA 2 0742064343
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0212641650
SEBES OWA PRO S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0746640416
SEBESEL SOCIAL BYTES SRL PROGRAMATOR AJUTOR 2 0750259423
SEBESEL SOCIAL BYTES SRL PROGRAMATOR 1 0750259423
SUGAG ODAIA DRUMETULUI SRL ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0752503255
SUGAG ODAIA DRUMETULUI SRL CAMERISTA HOTEL 1 0752503255
SUGAG ODAIA DRUMETULUI SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0752503255
SUGAG ODAIA DRUMETULUI SRL BUCATAR 1 0752503255
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS CASIFLAV CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0761982552
VINTU DE JOS MSP MOBILIER LA COMANDA ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0757364008
VINTU DE JOS MSP MOBILIER LA COMANDA TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0757364008
VINTU DE JOS MSP MOBILIER LA COMANDA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN LEMN 2 0757364008
VINTU DE JOS TIMBERGLOW ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0741398377
VINTU DE JOS TIMBERGLOW TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0741398377
VINTU DE JOS TIMBERGLOW MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0741398377
VINTU DE JOS ELECTROCOAT PRO ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0746791338
VINTU DE JOS ELECTROCOAT PRO MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 3 0746791338
VINTU DE JOS JAVLA CRISTINA GIORGIANA ANIMATOR SOCIOEDUCATIV 1 0758544123
VINTU DE JOS JAVLA CRISTINA GIORGIANA ÎNGRIJITOR DE COPII 1 0758544123
VINTU DE JOS JAVLA CRISTINA GIORGIANA ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0758544123
