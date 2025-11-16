ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 16 NOIEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 15 noiembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*SISTEMUL DE GOSPODARIRE AL APELOR ALBA ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE LA SERVICIUL ATELIER MECANIC.

CONDITII SPECIFICE:

1. STUDII MEDII / 10 CLASE + SCOALA PROFESIONALA

2. CERTIFICARE MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE

DETALII SPULIMENTARE PE SITE-UL ABA MURES SAU LA SEDIUL SGA ALBA

*SISTEMUL DE GOSPODARIRE AL APELOR ALBA ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE LA SERVICIUL ATELIER MECANIC.

CONDITII SPECIFICE:

1. STUDII MEDII / 10 CLASE + SCOALA PROFESIONALA

2. CERTIFICARE MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE

DETALII SPULIMENTARE PE SITE-UL ABA MURES SAU LA SEDIUL SGA ALBA

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, în conformitate cu prevederile art. VII din OUG nr.12/2025 și cu prevederile Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi contractuale vacantabile, pe perioadă nedeterminată, astfel:

– 2 posturi vacantabile de economiști debutanți – compartimentul financiar contabil în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni , normă întreagă, perioadă nedeterminată

Condiții specifice de participare la concurs:

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacantă se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea conducătorilor structurilor în care se află funcţia vacantă sau temporar vacantă, după caz, conform statului de funcţii.

Economist debutant – compartiment financiar contabil în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni , normă întreagă, perioada nedeterminată.

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă/ studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, titlul de licențiat în științe economice în domeniul contabilitate, specializarea contabilitate și informatică de gestiune;

– cunoștiințe operare PC- nivel avansat (dovedite cu diplomă)

– nu necesită vechime în muncă.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 28.11.2025 (inclusiv), ora 14.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni, str. Crișan, nr.11, Serviciul/ RUNOS.

*COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” CUGIR, cu sediul în Cugir, str.Victoriei, nr.15, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Spălătoreasă (1/2 normă) pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 privind Regulamentul-cadru pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din sectorul bugetar.

Denumirea postului: SPĂLĂTOREASĂ

Norma: ½ normă

Durata contractului: nedeterminată

Nivelul postului: funcții de execuție

Gradul/Treapta profesional/profesională: 0

Structura postului: Compartimentul nedidactic

Condiții specifice: necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Nivelul studiilor: minim școală gimnazială;

• Cunoștințe privind normele de igienă și curățenie în spații colective;

• Curs de igienă valabil

• Capacitate de muncă fizică, atenție la detalii, spirit de responsabilitate;

• Disponibilitate pentru un program flexibil, la nevoie;

• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestat pe baza fișei de examen medical;

• Experiența într-o creșă/grădiniță, pe post de îngrijitor sau similar cu postul pentru care candidează, constituie avantaj. Se dovedește prin adeverință sau copie contract de muncă.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Colegiului Național „David Prodan” Cugir, tel. 0258-751075.

*Spitalul de Pneumoftiziologie, cu sediul în Aiud, Jud.Alba, str. Ecaterina Varga, Nr.6, e-mail [email protected]

organizează, concurs/examen, pentru ocuparea următorelor posturi contractuale de execuție vacantabile:

• 1 post vacantabil Infirmiera – nivel studii minim scoala generala (G), cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Sectiei Pneumologie

• 1 post vacantabil Îngrijitor curatenie – nivel studii minim scoala generala (G), cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Sectiei Pneumologie

CONDIȚIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

1. Pentru ocuparea postului de infirmieră

– studii:minim școală generală;

– curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

– 6 luni vechime în activitate.

2. Pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie

– studii: minim școală generală;

– vechime: cu sau fără vechime.

Orice relații suplimentare precum și formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziția candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, sau telefon 0258861302, int 120, persoană de contact Costan Dana.

*Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu De Jos cu sediul în Vințu De Jos, str. Mihai Eminescu nr. 12, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: lenjereasă, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Medii cu sau fără diplomă de bacalaureat

2. Vechime în muncă: Nu se solicită

Dosarele de înscriere se depun la secretariat instituţie. Informaţii la tel: 0258 739 118 sau la sediul instituţiei.

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, în conformitate cu prevederile art. VII din OUG nr.12/2025 și cu prevederile Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs în vederea ocupării unui post contractual vacantabil pe perioadă nedeterminată astfel:

– 1 post vacantabil muncitor calificat – electrician debutant – compartiment administrativ în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni , normă întreagă, perioada nedeterminată.

Condiții specifice de participare la concurs:

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea conducătorilor structurilor în care se află funcţia vacantă sau temporar vacantă, după caz, conform statului de funcţii.

– muncitor calificat – electrician debutant – compartiment administrativ în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni , normă întreagă, perioada nedeterminată

– absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

– certificat de calificare în meseria de electrician

– nu necesită vechime în muncă

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, începând cu data de 13.11.2025 până la data de 27.11.2025 (inclusiv), în intervarul orar 9.00 – 14.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni, str. Crișan, nr.11, Serviciul/ RUNOS

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– un post contractual vacant cu normă întreagă, de medic rezident anul V confirmat în specialitatea anatomie patologica, în cadrul Serviciului de anatomie patologica- perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea anatomie patologica

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea anatomie patologica

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– un post contractual vacant cu normă întreagă de chimist specialist confirmat în specialitatea biochimie medicala, în cadrul Laborator analize medicale- Compartiment imunoserologie, contagioase și planificare familială

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Chimist specialist confirmat în specialitatea biochimie medicala

– diplomă de licenţă în specialitate

– examen de grad specialist în specialitatea biochimie medicala

– 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de asistent social, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale și Autoritate tutelară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile specifice, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent social grad profesional debutant, sunt următoarele:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistență socială cu specializarea asistență socială;

– Aviz de exercitare a profesiei de asistent social, eliberat de Colegiul National al Asistenților Sociali din Romania, treapta de competenta – debutant;

– Vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva cu normă întreagă , 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul UPU;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea anestezie terapie intensiva;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– doua posturi contractual vacante cu normă întreagă, de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

– un post contractual vacant cu normă întreagă, de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea medicină de urgență;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

b) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicină de urgență

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea medicina interna cu normă întreagă , 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul Sectiei medicina interna;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea medicina interna

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea medicina interna;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post de medic rezident anul V confirmat în specialitatea hematologie in cadrul Compartimentului hematologie

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea hematologie

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea hematologie

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Toporașilor, nr.18, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: conducere

2. Denumirea postului: Secretar gradul I- S, normă întreagă, post vacant, pe perioadă determinată, la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Secretar șef gradul I- S

4. Scopul principal al postului: Secretar șef

5. Numărul de posturi: normă întreagă

6. Durata timpului de lucru: 8 ore/zi

7. Program de lucru: 08:00 -16:00

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune, și altele, etc.;

2. Cunoștințe de operare/programare Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Revisal, Edusal, cunoștințe de utilizare e-mail, Google Docs, Google Forms;

3. Cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar;

4. Cunoștințe privind managementul elevilor;

5. Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

6. Domiciliul în județul Alba;

7. Vechime în muncă: minim 2 ani;

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numarul de telefon 0258835093 sau direct la secretariatul unității de învățământ.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Statistician medical post unic vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Serviciul Resurse Umane,Statistica si Informatica.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Statistician medical

4. Scopul principal al postului: Raportari si situatii statistice pentru structura Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Orasenesc Cugir.

5. Numărul de posturi: 1

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

2. Perfecționări (specializări):

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Gandire logica, empatie, adaptare la stres, rabdare.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime: 6 luni vechime in activitate.

*CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA din Alba Iulia orgaizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu:

DENUMIREA POSTULUI: ADMINISTRATOR PATRIMONIU

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliar

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

a) Îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist;

b) Cunoștințe de operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte), baze de date, programe de gestiune/contabilitate, cunoștințe de utilizare e-mail; Cunoştinţe de accesare platformă SEAP;

c) Experiența în domeniul studiilor, constituie avantaj.

d) Experiență minim 5 ani în gestiune/contabilitate, cunoștințe minime de contabilitate primară, constituie avantaj.

e) Absolvirea cursurilor de formare (ex. în domeniul Achiziții publice/ SSM, PSI); constituie avantaj

f) Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de comunicare, relaționare, lucru în echipă; disponibilitate pentru program prelungit; adaptarea la sarcini de lucru variate; capacitatea de a lua decizii eficiente.

g) Vechimea: minim 10 ani în specialitatea studiilor.

h) Nu deține decizie de pensionare.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie cu normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, în cadrul UPU-perioada nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea pediatrie;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Grădinița cu program prelungit „Step by step” nr. 12 cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 11, Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: LENJEREASĂ

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 1 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: NEDIDACTIC

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii: generale.

-Vechime în muncă: minim 2 ani,

-Certificat de absolvire curs de croitorie,

-Cunoştinţe despre norme de igienă şcolară.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul grădiniței, telefon numărul 0740325626 în intervalul orar 09.00-13.00 ; E-mail: [email protected].

*Comuna Unirea cu sediul în Unirea, str. Muresului nr. 1, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: asistent medical comunitar, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii de specialitate: absolvent al liceului sanitar cu diploma de bacalaureat, studii postliceale sanitare sau invatamant universitar, in specializarea „asistenta medicala”

2. Vechime în muncă: Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei – minimum 1 an

3. Alte condiții: CERTIFICAT DE MEMBRU AL ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA; ADEVERINTA PENTRU INSCRIERE LA CONCURS DE LA O.A.M.G.M.A.M.R. IN TERMEN DE VALABILITATE.

*Inspectoratul Școlar Județean Alba, anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție vacantă de Auditor IA-S, în cadrul Compartimentului Audit Public Intern:

DENUMIREA POSTULUI: Auditor IA-S

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Audit Public Intern

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiții specifice pentru participare la concurs-post auditor IA:

•Studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;

•Vechime in specialitatea studiilor necesare executării funcției de minim 10 ani.

•Avizul șefului Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.C. conform prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public intern republicată cu modificările și completările ulterioare și O.M.E.N. nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1086/2013, și a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educației Naționale.

•Studiile masterale în audit financiar-contabil constituie avantaj;

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

– 1 post vacant fiziokinetoterapeut debutant (S) – Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie

– 1 post vacant fiziokinetoterapeut debutant (S) – Compartiment recuperare neurologica

Condiţiile specifice de participare la concurs:

• Diploma de licență în specialitate;

• Autorizatie de liberă practică;

• fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

-1 post vacant infirmieră (G) – Secția oncologie medicală;

-2 posturi vacante infirmieră (G) – Secția neurologie;

-1 post vacant brancardier (G) – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Infirmieră

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• 6 luni vechime în activitate.

Brancardier

• studii: minim școală generală;

• vechime: cu sau fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

-1 post vacant asistent medical generalist (PL) – Secția gastroenterologie;

-1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL)- Serviciul Județean de Medicină Legală Alba;

-1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL)- Bloc operator chirurgie generală;

-1 post vacant asistent medical principal generalist, PL – Compartiment – Spitalizare de zi;

-1 post vacant asistent medical generalist, PL – Compartiment – Spitalizare de zi;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Asistent medical principal – specialitatea medicină generală (PL)

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-5 ani vechime ca asistent medical;

-examen pentru obţinerea gradului principal;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical – specialitatea medicină generală (PL)

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-6 luni vechime ca asistent medical;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical debutant- specialitatea medicină generală (PL)

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-fără vechime;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical debutant- specialitatea medicină generală (PL)- Serviciul Județean de Medicină Legală

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-fără vechime;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-certificat de absolvire curs de autopsier/adeverință înscriere la curs de autopsier;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – – 1 (un) medic rezident aflat în ultimul an de pregătire/specialist/primar confirmat în specialitatea medicină de laborator, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, perioadă nedeterminată în cadrul Laboratorului de analize medicale.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea medicină de laborator

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba – BIOLOG DEBUTANT ÎN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE Nr. posturi 1

Condițiile specifice de ocupare a posturilor stabilite cu respectarea Ordinului nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar sunt urmatoarele:

Pentru biolog debutant:

-diplomă de licență în biologie

-certificat de membru al OBBCCSR + aviz de liberă practică pentru anul în curs

-vechime în specialitatea studiilor – fără vechime

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ

Sebeș, Str Șurianu, Nr 41, Jud Alba

Telefon: 0258.731712 E-mail: [email protected]

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI