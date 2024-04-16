LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 APRILIE 2024: 551 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 APRILIE 2024: 551 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 APRILIE 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL AJUTOR BUCATAR 2 0728968129
ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL AJUTOR OSPATAR 1 0728968129
ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL BUCATAR 1 0728968129
ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0728968129
ALBA IULIA ALBA PROIECT CONSULTING SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 [email protected]
ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL PIZZAR 1 0728968129
ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744627922
ALBA IULIA MIREL COFFE SHOP S.R.L. BARMAN PREPARATOR 1 0742691831
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0728014600
ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 3 [email protected]
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MANIPULANT MARFURI 3 0728014600
ALBA IULIA ROMSTAL IMEX SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 [email protected]
ALBA IULIA NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE 1 [email protected]
ALBA IULIA NEW SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 3 0766681395
ALBA IULIA DENY LOOK AJUTOR BUCATAR 1 0755562115
ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 5 0758800134
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0788364937
ALBA IULIA DENY LOOK BARMAN 1 0755562115
ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL BRUTAR 1 0740171899
ALBA IULIA DENY LOOK BUCATAR 1 0755562115
ALBA IULIA DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL BUCATAR-SEF 1 0742246047
ALBA IULIA DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL CASIER 1 0742246047
ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 [email protected]
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0372133729
ALBA IULIA IPEC SA DISPECER 1 0758800134
ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS EDUCATOR PUERICULTOR 1 0744627922
ALBA IULIA IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 0758800134
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 4 0258812764
ALBA IULIA CENTRU DE ACTIVITĂŢI CREŞTEM FRUMOS SRL INVATATOR 1 0744627922
ALBA IULIA IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0758800134
ALBA IULIA ESENDEEP ALLURE S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]
ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764
ALBA IULIA IPEC SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 5 0758800134
ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 [email protected]
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0753537947
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 372133794
ALBA IULIA DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0755562115
ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899
ALBA IULIA CENTRU DE ACTIVITĂŢI CREŞTEM FRUMOS SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRESCOLAR 1 0744627922
ALBA IULIA DENY LOOK RESPONSABIL CAZARE 1 0755562115
ALBA IULIA TAT TOTAL DISTRIBUTION SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0745658456
ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR SI TRICOTAJELOR 4 0745136305
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 10 0372133794
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 4 0787446998
ALBA IULIA RUBIN FARM S.R.L. VÂNZATOR DE PRODUSE NATURISTE 1 [email protected]
ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. AJUTOR BUCATAR 3 [email protected]
ALBA IULIA ASOCIATIA NON-GUV MARIA BEATRICE FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0745305132
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. LUCRATOR COMERCIAL 4 0746281679
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 4 [email protected]
ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744605753
ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL RECEPTIONER DE HOTEL 3 0744605753
ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED DISPECER 1 [email protected]
ALBA IULIA EURO TEAM GB SPEDITION SRL AGENT DE VÂNZARI 5 0742804618
ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 3 0733190507
ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION STIVUITORIST 1 0733190507
ALBA IULIA DEDEMAN SRL STIVUITORIST 1 [email protected]
ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477
ALBA IULIA SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 0723278582
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 [email protected]
ALBA IULIA LIVIO-DARIO SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 2 [email protected]
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0753537947
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 [email protected]
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 1 [email protected]
ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3 0369454980
ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
ALBA IULIA NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI 1 [email protected]
ALBA IULIA TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL MONTATOR SISTEME OPACE DE TERMOIZOLARE PENTRU CLĂDIRI 5 [email protected]
ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0788844448
ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0788844448
ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT ZIDAR PIETRAR 1 0788844448
ALBA IULIA TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL ZUGRAV 2 [email protected]
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 2 [email protected]
ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0755243710
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA LACATUS MECANIC 2 0258816103
ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE 1 0729837566
ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MASEUR 1 0729837566
ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MEDIC SPECIALIST 1 0729837566
ALBA IULIA AUTOMOB ALBA S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 0771572240
ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. PIZZAR 1 0742192220
ALBA IULIA COCO DTD RECYCLING S.R.L. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0748552339
ALBA IULIA MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0741849973
ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL MECANIC AUTO 1 0740918352
ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL SPALATOR VEHICULE 1 0740918352
ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0755243710
ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755243710
ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 7314897087
ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087
ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5 0731489087
ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712
DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 3 0745999335
DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. CONTABIL 1 0790229959
DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0790229959
DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0790229959
DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0790229959
DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0745999335
DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL REGLOR MASINI-UNELTE 1 0745999335
DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. SEF SCHIMB 1 0790229959
DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0790229959
DRÂMBAR TOBIMAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0731500715
IGHIU PAVEMAR SPEDITION S.R.L. CONDUCATOR AUTOTRAILER 5 0748524592
OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0737466103
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD VAN-GAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0746784785
AIUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 1 0746074524
AIUD FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 [email protected]
AIUD EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0736838375
AIUD S.C. Excelent Trans S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 [email protected]
AIUD SC RUTIER MITROSPEED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4 0736838375
AIUD APA-CTTA SA TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0258834087
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0742212343
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0742212343
AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 3 0258863552
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0744192133
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA EDUCATOR SPECIALIZAT 1 0744192133
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 1 0744192133
AIUD S.C. GALWAY SPORT S.R.L. CONTABIL-SEF 1 0258865646
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0744192133
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 1 0744192133
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 0258861661
CETEA SC CUTEAN COMPANY SRL LACATUS MECANIC 1 0744292256
CETEA SC CUTEAN COMPANY SRL SUDOR 1 0744292256
CIUMBRUD ROBY SI ERY CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0741946730
COLŢEŞTI DE COLTESTI S.R.L. AMBALATOR MANUAL 1 0726149909
GALDA DE JOS ALBALACT SA FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 3 0736777388
GALDA DE JOS ALBALACT SA INGINER MECANIC 3 0736777388
GALDA DE JOS ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0736777388
GALDA DE JOS ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 3 0736777388
MIRĂSLĂU SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. FACTURIST 1 0750159697
SÂNTIMBRU FLOREA GRUP SRL AJUTOR BUCATAR 1 0730230700
SÂNTIMBRU FLOREA GRUP SRL CAMERISTA HOTEL 1 0730230700
SÂNTIMBRU FLOREA GRUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0730230700
SÂNTIMBRU FLOREA GRUP SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0730230700
STREMŢ PRO EL TYM S.R.L. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0773865892
TEIUŞ ASOCIATIA SFANTA VERONICA DUMB INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0730425411
TEIUŞ ASOCIATIA SFANTA VERONICA DUMB ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0730425411
TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674
TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674
TEIUŞ IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0744627674
TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0744627674
TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744627674
TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BLAJ GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0744778183
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD HANU BÎDEANU SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0745417538
ABRUD SC SORDIAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745605649
ARIEŞENI CHIRILA-LUP COSMINA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CAMERISTA HOTEL 2 0741511330
ARIEŞENI DORIN PETRUSE SPEDITION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0748115730
BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0748115730
BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0748115732
BISTRA SC DALI MAR PLUS SRL MANIPULANT MARFURI 1 0753094241
BISTRA SC DIONCUSA CASIER 1 [email protected]
BISTRA GOIA ILEANA GEORGETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 [email protected]
BISTRA GLIGOR IOAN MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE 3 0748401267
BISTRA MARSTELFAN FOREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0742984175
BISTRA APUSENI PRODUCTION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0741078145
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]
CÂMPENI SC DUMBRAVA IMPORT EXPORT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0741511330
CÂMPENI SC ZAZA DURUM KEBAB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]
CÂMPENI TOPO MAR CONSULT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0743753697
CÂMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0748119500
CĂPÂLNA PROGRESIV DESIGN BUILD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0749761876
LUPŞA S.C.KAGER CONSTRUCT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0743334044
MOGOŞ LA DOCTORU VET SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]
SĂLCIUA SC EFES DAVID SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310
SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 4 0768332545
VÂRTOP S.C.ABIEL ABIRA SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 [email protected]
VIDRA LACUL ARIEȘULUI S.R.L. FASONATOR CHERESTEA 1 0743571697
ZLATNA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 [email protected]
ZLATNA MOGUT JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0747559347
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL MARCATOR PIESE 1 0734418187
CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL AJUTOR BUCATAR 1 0742246047
CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL CASIER 1 0742246047
CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0742246047
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0720085887
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL MANAGER GENERAL 1 0720085887
CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 3 0788079031
CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 2 0735845720
CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0737466103
CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
NOŞLAC SC – RAPID AGREGATE – SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0744649471
OCNA MUREŞ MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0748965624
OCNA MUREŞ MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 1 0746074524
OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0774600834
OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA FEMEIE DE SERVICIU 1 0774600834
OCNA MUREŞ MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
OCNA MUREŞ C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 3 0749153926
OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 5 0728242666
UNIREA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ ASFALTATOR 1 [email protected]
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
DAIA ROMÂNĂ POLUS INTERLUX S.R.L. ECONOMIST-SEF 1 0785070522
GÂRBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 [email protected]
PETREŞTI RECICLARE MOLOZ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0258743682
PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 5 0757833709
PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0757833709
PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. SUDOR 3 0757833709
PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. MANIPULANT MARFURI 1 0743559716
PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. MECANIC AUTO 1 0743559716
PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 3 0743559716
PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0743559716
PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. STIVUITORIST 1 0743559716
PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII 1 0746287104
PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL MANAGER GENERAL 1 0746287104
SEBEŞ SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE 3 0741247994
SEBEŞ SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0741247994
SEBEŞ ELTEX RECYCLING SA STIVUITORIST 1 [email protected]
SEBEŞ BEAUTY CAR WASH SRL SPALATOR VEHICULE 1 0773865892
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