ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 APRILIE 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 14 APRILIE 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ, JUDEȚUL ALBA – 5 posturi vacante – asistent medical generalist (S/SSD/PL) – durată nedeterminată;

– 7 posturi temporar vacante- asistent medical generalist (S/SSD/PL) durată determinată.

Conditii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist (S/SSD/PL):

– diplomă de licența in specialitatea postului/ diploma de absolvire a invățământului superior de 3 ani in specialitate/ diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea medicină generală;

– certificat de membru al OAMGMAMR

– avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical sau adeverința de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

Anunţul de concurs se afişează la sediul Spitalului Municipal Blaj, str. Poet Andrei Mureșanu, nr.16 si pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro, unde se publică si tematica de concurs si bibliografia.

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int.197, cat şi pe site-ul www.spitalblaj.ro – Secțiunea-Despre spital -Anunțuri – Carieră – Concursuri organizate.

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de asistenți medicali generaliști:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 12.04.2024

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 10.05.2024 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 13.05.2024

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor 13.05.2024 Ora 10,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 14.05.2024 Ora 10,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 14.05.2024 Ora 15,00

Verificarea cunoștințelor de operare pe calculator (probă eliminatorie) 15.05.2024 Ora 09,00

Data probei scrise 16.05.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 17.05.2024 Ora 10,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 20.05.2024 Ora 10,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 20.05.2024 Ora 15,00

Data interviu/proba practică 21.05.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la interviu/ proba practică 21.05.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul interviului/ probei practice 22.05.2024 Ora 10,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la interviu/ proba practică 22.05.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 23.05.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– un post vacant cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea radiologie si imagistica medicala in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala – pe perioada nedeterminata, ;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic primar confirmat în specialitatea radiologie si imagistică medicală

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic primar în specialitatea radiologie si imagistică medicală;

– vechime în specialitate: 5 ani .

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, și va consta în următoarele etape:

1. selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică sau practică, în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Înscrierile se fac la sediul unitatii în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului respectiv până în data de 25.04.2024 ora 15.00.

Tematica și bibliografia este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica Examene și Concursuri naționale.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane si relatii cu publicul, tel.0258820825 int.146.

*LICEUL TEHNOLOGIC TIMOTEI CIPARIU BLAJ – Paznic – 1 post

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: Studii medii (Diplomă de absolvire a școlii profesionale/ minim 10 clase învățământ

liceal);

2. Atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor;

3. Vechime: 3 ani în domeniu;

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Nr. crt. Activităţi Perioada/ Data/ ora

1. Publicarea anunțului 12.04.2024

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” cu sediul în Blaj, str. Dr. V. Suciu, nr. 25, jud. Alba Iulia, 15 – 26. 04.2024, ora 15,00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.04.2024, ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.04.2024, ora 15.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 30.04.2024, ora 09.00-12.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.05.2024, ora 10.00

7. Susţinerea probei scrise 09.05.2024, ora 10.00

8. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei scrise 09.05.2024, ora 16.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise 10.05.2024, ora 09.00-12.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.05.2024, ora 16.00

11. Susţinerea interviului 13.05.2024, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.05.2024, ora 16.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 14.05.2024, ora 09.00-12.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.05.2024, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului, prin afișare la avizierul Liceului Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj 14.05.2024, ora 16.00

Dosarele de concurs se depun la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Str. Dr. Vasile Suciu, Nr. 25, compartimentul Secretariat, tel. 0258713630, persoana de contact: administrator patrimoniu Brad Maria Mirela, email: [email protected].

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 15.04.2024-26.04.2024, ora 15.00, la sediul instituţiei.

*PRIMARIA SOHODOL – 1 post -funcție de execuție de Muncitor calificat IV, compartiment Deservire și întreținere, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sohodol, județul Alba, perioada nedeterminată, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

-adeverință care să ateste minim 5 ani de vechimea în domeniul studiilor

-permis de conducere categoria B

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Etapa de concurs Data desfășurării

Afișarea anunțului 11.04.2024

Depunere dosare de înscriere

luni-joi: 09.00-16.00

vineri: 09.00-15.30 11.04.2024 – 24.04.2024

Selecție dosare de înscriere 29.04.2024

Afișare rezultate selecției dosarelor 30.04.2024

Depunere contestații selecție dosare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor 07.05.2024

Afișare rezultate contestații selecție dosare 08.05.2024

Proba practică 13.05. 2024, ora 10.00

Afișare rezultate la proba practică 14.05.2024

Depunere contestații la proba practică, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei practice 14.05.2024

Afișare rezultate contestații proba practică 14.05.2024

Interviu 16.05.2024, ora 10.00

Afișare rezultate interviu 17.05.2024

Depunere contestații interviu, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului 20.05.2024

Afișare rezultate contestații interviu 21.05.2024

Afișare rezultate finale concurs 22.05.2024

Locul de depunere a dosarelor de concurs, precum și desfășurarea probei practice și interviul se desfășoară la la sediul Primăriei Sohodol, județul Alba

Afișarea rezultatelor la probele de concurs se va face la sediul și pe pagina de internet a instituției: wwwprimariasohodol.ro, relații suplimentare privind desfăsurarea concursului se pot obţine la nr. de telefon:0733917087, persoană de contact Narița Maria Camelia.

*PRIMARIA MUN.ALBA IULIA – 1 post funcție contractuală de execuție, de consilier, studii (S), gradul debutant, la Serviciul investiţii şi lucrări publice din Direcția tehnică, dezvoltare aflată în Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 15 din H.G.R nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Durata timpului de muncă pentru funcția contractuală de execuție, de consilier, studii (S), gradul debutant este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, reprezentând durata normală a timpului de muncă.

Concursul (proba scrisă) se va desfăşura în data de 13 mai 2024 ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A.

Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, et.2.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până în data de 24 aprilie 2024 inclusiv, ora 15.00 la registratura Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, după ce au fost verificate de către secretarul comisiei de concurs, doamna Toma Maria Diana, inspector superior, la Compartimentul resurse umane.

Bibliografia stabilită, condiţiile de participare la concurs şi actele solicitate la dosarul de înscriere se afişează la sediul Primăriei, etajul II şi pe site-ul Primăriei municipiului Alba Iulia: www.apulum.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, la Biroul resurse umane, şi la nr. de telefon: 0372/586473.

*Unitatea Militară 02509 Alba Iulia organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual Îngrijitor / studii medii sau generale (1 post) în Compartimentul Administrativ

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Durata contractului: nedeterminată

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 22.04.2024 , ora 16.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02509 Alba Iulia, str. Regina Maria nr.6 localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, la secretarul comisiei de concurs, telefon 0258 811989, int. 128.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de: 25.04.2024, ora 16.00.

Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor: până pe 26.04 2024 ora 16.00.

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la selecția dosarelor: 30.04.2024, ora 16.00.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02509 Alba Iulia, Str. Regina Maria, nr.6, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 08.05.2024, între orele: 10.00 – 14.00;

Afişarea rezultatelor la proba practică: 09.05.2024, ora 12.00;

Depunerea contestațiilor la proba practică: până la 10.05 2024 ora 16.00;

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la proba practică: 13.05.2024, ora 14.00.

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02509 Alba Iulia, Str. Regina Maria, nr.6, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 14.05.2024, între orele: 10.00 – 14.00;

Afişarea rezultatelor la interviu: 15.05.2024, ora 14.00;

Depunerea contestațiilor la interviu: până la data de 16.05.2024 până ora 16.00;

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la interviu: 17.05.2024, ora 14.00.

3. Afișarea rezultatelor finale : 20.05.2024, ora 12.00.

*SPITALUL ORĂȘENESC CUGIR, JUDEȚUL ALBA – Medic specialist medicina de laborator, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Laborator de Analize Medicale. numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: Diploma de licenta

2. Perfecționări (specializări): certificat medic specialist medicina de laborator

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): da

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Empatie fara de pacienti, spirit organizatoric.

6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): Aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor.

7. Vechime Nu se solicita

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):19.04.2024, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: :22.04.2024, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– selectia dosarelor pentru inscriere(A) si pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice pentru proba suplimentara de departajare( proba D), prevazuta in anexa nr 3 la ordin – in data de 22.04.2024, ora 14,00, la sediul institutiei,

– proba scrisă în data de 17.05.2024, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 17.05.2024, ora 14,00

– proba clinica în data de 22.05.2024, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba clinica: 22.05.2024 ora 14,00

– afişarea rezultatelor finale: 27.05.2024

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– se pot depune contestaţii până în data de: 23.05.2024, ora 14,00 la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 24.05.2024, ora 14,00 la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA , compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected].

*Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, cu sediul în oraș Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: medii, cu diplomă de bacalaureat,

• Vechime: 5 ani în câmpul muncii

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 05.04.2024

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, cu sediul în oraș Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, judeţul Alba, până la data de: 19.04.2024, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 23.04.2024, ora 15.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 24.04.2024, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 24.04.2024, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.04.2024, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 29.04.2024, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 29.04.2024, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 30.04.2024, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.04.2024, ora 15.00

11. Susţinerea interviului 07.05.2024, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 07.05.2024, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 08.05.2024, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.05.2024, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 08.05.2024, ora 10.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției: Liceul,,Dr.Lazăr Chirilă,, Baia de Arieș, persoană de contact: Bora Maria, funcția secretar școală, având numărul de telefon 0374555775.

*SPITALUL MUNICIPAL AIUD, cu sediul AIUD, strada Spitalului, nr.2, jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacant, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, astfel:

– 1 post vacant , norma intreaga,perioada nedeterminata,functie de executie de Asistent medical PRINCIPAL, studii post liceale in cadrul Ambulatoriului de specialitate – Cabinet PEDIATRIE.

– 1 post vacant , norma intreaga,perioada nedeterminata,functie de executie de Asistent medical PRINCIPAL studii post liceale in cadrul Compartimentului CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA.

Dosarele de concurs se depun la SPITALUL MUNICIPAL AIUD , cu sediul AIUD, strada Spitalului, nr.2, jud. Alba, biroul RUNOS tel. 0258861816 int 192, persoana de contact Szekeli Maria , email: [email protected].

Condiţii specifice de participare la concurs:

Asistent medical generalist principal studii post liceale

1. Studii de specialitate: – studii postliceale

2. Perfecționări (specializări): Adevernta grad principal

3. Cunoștințe de operare (necesitate și nivel):.

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Aptitudini de comunicare, atenție, ordine, asumarea responsabilitații, rezistență la oboseală, rezistență la stres

6. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu necesită

7. Vechime: 5 ani vechime in specialitate vechime

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora

data publicării anunțului 04 aprilie 2024

data limită de depunere a dosarelor 18 aprilie 2024 15.00

selectia dosarelor 19.aprilie .2024 10.00

afișarea selecției dosarelor 19 aprilie.2024 13.00

termen limita contestații ref la selectia dosarelor 22 aprilie.2024 13.00

afișarea rezultatelor la contestații 23 aprilie.2024 13.00

proba scrisă 26 aprilie 2024 9.00

afișarea rezultatelor la proba scrisă 26 aprilie 2024 15.00

termen limită contestații la proba scrisă 29 aprilie 2024 15.00

afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 30 aprilie 2024 15.00

proba practica / interviu 7 mai 2024 09.00

afișarea rezultatelor la proba practica / interviu 7 mai 2024 15.00

termen limită contestații la proba practica / interviu 8 mai 2024 15.00

afișarea rezultatelor la contestații la proba practica / interviu 9 mai 2024 15.00

afișarea REZULTAT FINAL 10 mai 2024 15.00

Locul de desfasurare a concursului : sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2 jud. Alba.

*SPITALUL MUNICIPAL AIUD, cu sediul AIUD, strada Spitalului, nr.2, jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacant, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, astfel:

– 1 post vacant , norma intreaga, perioada nedeterminata, functie de executie de Asistent medical studii post liceale in cadrul Ambulatoriului de specialitate – Cabinet PNEUMOLOGIE.

– 1 post vacant , norma intreaga,perioada nedeterminata,functie de executie de Asistent medical studii post liceale in cadrul Ambulatoriului de specialitate – Cabinet ONCOLOGIE MEDICALA.

Dosarele de concurs se depun la SPITALUL MUNICIPAL AIUD , cu sediul AIUD, strada Spitalului, nr.2, jud. Alba, biroul RUNOS tel. 0258861816 int 192, persoana de contact Szekeli Maria , email: [email protected].

Condiţii specifice de participare la concurs:

Asistent medical studii post liceale

1. Studii de specialitate: – studii postliceale

2. Perfecționări (specializări): nu necesită

3. Cunoștințe de operare (necesitate și nivel):.

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Aptitudini de comunicare, atenție, ordine, asumarea responsabilitații, rezistență la oboseală, rezistență la stres

6. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu necesită

7. Vechime: 6 luni vechime in specialitate vechime

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora

data publicării anunțului 03 aprilie 2024

data limită de depunere a dosarelor 17 aprilie 2024 15.00

selectia dosarelor 18.aprilie .2024 10.00

afișarea selecției dosarelor 18.aprilie.2024 13.00

termen limita contestații ref la selectia dosarelor 19.aprilie. 2024 13.00

afișarea rezultatelor la contestații 22 aprilie 2024 13.00

proba scrisă 25 aprilie 2024 9.00

afișarea rezultatelor la proba scrisă 25 aprilie 2024 15.00

termen limită contestații la proba scrisă 26 aprilie 2024 15.00

afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 29 aprilie 2024 15.00

proba practica / interviu 30 aprilie 2024 09.00

afișarea rezultatelor la proba practica / interviu 30 aprilie 2024 15.00

termen limită contestații la proba practica / interviu 07 mai 2024 15.00

afișarea rezultatelor la contestații la proba practica / interviu 08 mai 2024 15.00

afișarea REZULTAT FINAL 09 mai 2024 15.00

Locul de desfasurare a concursului : sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2 jud. Alba.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR, cu sediul in Cugir, strada Nicolae Balcescu , nr.5, judetul Alba , organizeaza , in conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant de executie, pe perioada nedeterminata:

– 1 post asistent medical principal nutritie si dietetica in cadrul serviciului administrativ, muncitori si de deservire aprovizionare/achizitii/dietetica.

Conditiile specifice de participare la concurs sunt:

-studii de specialitate: postliceale sanitare si diploma de bacalaureat,

-perfectionari( specializari): asistent medical dietetica,

-cunostinte de programare/operare pe calculator( necesitate si nivel): avansat, principal( 5 ani vechime in profesie),

-abilitati, calitati si aptitudini necesare: rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

Nr. crt. Activitati Data Ora

1. Publicarea anuntului 02.04.2024

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Orasenesc Cugir, str. Nicolae Balcescu, nr.5, judetul Alba. 04.04.2024-24.04.2024 pana la ora 15.00

3. Selectia dosarelor de inscriere la concurs 25.04.2024 10.00

4. Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor 25.04.2024 14.00

5. Depunerea contestatiilor privind rezultatul selectiei dosarelor 26.04.2024 pana la ora 15.00.

6. Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 29.04.2024 15.00

7. Sustinerea probei scrise 30.04.2024 10.00

8. Afisarea rezultatului probei scrise 30.04.2024 15.00

9. Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise 07.05.2024 pana la ora 15.00.

10. Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 08.05.2024 15.00

11. Sustinerea probei scrise 09.05.2024 10.00

12. Afisarea rezultatului probei scrise 09.05.2024 15.00

13. Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise 10.05.2024 pana la ora 15.00.

14. Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 13.05.2024 15.00

15. Sustinerea interviului 14.05.2024 10.00

16. Afisarea rezultatelor probei de interviu 14.05.2024 15.00

17. Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei de interviu 15.05.2024 pana la ora 15.00

18. Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 16.05.2024 15.00

19. Afisarea Rezultatului final al concursului 17.05.2024 15.00

Locul desfasurarii probelor : Sediul Spitalului Orasenesc Cugir, in sala de sedinte.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Orasenesc Cugir, str. N. Balcescu, nr.5, judetul Alba, in perioada : 04.04.2024-17.04.2024 , dupa urmatorul program: 07.30.-15.00.

Fisa postului de asistent medical principal nutritie si dietetica se va anexa prezentului anunt.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Administrativ al Spitalului Orasenesc Cugir, tel. 0766.957.999.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR, cu sediul in Cugir, strada Nicolae Balcescu , nr.5, judetul Alba , organizeaza , in conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant de executie, pe perioada nedeterminata:

-1 post spalatoreasa in cadrul serviciului administrativ , muncitori si de deservire aprovizionare/achizitii/dietetica.

Conditiile specifice de participare la concurs sunt:

-studii generale(medii),

-conditii de vechime: nu necesita vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

Nr. crt. Activitati Data Ora

1. Publicarea anuntului 02.04.2024

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Orasenesc Cugir, str. Nicolae Balcescu, nr.5, judetul Alba. 03.04.2024-16.04.2024 pana la ora 15.00

3. Selectia dosarelor de inscriere la concurs 17.04.2024 10.00

4. Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor 17.04.2024 14.00

5. Depunerea contestatiilor privind rezultatul selectiei dosarelor 18.04.2024 pana la ora 15.00.

6. Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 19.04.2024 15.00

7. Sustinerea probei scrise 24.04.2024 10.00

8. Afisarea rezultatului probei scrise 24.04.2024 15.00

9. Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise 25.04.2024 pana la ora 15.00.

10. Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 26.04.2024 15.00

11. Sustinerea probei practice 29.04.2024 10.00

12. Afisarea rezultatului probei scrise 29.04.2024 15.00

13. Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise 30.04.2024 pana la ora 15.00.

14. Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 07.05.2024 15.00

15. Sustinerea interviului 08.05.2024 10.00

16. Afisarea rezultatelor probei de interviu 08.05.2024 15.00

17. Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei de interviu 09.05.2024 pana la ora 15.00

18. Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 10.05.2024 15.00

19. Afisarea Rezultatului final al concursului 13.05.2024 15.00

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Orasenesc Cugir, str. N. Balcescu, nr.5, judetul Alba, in perioada : 03.04.2024-16.04.2024 , dupa urmatorul program: 07.30.-15.00.

Fisa postului de spalatoreasa se va anexa prezentului anunt.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Administrativ al Spitalului Orasenesc Cugir, tel. 0766.957.999.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ OVIDIU HULEA AIUD, JUDEȚUL ALBA – În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Școala Gimnazială ,,Ovidiu Hulea’’ , cu sediul în Loc. Aiud, str. Cuza Vodă, nr.35 , tel.0258861427, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant, de îngrijitor, durată nedeterminată, 1/2 ( jumătate de normă), locația Grădinița cu Program Normal Nr.1 Aiud

Cerinţele postului:

Persoană activă, vârsta minimă 18 ani, capacitate de muncă în echipă, capacitate de organizare a muncii, abilităţi de comunicare cu elevii şi adulţii, capacitate de management al timpului, atenţie la detalii, responsabilitate, adaptabilitate.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul de îngrijitor sunt:

a. Studii medii (cu diploma de bacalaureat)

