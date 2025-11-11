LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0731900600
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL TEHNICIAN INSTALATII ÎN CONSTRUCTII 2 0748025672
ALBA IULIA KINETOMED SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0741221282
ALBA IULIA KINETOMED SRL MASEUR 2 0741221282
ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
ALBA IULIA MAXITRAILER SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 [email protected]
ALBA IULIA CARBONDIS DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240
ALBA IULIA C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU SEF/SEF ADJUNCT TURA STATIE ELECTRICA (STUDII MEDII) 2 0269207120
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MEDIC STOMATOLOG 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0744961976
ALBA IULIA TOTO RICCO SRL AJUTOR BUCATAR 3 0723146931
ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. SORTATOR PRODUSE 2 0756101055
ALBA IULIA GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 3 0786191650
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0258816103
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 7 0258811646
ALBA IULIA NVR TERRA SURVEYING SRL INGINER TOPOGRAF 4 0742538575
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0745645001
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365/404203
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0756101055
ALBA IULIA SC ECOPOWER ALBA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0748105821
ALBA IULIA S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 [email protected]
ALBA IULIA HERMES MOBLUX MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 [email protected]
ALBA IULIA HAGIU SI ALEX SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0721236424
ALBA IULIA DEDEMAN SRL VÂNZATOR 1 0234513330
ALBA IULIA DEDEMAN SRL AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1 0234513330
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR FEMEIE DE SERVICIU 1 0788364937
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937
ALBA IULIA Digital Info SRL PROGRAMATOR AJUTOR 1 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 2 0728040572
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL AGENT VÂNZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE 1 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 4 0728040568
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582
ALBA IULIA APULUM SA MECANIC UTILAJ 2 [email protected]
ALBA IULIA SC ECOPOWER ALBA SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0748105821
ALBA IULIA SC BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL OPERATOR LA MASINI DE AMESTECARE (PRODUSE CHIMICE) 2 0751863838
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA TEX EXPERT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0744760716
ALBA IULIA ARTI PAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0745371585
ALBA IULIA ARTI PAN SRL COFETAR 1 0745371585
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MASEUR 1 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA BRANCARDIER 1 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0258820825
ALBA IULIA DEDEMAN SRL SOFER AUTOMACARAGIU 1 0234513330
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0756280714
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR MECANIC AUTO 1 0756280714
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR DISPECER 1 0756280714
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0756280714
ALBA IULIA BOLEA 24H TRUCK REPAIR ELECTRICIAN AUTO 1 0756280714
ALBA IULIA REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258815237
ALBA IULIA PANADY ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0740522938
ALBA IULIA PANADY BRUTAR 3 0740522938
ALBA IULIA PANADY AMBALATOR MANUAL 2 0740522938
ALBA IULIA ARMONI LAND PSIHOLOG 2 0744860143
ALBA IULIA ARMONI LAND TERAPEUT OCUPATIONAL 1 0744860143
ALBA IULIA ARMONI LAND LOGOPED 1 0744860143
ALBA IULIA MAXITRAILER SRL CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1 0700000000
ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0741116799
ALBA IULIA GLOW BODY SRL RECEPTIONIST 1 0747085790
ALBA IULIA GLOW BODY SRL COSMETICIAN 1 0747085790
ALBA IULIA GLOW BODY SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0747085790
ALBA IULIA GLOW BODY SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0747085790
ALBA IULIA GLOW BODY SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0747085790
ALBA IULIA COMPANIA NATIONALA „LOTERIA ROMANA” SA OPERATOR GESTIONAR LOTO 1 0372137300
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0755182724
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE BUCATAR 1 0755182724
ALBA IULIA SC DAPAO SRL BUCATAR 1 0742659825
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE BARMAN 1 0755182724
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE OSPATAR (CHELNER) 2 0755182724
ALBA IULIA SC DAPAO SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0742659825
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE FEMEIE DE SERVICIU 1 0755182724
ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 [email protected]
ALBA IULIA ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA FORMATOR 1 0726248971
ALBA IULIA START HADA CONSTRUCT ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0729818807
ALBA IULIA START HADA CONSTRUCT TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0729818807
ALBA IULIA START HADA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0729818807
ALBA IULIA START HADA CONSTRUCT MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0729818807
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL PIZZAR 1 0754388344
ALBA IULIA THE SOCIAL STORIES SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0751923413
ALBA IULIA DONPROPERTY SOLUTIONS SRL Specialist marketing online 1 0784834833
ALBA IULIA DONPROPERTY SOLUTIONS SRL AGENT IMOBILIAR (BROKER IMOBILIAR) 1 0784834833
ALBA IULIA DONPROPERTY SOLUTIONS SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0784834833
ALBA IULIA GLOW BODY SRL ADMINISTRATOR 1 0747085790
ALBA IULIA FAR FOUNDATION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0263708010
ALBA IULIA FAR FOUNDATION SRL MANAGER PROIECT 1 0263708010
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0722346560
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONTABIL 1 0745353599
DRAMBAR TOBIMAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 0258818191
DRAMBAR MUREŞULDRÂMBAR SRL SAPATOR MANUAL 2 0258815855
IGHIU SOCIAL HOUSE SRL ADMINISTRATOR 1 0752188855
IGHIU SOCIAL HOUSE SRL BUCATAR 1 0752188855
IGHIU SOCIAL HOUSE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0752188855
IGHIU SOCIAL HOUSE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0752188855
MICESTI MADPAN 70 SRL BRUTAR 2 0741061286
OARDA VISFLY EXPRESS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0745829530
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0721367218
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
SEUSA EXCLUSIV TEHNIC S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0743361265
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 3 0722672725
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102
AIUD MAGIC AGROJET SA FREZOR UNIVERSAL 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0721444844
AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
AIUD NATUR SRL AMBALATOR MANUAL 2 0743115127
AIUD MAGIC AGROJET SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0721444844
AIUD THOMAS FOOD SRL CASIER 3 [email protected]
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD ALEX COPE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0749846855
AIUD ALEX COPE SRL FINISOR-LACUITOR LEMN 1 0749846855
AIUD ŞANDOR TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0766631366
AIUD ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL CROITOR 1 0758258487
AIUD ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0758258487
AIUD WIN START GRUP SRL MANIPULANT MARFURI 1 0725231231
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 7 [email protected]
AIUD ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL CROITOR 1 0758258487
AIUD CASA HATEGAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]
AIUD CASA HATEGAN SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 [email protected]
AIUD CASA HATEGAN SRL Receptioner-distribuitor 1 [email protected]
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0742212343
COLTESTI DE COLȚEȘTI S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0726149909
COLTESTI DE COLȚEȘTI S.R.L. VÂNZATOR 2 0726149909
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GEOAGIU DE SUS AB CAR WASH SPALATOR VEHICULE 3 0736663338
GEOAGIU DE SUS AB CAR WASH ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0736663338
MIRASLAU ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANIPULANT MARFURI 1 0744572894
MODOLESTI ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0760259525
MODOLESTI ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0760259525
RAMETEA CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL CAMERISTA HOTEL 2 0787658246
RAMETEA CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE 1 0787658246
RAMETEA CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0787658246
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 7 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 5 0748200044
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0751086351
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 0751086351
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0751086351
TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674
TEIUS RESUM SMART SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 0756796818
ZARIES FRUCTAROMA SRL USCATOR-DESHIDRATOR LEGUME, FRUCTE 2 0743102441
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC PSIHOLOG 1 0258712228
BLAJ SC ROAL CONCEPT EVENTS SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0726446855
BLAJ SC ROAL CONCEPT EVENTS SRL COORDONATOR CONFORMITATE 1 0726446855
BLAJ SC NEOMOBITEC SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0743972530
BLAJ SC NEOMOBITEC SRL TÂMPLAR MANUAL AJUSTOR MONTATOR 1 0743972530
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. MANAGER 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0745395484
SANCEL CABINLAB SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0770456777
SANCEL CABINLAB SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0770456777
TIUR STEKOV BAU ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0761629059
TIUR STEKOV BAU MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0761629059
TIUR STEKOV BAU MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0761629059
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD SILINEL TURIST SRL BUCATAR 1 0743863233
ABRUD SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233
ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137
BISTRA PETRUSAN INN SRL MANAGER 1 0752213519
BISTRA PETRUSAN INN SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0752213519
BISTRA PETRUSAN INN SRL ASISTENT MANAGER 1 0752213519
BISTRA PETRUSAN INN SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0752213519
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI OVIDAL STATION S.R.L. UCENIC 2 0742469917
CAMPENI OVIDAL STATION S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 0742469917
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744612264
CAMPENI EXCLUSIV MOTOUNELTE S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744193194
CAMPU GOBLII CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 0752066296
FATA-LAZESTI PETRUSE NICOLAIE IOV AGROFERMA PFA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0741013902
FENES PHENIX CONTEXPERT SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0745813583
GARDA DE SUS PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 4 0372568911
LUNCA BISERICII POGAN CLAUDIA ANNABELLA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE 1 0751147222
LUPSA KAGER CONSTRUCT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0756412946
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL DISPECER 1 0756412946
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0756412946
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL KINETOTERAPEUT 2 0762399560
CUGIR KLETT HAIR SRL COAFOR STILIST 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0765477427
CUGIR SERVPARTS IT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 2 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0767675048
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL BUCATAR 1 0769415564
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0769415564
CUGIR GREEN VELVET SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL Organizator evenimente 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0731163879
CUGIR KLETT CAR SRL MECANIC AUTO 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL INSPECTOR TEHNIC 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0760324378
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560
CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 2 0744535450
CUGIR ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0767774169
CUGIR ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. BUCATAR 1 0767774169
CUGIR COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. INGINER MECANIC 2 0258751991
CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL PRESATOR METALE LA RECE 1 0734418187
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL BUCATAR 2 [email protected]
CUGIR COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ANALIST INFORMATII DE FIRMA 1 0258751991
CUGIR COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INGINER MECANIC 1 0258751991
CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0730112475
CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL SUDOR 1 0730112475
CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL MAGAZINER 1 0730112475
CUGIR MINIMAL CONCEPT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0745168702
CUGIR SC ASONY ELECTRIK SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0745168702
CUGIR SC ASONY ELECTRIK SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0745168702
SALISTEA S.C.THOMAS FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0743062370
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0769237686
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0769237686
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0769237686
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0769237686
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0766258090
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL SUDOR 1 0766258090
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 1 0766258090
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL LACATUS MECANIC 1 0766258090
SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0743530293
SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0743530293
SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0743530293
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0763744679
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0763744679
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL COSMETICIAN 1 0763744679
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL SECRETARA 1 0763744679
TARTARIA MAX IMAGES S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0722256969
TARTARIA MAX IMAGES S.R.L. FOTOGRAF 1 0722256969
TARTARIA MAX IMAGES S.R.L. EDITOR IMAGINE 1 0722256969
TARTARIA MAX IMAGES S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 0722256969
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. FAIANTAR 1 [email protected]
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0751631980
UIOARA DE SUS COMPLEX AGREMENT BELLAVI SRL BUCATAR 2 0745350567
UIOARA DE SUS COMPLEX AGREMENT BELLAVI SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0745350567
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
CUT MICRO BELLO S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 2 0775325878
DEAL DURA METAL CONSTRUCT SRL ADMINISTRATOR 1 0747151830
DEAL DURA METAL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0747151830
DOBRA SPALATORIA MARI CLEANER SPALATOREASA LENJERIE 2 0743913683
DOBRA SPALATORIA MARI CLEANER CALCATOREASA LENJERIE 1 0743913683
DOBRA SPALATORIA MARI CLEANER ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0743913683
LANCRAM TOPOMETER ROAD SRL INGINER GEODEZ 1 [email protected]
LANCRAM JUST JARDIN ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0770590034
LANCRAM JUST JARDIN ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0770590034
PETRESTI PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0743559716
PETRESTI TRANSILVANIA PRO CONS SRL Barman preparator de cafea (barista) 1 0743199310
PETRESTI ELIS PAVAJE SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 [email protected]
PETRESTI ELIS PAVAJE SRL FIERAR BETONIST 4 [email protected]
PIANU DE SUS MANOILA UTIL SRL STIVUITORIST 2 0743085556
SASCIORI SCAN TERRA SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0741824310
SASCIORI AQUA TRANSALPINA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0760132880
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
SEBES BENA CONCEPT ZIDAR PIETRAR 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT FAIANTAR 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0788341443
SEBES BENA CONCEPT MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0788341443
SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 0745580122
SEBES S.C. SERGIANA RETAIL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0721239716
SEBES SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258731690
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SEF FORMATIE 2 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 5 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 5 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL INGINER MECANIC 2 0358401269
SEBES STAR COMPANY SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0748806367
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL FUNCTIONAR DOCUMENTARE 1 0358401269
SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0756064618
SEBES LIBRARIA DANIELA SRL GRAFICIAN 1 0724795805
SEBES CIRUS SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0745369761
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 2 0743515200
SUGAG ODAIA DRUMETULUI SRL ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0752503255
SUGAG ODAIA DRUMETULUI SRL CAMERISTA HOTEL 1 0752503255
SUGAG ODAIA DRUMETULUI SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0752503255
SUGAG ODAIA DRUMETULUI SRL BUCATAR 1 0752503255
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS CASIFLAV CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0761982552
VINTU DE JOS MSP MOBILIER LA COMANDA ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0757364008
VINTU DE JOS MSP MOBILIER LA COMANDA TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0757364008
VINTU DE JOS MSP MOBILIER LA COMANDA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN LEMN 2 0757364008
VINTU DE JOS TIMBERGLOW ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0741398377
VINTU DE JOS TIMBERGLOW TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0741398377
VINTU DE JOS TIMBERGLOW MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0741398377
VINTU DE JOS ELECTROCOAT PRO ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALA 1 0746791338
VINTU DE JOS ELECTROCOAT PRO MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 3 0746791338
