ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 9 NOIEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 12 octombrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

* Asistent social debutant

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de asistent social, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale și Autoritate tutelară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile specifice, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent social grad profesional debutant, sunt următoarele:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistență socială cu specializarea asistență socială;

– Aviz de exercitare a profesiei de asistent social, eliberat de Colegiul National al Asistenților Sociali din Romania, treapta de competenta – debutant;

– Vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt:

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 02.12.2025, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Data, ora şi locul desfăşurării probei interviu: 08.12.2025, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 07.11.2025 – 24.11.2025, ora 16,00.

Dosarele de concurs se verifică la Compartimentul Resurse Umane, Control Intern și se depun pentru înregistrare la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, conform calendarului de concurs.

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud, pe site-ul www.aiud.ro. și se publică pe portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

* Medic specialist ATI

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva cu normă întreagă , 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul UPU;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea anestezie terapie intensiva;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

1. selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică sau practică în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Calendarul desfășurării concursului/examenului

– Perioada depunere dosare concurs: 07.11.2025-20.11.2025

– Selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin: 21.11.2025-24.11.2025

– Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 24.11.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatul la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 25.11.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 26.11.2025

– Desfășurare probă scrisă: 03.12.2025

– Afisare rezultate probă scrisă: 03.12.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 04.12.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 05.12.2025

– Desfășurare probă clinică/practică: 08.12.2025

– Afisare rezultate probă clinică/practică: 08.12.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 09.12.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 10.12.2025

– Afişarea rezultatului final al concursului: 11.12.2025

Tematica și bibliografia este cea pentru concurs ocupare post de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica Examene și Concursuri naționale.

Formularul de înscriere, tematica și bibliografia, se pot ridica și de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului și pot fi descărcate și de pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro – secțiunea Anunțuri concursuri resurse.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

* Medici specialiști mediciă de urgență și medic rezident anul V medicina de urgență

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– doua posturi contractual vacante cu normă întreagă, de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

– un post contractual vacant cu normă întreagă, de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea medicină de urgență;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

b) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicină de urgență

Calendarul desfășurării concursului/examenului

– Perioada depunere dosare concurs: 07.11.2025-20.11.2025

– Selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin: 21.11.2025-24.11.2025

– Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 24.11.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatul la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 25.11.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 26.11.2025

– Desfășurare probă scrisă: 05.12.2025

– Afisare rezultate probă scrisă: 05.12.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 08.12.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 09.12.2025

– Desfășurare probă clinică/practică: 10.12.2025

– Afisare rezultate probă clinică/practică: 10.12.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 11.12.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 12.12.2025

– Afişarea rezultatului final al concursului: 13.12.2025

Formularul de înscriere, tematica și bibliografia, se pot ridica și de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului și pot fi descărcate și de pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro

– secțiunea Anunțuri concursuri resurse.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

* Medic specialist medicină internă

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea medicina interna cu normă întreagă , 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul Sectiei medicina interna;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea medicina interna

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea medicina interna;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Calendarul desfășurării concursului/examenului

– Perioada depunere dosare concurs: 07.11.2025-20.11.2025

– Selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin: 21.11.2025-24.11.2025

– Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 24.11.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatul la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 25.11.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 26.11.2025

– Desfășurare probă scrisă: 10.12.2025

– Afisare rezultate probă scrisă: 10.12.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 11.12.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 12.12.2025

– Desfășurare probă clinică/practică: 15.12.2025

– Afisare rezultate probă clinică/practică: 15.12.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 16.12.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 17.12.2025

– Afişarea rezultatului final al concursului: 18.12.2025

* Medic rezident anul V hematologie

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post de medic rezident anul V confirmat în specialitatea hematologie in cadrul Compartimentului hematologie

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea hematologie

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea hematologie

Calendarul desfășurării concursului/examenului

– Perioada depunere dosare concurs: 07.11.2025-20.11.2025

– Selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin: 21.11.2025-24.11.2025

– Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 24.11.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatul la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 25.11.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 26.11.2025

– Desfășurare probă scrisă: 03.12.2025

– Afisare rezultate probă scrisă: 03.12.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 04.12.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 05.12.2025

– Desfășurare probă clinică/practică: 08.12.2025

– Afisare rezultate probă clinică/practică: 08.12.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 09.12.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 10.12.2025

– Afişarea rezultatului final al concursului: 11.12.2025

Tematica și bibliografia este cea pentru concurs ocupare post de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica Examene și Concursuri naționale.

Formularul de înscriere, tematica și bibliografia, se pot ridica și de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului și pot fi descărcate și de pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro – secțiunea Anunțuri concursuri resurse.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

* Secretar Sef

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Toporașilor, nr.18, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: conducere

2. Denumirea postului: Secretar gradul I- S, normă întreagă, post vacant, pe perioadă determinată, la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Secretar șef gradul I- S

4. Scopul principal al postului: Secretar șef

5. Numărul de posturi: normă întreagă

6. Durata timpului de lucru: 8 ore/zi

7. Program de lucru: 08:00 -16:00

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune, și altele, etc.;

2. Cunoștințe de operare/programare Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Revisal, Edusal, cunoștințe de utilizare e-mail, Google Docs, Google Forms;

3. Cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar;

4. Cunoștințe privind managementul elevilor;

5. Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

6. Domiciliul în județul Alba;

7. Vechime în muncă: minim 2 ani;

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs și contestațiile probelor de concurs:

• 07.11.2025-20.11.2025, în intervalul orar 09:00 – 13:00, termenul de depunere a dosarelor, la sediul instituției;

• 21.11.2025, ora 12:00 – selecția dosarelor, la sediul instituției;

• 21.11.2025, ora 15:00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor, la sediul instituției;

• 24.11.2025, în intervalul orar 09:00 – 12:00, depunerea contestațiilor pentru selecția dosarelor până la ora menționată, la sediul instituției;

• 24.11.2025, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru selecția dosarelor;

• 24.11.2025, ora 15:00 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor pentru selecția dosarelor, la sediul instituției;

• 25.11.2025, ora 10:00 – proba scrisă, la sediul instituției (durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs, dar nu poate depăși 3 ore);

• 26.11.2025, ora 15:00 – afișarea rezultatelor de la proba scrisă, la sediul instituției;

• 26.11.2025, în intervalul orar 09:00 – 12:00, depunerea contestațiilor pentru proba scrisă la sediul instituției;

• 26.11.2025, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă;

• 26.11.2025, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă, la sediul instituției;

• 27.11.2025, ora 10:00 – proba practică, la sediul instituției;

• 27.11.2025, ora 15:00 – afișarea rezultatelor de la proba practică, la sediul instituției;

• 28.11.2025, în intervalul orar 09:00 – 12:00, depunerea contestațiilor pentru proba practică la sediul instituției;

• 28.11.2025, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru proba practică;

• 28.11.2025, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba practică, la sediul instituției;

• 02.12.2025, ora 10:00 – proba interviu, la sediul instituției;

• 02.12.2025, ora 15:00 – afișarea rezultatelor de la proba interviu, la sediul instituției;

• 03.12.2025, în intervalul orar 09:00 – 12:00- depunerea contestațiilor pentru proba interviu la sediul instituției;

• 03.12.2025, soluționarea contestațiilor pentru proba interviu;

• 03.12.2025, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba interviu, la sediul instituției;

• 03.12.2025, ora 16:00 – afișarea rezultatelor finale

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numarul de telefon 0258835093 sau direct la secretariatul unității de învățământ.

* Statistician medical post unic

SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Statistician medical post unic vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Serviciul Resurse Umane,Statistica si Informatica.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Statistician medical

4. Scopul principal al postului: Raportari si situatii statistice pentru structura Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Orasenesc Cugir.

5. Numărul de posturi: 1

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.19.11.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

2. Perfecționări (specializări):

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Gandire logica, empatie, adaptare la stres, rabdare.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime: 6 luni vechime in activitate.

* Funcție de execuție sau de conducere.

În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).

Se va specifica obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, după caz.

Doar în cazul funcțiilor de conducere.

Se vor trece atribuțiile care vor fi delegate către o altă persoană în situația în care salariatul se află in imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare etc.). Se vor specifica atribuțiile, precum și numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):19.11.2025, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: :20.11.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– data limita depunere contestatii selectie dosare: 21.11.2025, ora 14,00, la sediul institutiei;

– raspuns contestatii privind selectia dosarelor in data de 24.11.2025, ora 14,00, la sediul institutiei:

– proba scrisă în data de 27.11.2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.11.2025, ora 14,00

– data limita depunere contestatii proba scrisa: 02.12.2025, ora 14,00, la sediul institutiei;

– raspuns contestatii privind proba scrisa in data de 03.12.2025, ora 14,00, la sediul institutiei:

– proba interviu în data de 04.12.2025 , ora 12.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 04.12.2025 ora 14,00

– data limita depunere contestatii proba interviu: 05.12.2025, ora 14,00, la sediul institutiei;

– raspuns contestatii privind proba de interviu in data de 08.12.2025, ora 14,00, la sediul institutiei:

– afişarea rezultatelor finale: 08.12.2025 ora 15,00

* Administrator patrimoniu

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA din Alba Iulia orgaizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu:

DENUMIREA POSTULUI: ADMINISTRATOR PATRIMONIU

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliar

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

a) Îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist;

b) Cunoștințe de operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte), baze de date, programe de gestiune/contabilitate, cunoștințe de utilizare e-mail; Cunoştinţe de accesare platformă SEAP;

c) Experiența în domeniul studiilor, constituie avantaj.

d) Experiență minim 5 ani în gestiune/contabilitate, cunoștințe minime de contabilitate primară, constituie avantaj.

e) Absolvirea cursurilor de formare (ex. în domeniul Achiziții publice/ SSM, PSI); constituie avantaj

f) Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de comunicare, relaționare, lucru în echipă; disponibilitate pentru program prelungit; adaptarea la sarcini de lucru variate; capacitatea de a lua decizii eficiente.

g) Vechimea: minim 10 ani în specialitatea studiilor.

h) Nu deține decizie de pensionare.Administrator patrimoniu

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Etapa concurs Data Ora Locul

Depunere a dosarelor 07.11.2025- – 02.12.2025 8,30-15 Secretariatul instituției

Selecția dosarelor de înscriere 02.12.2025 9:00 – 13:00 Secretariatul instituției

Afișarea rezultatelor selecției 02.12.2025 14.00 Avizierul

dosarelor instituției

Termen depunere contestații 03.12.2025 09:00 – 13:00 Secretariatul instituției

Soluționare contestații 03.12.2025 13:00 – 14:00 Secretariatul instituției

Afișare rezultate finale selecție dosare 03.12.2025 15,00 Avizierul

instituției

Probă scrisă 05.12.2025 09,00 Sediul instituției

Afișarea rezultatelor de la proba scrisă 05.12.2025 14,00 Avizierul

instituției

Termen depunere contestații la proba scrisă 08.12.2025 09:00 – 12:00 Secretariatul instituției

Afișare rezultate finale proba scrisa 08.12.2025 15,00 Avizierul

instituției

Interviu 10.12.2025 09,00 Sediul instituției

(conform planului stabilit de comisia de concurs)

Afișarea rezultatelor de la interviu 08.12.2025 15,00 Avizierul instituției

Termen depunere contestații proba interviu 11.12.2025 09:00 – 12:00 Secretariatul instituției

Afișarea rezultatelor contestațiilor proba interviu 11.12.2025 15,00 Avizierul instituției

Afișarea rezultatelor finale 11.12.2025 15,30 Avizierul instituției

* Medic specialist pediatrie

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie cu normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, în cadrul UPU-perioada nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea pediatrie;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

1. selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică sau practică în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Calendarul desfășurării concursului/examenului

– Perioada depunere dosare concurs: 06.11.2025-19.11.2025

– Selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin: 20.11.2025-21.11.2025

– Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 21.11.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatul la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 24.11.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 25.11.2025

– Desfășurare probă scrisă: 04.12.2025 ora 10

– Afisare rezultate probă scrisă: 04.12.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 05.12.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 08.12.2025

– Desfășurare probă clinică/practică: 09.12.2025 ora 10

– Afisare rezultate probă clinică/practică: 09.12.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 10.12.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 11.12.2025

– Afişarea rezultatului final al concursului: 12.12.2025

Tematica și bibliografia este afisata pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro.

Formularul de înscriere, tematica și bibliografia, se pot ridica și de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului și pot fi descărcate și de pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro – secțiunea Anunțuri concursuri resurse.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

* LENJEREASA

ANUNȚ CONCURS LENJEREASĂ

Grădinița cu program prelungit „Step by step” nr. 12 cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 11, Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: LENJEREASĂ

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 1 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: NEDIDACTIC

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

-în data de 10 decembrie 2025, ora 9 – proba practică și 16 decembrie 2025, ora 9 – interviu. Locul de desfăşurare al concursului este sediul instituției.

-dosarele de concurs se vor depune în perioada 06.11-27.11.2025, între orele 09:00 – 13:00, la secretariatul instituției, nr. tel: 0740325626.

* Expert Comunicare si PR

Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea a unui post vacant, funcție contractuală de execuție, în afara organigramei, pe perioadă determinată, până la data de 31.05.2027, proba scrisă fiind în data de 25.11.2025 ora 12:00, după cum urmează:

Unitatea de management a Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain area – acronim MOUNTADAPT, numărul proiectului: 101155958, finanțat în cadrul programului european HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-03

Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain area – acronim MOUNTADAPT

1 post de Expert Comunicare și PR, cod COR: 243201;

1.Condiţii specifice de participare:

– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental Științe Sociale,

Ramura de știință : Științe administrative/ Științe Economice;

– Competențe lingvistice: limba engleză, nivel avansat.

– Vechime necesară: minim 1 an în cadrul proiectelor Horizon Europe.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de expert comunicare și PR de proiect este de 1 oră/zi, respectiv 20 ore/lună.

2. Condiţiile generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Dispoziția nr. 1903/16.12.2024 privind procedura internă de aplicare a regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei în proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin mecanismul de redresare și reziliență a Direcției de Asistență Socială Alba Iulia coroborat cu art. 15 din H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin (1) și (2) din OUG nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

Bibliografia stabilită, condiţiile de participare la concurs şi actele solicitate la dosarul de înscriere se afişează la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia şi pe site-ul https://directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro la secțiunea “Concursuri”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia la secretarul comisiei concurs de la Compartiment resurse umane şi la nr. de telefon:0258 – 810325.

* Asistent medical comunitar

A.) Comuna Unirea cu sediul în Unirea, str. Muresului nr. 1, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: asistent medical comunitar, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de înscriere se depun la secretariat instituţie. Informaţii la tel: 0258876101 sau la sediul instituţiei.

Termenul de depunere a dosarelor: 19.11.2025, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii de specialitate: absolvent al liceului sanitar cu diploma de bacalaureat, studii postliceale sanitare sau invatamant universitar, in specializarea „asistenta medicala”

2. Vechime în muncă: Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei – minimum 1 an

3. Alte condiții: CERTIFICAT DE MEMBRU AL ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA; ADEVERINTA PENTRU INSCRIERE LA CONCURS DE LA O.A.M.G.M.A.M.R. IN TERMEN DE VALABILITATE.

D.) Bibliografie şi tematică: afișată la sediul instituției.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI