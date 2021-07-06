LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 478 de posturi disponibile în Aiud, Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
AIUD AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
ALBA IULIA S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL AGENT TRANSPORTURI 2 0756576754
ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0258814491
ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0790229953
ALBA IULIA ASOCIATIA SFANTUL ANDREI BARABANT ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0725589804
ALBA IULIA FILIALA FILANTROPIA ORTODOXA T ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0762686771
ALBA IULIA MAMBA SRL BUCATAR 1 0756207660
ALBA IULIA AMYCARM FLEISCH S.R.L. CARMANGIER 1 0762831839
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3 0372568838
ALBA IULIA MATIN-MAIER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0258811410
ALBA IULIA SC FAIR PLAY IMPEX SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 10 0753257913
ALBA IULIA GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA CONSILIER VÂNZARI ASIGURARI 5 0731600549
ALBA IULIA IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0258814491
ALBA IULIA S.C. EMILIAN EXPRES SRL CURIER 4 0740939708
ALBA IULIA SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0742143523
ALBA IULIA PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0753128951
ALBA IULIA BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0728520630
ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0735545122
ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087
ALBA IULIA BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. FAIANTAR 1 0728520630
ALBA IULIA BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. FIERAR BETONIST 3 0728520630
ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1 0735545122
ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122
ALBA IULIA IPEC SA INGINER MECANIC 4 0258814491
ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL INGINER PRODUCTIE 1 0790229953
ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087
ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 30 0731489087
ALBA IULIA IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 40 0258814491
ALBA IULIA IPEC SA LABORANT CHIMIST 1 0258814491
ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0372568838
ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0258811470
ALBA IULIA AMYCARM FLEISCH S.R.L. MACELAR 1 0762831839
ALBA IULIA SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII) 1 0742143523
ALBA IULIA SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087
ALBA IULIA FAREL DSL SRL MANIPULANT MARFURI 4 0748222030
ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 3 0790229953
ALBA IULIA IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0358401895
ALBA IULIA SC FAIR PLAY IMPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0753257913
ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 20 0258806002
ALBA IULIA MATIN-MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0258811410
ALBA IULIA REWE (ROMANIA) SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0372128933
ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0735545122
ALBA IULIA PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284
ALBA IULIA BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0728520630
ALBA IULIA RAMIS AVRAM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0751041179
ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0258811470
ALBA IULIA SMART WORLD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 0740159740
ALBA IULIA ZLATCONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0756144124
ALBA IULIA SMART ECOPLAST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0731901010
ALBA IULIA SMART WORLD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 10 0740159740
ALBA IULIA PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0753128951
ALBA IULIA MAXIM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0740035362
ALBA IULIA MAMBA SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0756207660
ALBA IULIA SC FAIR PLAY IMPEX SRL PONTATOR 1 0753257913
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838
ALBA IULIA SC APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0731489087
ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. REPREZENTANT TEHNIC 1 0735545122
ALBA IULIA SMART ECOPLAST S.R.L. SAPATOR MANUAL 10 0731901010
ALBA IULIA FAREL DSL SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 3 0748222030
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0743455963
ALBA IULIA FAREL DSL SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0784822030
ALBA IULIA S.C. EMILIAN EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0740939708
ALBA IULIA APULUM CAR WASH SRL SPALATOR VEHICULE 4 0756884094
ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0735545122
ALBA IULIA REWE (ROMANIA) SRL STIVUITORIST 2 0372128933
ALBA IULIA FAREL DSL SRL STIVUITORIST 1 0748222030
ALBA IULIA SC APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0731489087
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 3 0372568838
ALBA IULIA BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. ZIDAR PIETRAR 3 0728520630
ALBA IULIA ASOCIATIA MARIA REGINA PACII SI A UNITATII ZIDAR PIETRAR 3 0768004411
ALBA IULIA PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 2 0753128951
ALBA IULIA PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 2 0753128951
ALBA IULIA BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. ZUGRAV 1 0728520630
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 4 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 37 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROENERGETICA 3 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROMECANIC 5 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 5 0258807805
BLAJ B+N INTEGRATED FACILITY SERVICES SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0725225883
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 4 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907
BLAJ RAI OLTEANU SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0756983263
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 2 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907
ALOFM Câmpeni – 0725 225 884
CÂMPENI SC UNICARM SRL LUCRATOR COMERCIAL 5 0751152343
CÂMPENI SC UNICARM SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0751152343
AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881
CUGIR FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0725225881
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
SEBEŞ PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 1 0757045021
SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0759011561
SEBEŞ PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0757045021
SEBEŞ SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806442
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0722100970
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0722100970
SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 2 0358401269
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MACARAGIU 3 0722100970
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MECANIC AUTO 2 0722100970
SEBEŞ GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 6 0747332279
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 15 0722100970
SEBEŞ TONY&HOSSAIN WORKFORCES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0732866986
SEBEŞ VERO MOL CAFFE S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0725392759
SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0358401269
SEBEŞ DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 5 0749775281
SEBEŞ GEORGE & MERI SRL PATISER 1 0742227501
SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR ÎMBRACAMINTE 1 0759011561
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STIVUITORIST 2 0722100970
SEBEŞ PEHART TEC GRUP S.A. STIVUITORIST 1 0757045021
SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 7 0358401269
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. SUDOR 2 0722100970
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. TEHNICIAN PLANIFICARE/URMARIRE SINTEZE 1 0722100970