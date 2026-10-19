20 octombrie 2026 | Bazinul acoperit de înot din Blaj se redeschide: Program și tarife

Bazinul acoperit de înot din Blaj se redeschide: Program și tarife

Bazinul acoperit de înot din municipiul Blaj se va redeschide începând cu data de marți, 20 octombrie 2026. Tarifele de acces au rămas aceleași ca anul trecut, iar programul de funcționare este, de asemenea, neschimbat, informează Primăria Blaj.

Taxa de acces la bazin este de 30 de lei pentru adulți și adolescenți, iar pentru copiii sub 14 ani aceasta este de 15 lei. Un abonament lunar costă 300 de lei pentru adulți și adolescenți, respectiv 150 de lei pentru copiii sub 14 ani.

Program acces la bazinul acoperit de înot Blaj

Marți – Sâmbătă

– 07.00 – 13.00: înot agrement;

– 14.00 – 18.00: cursuri inițiere înot;

– 18.00 – 21.00: înot agrement.

Duminică

– 07.00 – 13.00: înot agrement;

– 14.00 – 21.00: înot agrement.

Bazinul acoperit de înot este închis lunea, pentru curățenie și dezinfectare.

Relații la telefon: 0799 – 500.806.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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