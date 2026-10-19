Fondul Științescu Alba 4.0: 125.000 de lei pentru proiecte care aduc știința și tehnologia mai aproape de copii și tineri. Cine poate aplica

Fundația Comunitară Sibiu lansează, luni, 19 octombrie 2026, cea de-a patra ediție a Fondului Științescu Alba, un program de finanțare dedicat proiectelor educaționale care îi apropie pe copii și tineri de știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică (STEAM).

Ediția Științescu Alba 4.0 pune un accent special pe direcțiile emergente ale evoluției tehnologice din 2026, de la inteligență artificială și robotică până la analiză, algoritmi și soluții creative. Programul își propune să le ofere copiilor și tinerilor oportunitatea de a înțelege, explora și aplica noile tehnologii într-un mod practic, creativ și responsabil.

În cadrul acestei ediții, bugetul total disponibil este de 125.000 de lei, iar valoarea maximă a unei finanțări este de 20.000 de lei pentru fiecare proiect. Finanțările sunt destinate proiectelor educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 19 ani, din Alba Iulia, precum și din mediul rural și urban mic al județului Alba.

De la inteligență artificială și robotică, la experimente și cluburi de știință

Fondul Științescu Alba 4.0 este deschis unor proiecte diverse, care îi ajută pe copii și tineri să treacă de la consumul de informație la învățarea prin experimentare și creație.

Printre direcțiile încurajate se numără proiectele care adresează tendințele tehnologice actuale; încurajează elevii să se familiarizeze și să înțeleagă aplicativitatea inteligenței artificiale, prin utilizarea programelor, aplicațiilor etc. de AI; includ activități de tipul „do-it-yourself” în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D și activități legate de meșteșuguri și arte; promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri, expoziții, tabere, competiții pentru elevi, expediții, drumeții); inițierea și dotarea de cluburi de programare și robotică în școli sau spații educaționale alternative; activități din domeniul ecologiei și a protecției mediului; proiecte care stimulează gândirea științifică și care îi transformă pe elevi din consumatori în creatori de tehnologie.

„Ne dorim proiecte care să le arate copiilor că știința nu înseamnă doar formule și informații învățate pentru un test, ci o lume pe care o pot explora, înțelege și transforma. Astfel, încurajăm curiozitatea față de tehnologiile care ne modelează prezentul și viitorul și, mai ales, folosirea lor într-un mod creativ și responsabil”, spune Ana Bugneriu, președinta Fundației Comunitare Sibiu.

Prin proiectele finanțate, Fondul Științescu Alba urmărește să contribuie la formarea unor competențe relevante pentru viitor: curiozitate și imaginație, gândire critică, rezolvarea problemelor complexe, colaborare, leadership, competențe digitale, programare, adaptabilitate, inițiativă și antreprenoriat, autonomie în învățare, comunicare și empatie.

Proiectele vor fi evaluate, printre altele, în funcție de gradul de inovație, relevanță, calitatea metodologiei, coerență și eficiență.

Cine poate aplica?

*Profesori și învățători (individual sau în echipă);

*Echipe mixte compuse din elevi, profesori sau studenți;

*Echipe de pasionați ai științelor din medii profesionale diverse (ingineri, programatori, muzeografi, cercetători, biologi, fizicieni, chimiști, artiști pasionați de STEAM etc.);

*Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți și absolvenți;

*Echipe compuse din elevi de liceu sau de studenți;

*Echipe mixte, formate din aplicanți din județul Sibiu și aplicanți din județul Alba, care vor desfășura activitățile proiectului pe teritoriul județului Alba.

*Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect. Aplicanții pot face parte din mai multe echipe, însă nu pot avea rolul de coordonator decât într-un singur proiect.

Beneficiarii proiectelor trebuie să fie localizaţi în județul Alba.

Cei interesați să depună un proiect pot completa formularul disponibil pe platforma sibiu.grantmanager.ro până la 18 noiembrie 2026, ora 12:00.

Pentru a veni în sprijinul aplicanților, Fundația Comunitară Sibiu va organiza sesiuni de consultare online în perioada 19 octombrie – 13 noiembrie 2026. Cei interesați își pot programa o sesiune de consultare printr-un mesaj la adresa de e-mail [email protected].

Calendarul Fondului Științescu Alba 4.0

*Lansarea ediției a 4-a a Fondului Științescu Alba: 19 octombrie 2026

*Sesiuni consultări scriere proiecte: 19 octombrie – 13 noiembrie 2026

*Termen limită înscrieri de proiecte: miercuri, 18 noiembrie 2026, ora 12:00 (la prânz)

*Perioada evaluare eligibilitate: 18 noiembrie – 27 noiembrie 2026

*Perioadă evaluare juriu: 2 – 11 decembrie 2026

*Anunțare proiecte câștigătoare: 11 decembrie 2026

*Contractare și finanțare: decembrie 2026 – ianuarie 2027

*Perioadă implementare proiecte: ianuarie – 18 iunie 2027

*Termen limită de depunere a rapoartelor către FCS: 12 iulie 2027

*Organizare eveniment final – prezentare rezultate: august 2027

Fondul Științescu Alba 4.0 este implementat de Fundația Comunitară Sibiu (FCS), în parteneriat cu FFCR – Federația Fundațiile Comunitare din România, împreună cu partenerul local Fundația Bosch România, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

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