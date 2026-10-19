Foto | Laura Bogdan și Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia), medalii de aur la Cupa României OPEN la judo
Laura Bogdan și Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia), medalii de aur la Cupa României OPEN la judo
Sportivii Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia au obținut două medalii de aur la Cupa României OPEN la judo, competiție desfășurată în perioada 16–17 octombrie 2026, la Satu Mare.
Alexandru Sibișan a câștigat locul I la categoria de greutate +100 kg, iar Laura Alexia Bogdan s-a clasat tot pe prima poziție, la categoria de greutate –48 kg.
Cei doi sportivi sunt pregătiți de profesorii Alin Dinu și Cristian Dinu și au dublă legitimare: Alexandru la CS Unirea Alba Iulia și CSM Pitești, iar Laura la CS Unirea Alba Iulia și CSU Cluj-Napoca.
Ambii fac parte din lotul național de judo al României și obțin constant rezultate valoroase la competițiile naționale și internaționale, contribuind la îmbogățirea palmaresului clubului albaiulian.
„În spatele acestor performanțe se află ani de pregătire, multă muncă, disciplină și dedicare, atât din partea sportivilor, cât și a antrenorilor care îi îndrumă.
CS Unirea Alba Iulia îi felicită pe Alexandru Sibișan și Laura Alexia Bogdan pentru cele două medalii de aur, precum și pe profesorii Alin Dinu și Cristian Dinu pentru contribuția la obținerea acestor rezultate.
Ne mândrim cu sportivii noștri, cu performanțele lor și cu modul în care reprezintă CS Unirea Alba Iulia și sportul românesc la cel mai înalt nivel!”, se arată într-un comunicat de presă al clubului CS Unirea Alba Iulia.
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