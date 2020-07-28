LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 296 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 28 iulie 2020, în Alba Iulia, Câmpeni, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 296 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
FIAFIU KFZ SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2
PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 1
PRIMEX INVEST SRL PAVATOR 1
PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 1
THOR STRONG ROOF SRL AGENT DE VÂNZARI 1
THOR STRONG ROOF SRL MAGAZINER 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 25
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 5
IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 10
IPEC SA MECANIC UTILAJ 4
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 3
ALBALACT SA LACATUS MECANIC 1
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 4
SC MOTO UTIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
HIDROCONSTRUCTIA SA EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 5
HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5
HIDROCONSTRUCTIA SA INSTALATOR APA, CANAL 5
HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 5
A & S COMP S.R.L. BARMAN 1
REMAT PLUS SRL LACATUS MECANIC 2
ALBA ALUMINIU SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 1
ALBA ALUMINIU SRL MECANIC UTILAJ 1
YOUNG FOODS SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
YOUNG FOODS SRL AJUTOR BUCATAR 2
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 2
ALBATROS GOLD SRL MANIPULANT MARFURI 2
BREST S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
BREST S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1
APA-CTTA S.A. SUDOR 1
APA-CTTA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
APA-CTTA S.A. LACATUS MECANIC 1
APA-CTTA S.A. INSTALATOR APA, CANAL 1
APA-CTTA S.A. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5
LACATUSERIE DEVI-PLUS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3
REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2
REKORD SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 4
PRO CENTRAL DOCUMENT SRL FUNCTIONAR DOCUMENTARE 1
POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 2
POMPONIO S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2
POMPONIO S.R.L. FIERAR BETONIST 2
POMPONIO S.R.L. CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 2
TIPO-REX S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1
NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1
SC IULIAN ECOINSTAL SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 1
TURUS SERV SRL VÂNZATOR 2
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 9
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA FIERAR BETONIST 10
SC RADIOLOGIE ONLINE SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
POMPONIO S.R.L. SUDOR 1
SC MATTHEWS BRIDGE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
SC EUROTEAM GB SPEDITION SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
SC KINETIC BIO POINT SRL ECONOMIST-SEF 1
SC KINETIC BIO POINT SRL INGINER-SEF ÎN CONSTRUCTII 1
SC KINETIC BIO POINT SRL RECEPTIONIST 1
SC ONIX TREND SRL AJUTOR BUCATAR 1
ELIT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
GOLDEN WOOD SRL GESTIONAR DEPOZIT 1
GOLDEN WOOD SRL OPERATOR SILOZ (SILOZAR) 1
GOLDEN WOOD SRL LABORANT CHIMIST 1
SC AUGUST FOODS SRL MANAGER 1
SC AUGUST FOODS SRL REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE 1
SC AUGUST FOODS SRL CASIER 2
SC AUGUST FOODS SRL BUCATAR 1
SC AUGUST FOODS SRL AJUTOR BUCATAR 1
SC AUGUST FOODS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
SC AUGUST FOODS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TINDALA JUNIOR AMBALATOR MANUAL 4
TINDALA JUNIOR MANIPULANT MARFURI 4
SC ONIX TREND SRL BUCATAR 1
GALENICA MURY S.R.L. ASISTENT FARMACIST 1
FRUCT IMPORT EXPORT S.R.L. ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1
ASOCIATIA PROIECTUL VIZIUNEA NEVAZATORILOR MASEUR 1
FIELD STAR SRL AGENT RECLAMA PUBLICITARA 1
PRAJA AUTOUTILAJE SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 4
PRAJA AUTOUTILAJE SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1
BUGGY ADVENTURE SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1
BETTER QUALITY ASSURANCE SRL ANALIST AJUTOR 1
REKORD SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1
SC HULEA INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR SECRETARA 1
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR BUCATAR 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
DENY LOOK S.R.L. BARMAN 1
AFRODITA & MELIHATA S.R.L. BRUTAR 4
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
GLEMOUR GRAND BUSINESS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3
DOMICA SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
VALGER LEMN OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 1
SC AUTO PARTNER GARAGESRL ELECTRICIAN AUTO 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
TAPIS-SERV S.R.L. TAPITER 1
SC LIN &EMA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
SC CORNEL FOREST SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2
SC CORNEL FOREST SRL MANIPULANT MARFURI 2
SC CORNEL FOREST SRL AMBALATOR MANUAL 1
AGRA’S S.A. LUCRATOR COMERCIAL 1
COMUNA VADU MOTILOR ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV 1
MARSTELFAN FOREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 6
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 3
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA STRUNGAR UNIVERSAL 2
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA FREZOR UNIVERSAL 3
OTELURI SI DEBITARI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
TMG GUARD SRL ȘEF SERVICIU PAZĂ 1
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
LIL-MEC S.R.L. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
DONNA CONFFEZIONI SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
DONNA CONFFEZIONI SRL PREGATITOR-LANSATOR CONFECTII 1
DONNA CONFFEZIONI SRL TAIETOR CONFECTII 2
DONNA CONFFEZIONI SRL FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 1
SPEEHHIDROELECTRICA SA ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1
SPEEHHIDROELECTRICA SA INGINER ELECTROENERGETICA 1