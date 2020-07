LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 275 posturi disponibile în Alba Iulia, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 14 iulie 2020, în Alba Iulia, Câmpeni, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 275 posturi vacante.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

BOGDAN AUTOMOBILE SRL-D DISPECER 1

BOGDAN AUTOMOBILE SRL-D SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

TRANSAVIA SA SPALATOR VEHICULE 1

TRANSAVIA SA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1

SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5

SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5

SC ALBANI FOREX SRL SUDOR 5

SC ALBANI FOREX SRL LACATUS MECANIC 5

SC AUTO PARTNER GARAGE SRL MECANIC AUTO 1

AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2

AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2

VALERIA’S SECRET S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2

PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1

PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 1

PRIMEX INVEST SRL PAVATOR 1

PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1

PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 1

THOR STRONG ROOF SRL AGENT DE VÂNZARI 1

THOR STRONG ROOF SRL MAGAZINER 1

TERRA ASTER SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

IPEC SA MARCATOR PIESE 30

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 4

IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 10

IPEC SA MECANIC UTILAJ 4

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3

IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1

ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 3

ALBALACT SA LACATUS MECANIC 2

ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 4

SC MOTO UTIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

A & S COMP S.R.L. BARMAN 1

REMAT PLUS SRL LACATUS MECANIC 2

ALBA ALUMINIU SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 1

ALBA ALUMINIU SRL MECANIC UTILAJ 1

YOUNG FOODS SRL LUCRATOR COMERCIAL 3

YOUNG FOODS SRL AJUTOR BUCATAR 2

ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 2

ALBATROS GOLD SRL MANIPULANT MARFURI 2

BREST S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1

BREST S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1

APA-CTTA S.A. SUDOR 1

APA-CTTA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

APA-CTTA S.A. LACATUS MECANIC 1

APA-CTTA S.A. INSTALATOR APA, CANAL 1

APA-CTTA S.A. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5

LACATUSERIE DEVI-PLUS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3

SC SOMMWINE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

PINK&CHIC BEAUTY SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5

REKORD SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5

UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA ART DIRECTOR PUBLICITATE (STUDII MEDII) 1

UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE (STUDII MEDII) 1

SC YAFO RAM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

PRO CENTRAL DOCUMENT SRL FUNCTIONAR DOCUMENTARE 1

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

BOSCH REXROTH SRL INGINER ELECTROENERGETICA 7

BOSCH REXROTH SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 2

BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 2

BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 1

BOSCH REXROTH SRL MANAGER PROIECT 1

CLASIC EXPLOATARE SRL MECANIC UTILAJ 1

SC AUTO PARTNER GARAGESRL MECANIC AUTO 1

AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1

AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA CONSILIER JURIDIC 1

BOUQUET ART S.R.L. VÂNZATOR 1

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 9

ARIESUL PRODIMEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5

TAPIS-SERV S.R.L. TAPITER 1

SC GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

SC BEST CORNEL MOB SRL DECORATOR INTERIOARE 1

SC BEST CORNEL MOB SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2

SC BEST CORNEL MOB SRL MANIPULANT MARFURI 1

TRANSYLVANIA GREEN BERRY SRL AMBALATOR MANUAL 1

STEELOIL SERVICE S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA INGINER MECANIC 2

SC CRISTI FOOD DELICIOS SRL VÂNZATOR 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 3

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA STRUNGAR UNIVERSAL 2

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA FREZOR UNIVERSAL 3

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

HIDROCONSTRUCTIA SA EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 5

HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5

HIDROCONSTRUCTIA SA INSTALATOR APA, CANAL 5

HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 5

A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5

A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5

A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5

G.F. GLOBAL FASHION PRODUCTION SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2

SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2

SC LIN &EMA SRL AGENT DE VÂNZARI 3

DONNA CONFFEZIONI SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1

DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10

DONNA CONFFEZIONI SRL PREGATITOR-LANSATOR CONFECTII 1

DONNA CONFFEZIONI SRL TAIETOR CONFECTII 2

DONNA CONFFEZIONI SRL FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 1