Metoda ,,Accidentul” în Alba: Bătrânică de 80 de ani, înșelată cu 30.000 de lei de persoane necunoscute. Cum a fost convinsă să dea banii

O bătrânică de 80 de ani, din Alba Iulia, a fost înșelată cu suma de 30.000 de lei, de către persoane necunoscute care s-au dat drept fiica ei și un medic.

Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 80 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

Din primele cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 23 iunie 2026, femeia, în timp ce se afla la domiciliul său, a fost apelată, pe telefonul fix, de către o femeie care s-ar fi recomandat drept fiica și i-ar fi spus că este internată la un spital din Londra.

În timpul convorbirii telefonice, ar fi intervenit un bărbat care s-ar fi recomandat drept cadru medical și i-ar fi solicitat femeii suma de 30.000 de lei pentru a achiziționa un aparat medical, necesar pentru fiica sa.

Ulterior, la domiciliul femeii, în vârstă de 80 de ani, s-a prezentat un bărbat căruia femeia i-a înmânat suma de 30.000 de lei.

La scurt timp, femeia a luat legătura cu fiica sa și a constatat că a fost victima unei infracțiuni.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului.

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