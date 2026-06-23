VIDEO | Parc fotovoltaic la Blaj printr-o investiție de peste 1,2 milioane de euro. Când se vor încheia lucrările

Parc fotovoltaic la Blaj printr-o investiție de peste 1,2 milioane de euro. Când se vor încheia lucrările

Lucrările la viitorul parc fotovoltaic al municipiului Blaj sunt în desfășurare. Investiția depășește 1,2 milioane de euro și este finanțată prin Administrația Fondului pentru Mediu, având o capacitate de un megawatt.

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a anunțat, marți, 23 iunie 2026 că lucrările de amenajare a terenului au început, proiectul aflându-se deja în execuție, chiar dacă demararea acestuia aost întârziată de procedurile de licitație și de contestațiile depuse.

„Este o lucrare care a pornit mai greu, din cauza contestațiilor și a problemelor apărute în cadrul procedurii de achiziție, însă, după clarificarea tuturor aspectelor legate de licitație, lucrările au început și sperăm să fie finalizate în această toamnă”, a declarat primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Edilul a subliniat importanța acestei investiții pentru independența energetică a municipiului și a precizat că existența unei capacități proprii de producere a energiei va permite accesarea viitoarelor finanțări destinate sistemelor de stocare.

„Blajul are nevoie de această producție de energie pentru a reduce dependența de fluctuațiile pieței energetice, mai ales în contextul creșterilor și variațiilor mari de preț din ultimii ani. Investim în Blaj, investim în viitorul nostru”, a afirmat primarul.

Primarul Gheorghe Valentin Rotar a precizat că va continua să prezinte cetățenilor stadiul investițiilor aflate în derulare în municipiu, urmând ca în această perioadă să viziteze zilnic unul dintre șantierele importante ale Blajului.

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