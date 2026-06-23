VIDEO | Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este gata să îşi asume guvernarea, inclusiv funcţia de premier”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 23 iunie 2026, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că social-democrații sunt pregătiți să își asume responsabilitatea guvernării, inclusiv prin ocuparea funcției de premier.

Liderul PSD a subliniat, totodată, că partidul nu susține o formulă de guvernare alături de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și a cerut încheierea disputelor politice legate de păstrarea unor funcții.

„România are nevoie de un guvern, rapid. E vorba de angajamente internaţionale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie. Şi de aceea PSD-ul a înţeles să sprijine şi ieri un guvern prezentat în Parlament”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a precizat că „PSD l-a anunţat astăzi pe preşedintele României că este gata să îşi asume guvernarea”.

„Acest lucru l-am spus şi la întâlnirile anterioare. Aşteptăm finalul acestor consultări, iar PSD este, aşa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care, urmare a acestor discuţii pe care preşedintele le va avea, ne-am dori să intre cât mai rapid în funcţie, pentru că orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social-Democrat, ci pentru România, aduce minus. Minus în viaţa românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze”, a subliniat liderul PSD.

Grindeanu a adăugat că își dorește ca „toate aceste jocuri politice, pentru menţinerea unora sau altora în funcţii, să se fi epuizat şi toată lumea să dea dovadă de bună credinţă, astfel încât să mergem mai departe”.

În încheiere, liderul social-democrat a arătat că PSD așteaptă finalul consultărilor și că partidul își menține poziția de a face parte dintr-o soluție de guvernare:

„Aşteptăm, aşa cum am spus, finalul acestor consultări. Iar Partidul Social-Democrat rămâne partidul care, pe lângă partidul cel mai mare din Parlament, cel care îşi doreşte să fie partea unei soluţii, a oferit soluţia astăzi şi sper să o avem cât mai repede votată în Parlament”.

foto: arhivă