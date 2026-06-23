VIDEO | Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este gata să îşi asume guvernarea, inclusiv funcţia de premier”
Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este gata să îşi asume guvernarea, inclusiv funcţia de premier”
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Materie nouă opțională pentru elevii de liceu. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, marți, că programa pentru opționalul „Ora de GIS” a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Disciplina se află la intersecţia dintre Geografie şi Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, însă deschide învăţarea şi către mediu, […]
Nicușor Dan cheamă partidele la consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, după căderea Guvernului Veștea: PSD, primul chemat
Nicușor Dan cheamă partidele la consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, după căderea Guvernului Veștea: PSD, primul chemat Președintele Nicușor Dan a chemat marți, 23 iunie 2026, la consultări partidele și formațiunile politice parlamentare, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a […]
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VIDEO | Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este gata să îşi asume guvernarea, inclusiv funcţia de premier”
Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este gata să îşi asume guvernarea, inclusiv funcţia de premier” Președintele PSD,...
23-24 iunie 2026 | Risc de inundații în Alba și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării: Ce au anunțat hidrologii
Risc de inundații în Alba și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării: Ce au anunțat hidrologii Institutul...
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UPDATE | O comună din Alba nu are buget votat, deși au avut loc 17 ședințe de Consiliu Local: „Suntem blocați, nu am mai plătit salariile de trei luni”. Situație demnă de „Cartea Recordurilor”
O comună din Alba nu are buget votat, deși au avut loc 17 ședințe de Consiliu Local: „Suntem blocați, nu...
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23 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
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ACCIDENT grav la Ohaba: Persoană inconștientă, rănită în urma unui incident cu un tractor. Intervine un echipaj de Terapie Intensivă...
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Comunicat | Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții
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Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere Ilie Bolojan a fost ales duminică,...
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