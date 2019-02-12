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LOCURI de MUNCĂ în Alba: Peste 300 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

Adăugat de Ziarul Unirea în 12.02.2019.
Salvat la Curier Judetean

AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 12 februarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 353 de posturi.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137

1.CONCEPT CAR ENGINEERING          SPALATOR VEHICULE      3              Gimnazial

2.MARIS SRL               LUCRATOR COMERCIAL 2              Profesional

3.DONNA CONFFEZIONI SRL                CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE           10           Profesional

4.CRYSTAL GROUP SRL           MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET              1              Gimnazial

5.CRYSTAL GROUP SRL           MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              1        Gimnazial

6.CRYSTAL GROUP SRL           ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          1              Profesional

7.CRYSTAL GROUP SRL           ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE       1              Profesional

8.CRYSTAL GROUP SRL           TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1              Profesional

9.ELIT SRL    MANIPULANT MARFURI 9              Gimnazial

10.ELIT SRL  AMBALATOR MANUAL  10           Gimnazial

11.BARRECO LARY SRL            MEDIC SPECIALIST           1              Superior

12.HERMES BM SRL                 ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE     1              Gimnazial

13.ELIT SRL  GESTIONAR DEPOZIT      1              Liceal

14.VIVA METAL S.R.L.             LUCRATOR COMERCIAL 1              Profesional

15.SEWS SRL              MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              60           Gimnazial

16.YANA-IUS SRL      STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1              Profesional

17.YANA-IUS SRL      ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          1              Profesional

18.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL           INGINER AUTOMATIST  1              Superior

19.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL           TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE             5              Liceal

20.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL           TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII          1              Liceal

21.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL           OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA         7              Liceal

22.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL           INGINER MASINI-UNELTE              2              Superior

23.MONOLIT JUNIOR S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Profesional

24.MONOLIT JUNIOR S.R.L. CONTABIL           1              Superior

25.NEMO INVESTIGO SRL     AGENT DE SECURITATE 2              Liceal

26.NEMO INVESTIGO SRL     PAZNIC 2              Liceal

27.UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA    OSPATAR (CHELNER)       1              Profesional

28.ONTIME INSTAL SRL          MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              2        Gimnazial

29.ONTIME INSTAL SRL          INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE           1              Profesional

30.CONSTRUCTAMA ALBA S.R.L.        MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2              Gimnazial

31.SATURN S.A.         CURATITOR-SABLATOR  10           Profesional

32.SATURN S.A.         ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          2              Profesional

33.DIR.JUD.DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ALBA    CONSILIER INGINER AGRONOM 1              Superior

34.SC AQUA REGIA INVEST SRL           CONSILIER JURIDIC          1              Superior

35.KAUFLAND ROMANIA SCS              LUCRATOR COMERCIAL 5              Profesional

36.VERBITA SRL         SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE               10           Liceal

 

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

1.GEA EVENT SRL      BUCATAR             3              Gimnazial

2.GEA EVENT SRL      AJUTOR BUCATAR           4              Gimnazial

3.GEORGIA CATERING SRL    COFETAR              3              Gimnazial

4.GEORGIA CATERING SRL    LUCRATOR COMERCIAL 2              Gimnazial

5.SC MIDAR FOOD CATERING SRL      LUCRATOR COMERCIAL 2              Gimnazial

6.SC MIDAR FOOD CATERING SRL      BUCATAR             2              Gimnazial

7.SC AMA TOWN CENTER SRL             LUCRATOR COMERCIAL 2              Gimnazial

8.MIB PRODCOM SRL             FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE                1              Liceal

9.MIB PRODCOM SRL             AJUTOR FOCHIST              1              Liceal

10.MIB PRODCOM SRL           ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          1              Liceal

11.MIB PRODCOM SRL           MECANIC UTILAJ              1              Liceal

12.MIB PRODCOM SRL           OPERATOR LA PREPARAREA CONSERVELOR DIN CARNE, PESTE SI ÎN AMESTEC LEGUME SI PESTE       1              Liceal

13.MIB PRODCOM SRL           AMBALATOR MANUAL  2              Gimnazial

14.LUCA CONSTRUCT SRL     ZIDAR ROSAR-TENCUITOR            4              Profesional

15.LUCA CONSTRUCT SRL     DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      4              Profesional

16.LUCA CONSTRUCT SRL     FIERAR BETONIST             2              Profesional

17.LUCA CONSTRUCT SRL     ÎNCARCATOR-DESCARCATOR      6              Gimnazial

18.MAGAZIN UNIVERSAL S.R.L.          LUCRATOR COMERCIAL 1              Profesional

19.CONTACT IMPEX SRL        MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET              1              Gimnazial

20.GALWAY SPORT SRL          CROITOR-STANTATOR PIESE ÎNCALTAMINTE        2              Profesional

21.SC PAULOWNIA SRL          REDACTOR          1              Liceal

 

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

1.PRODLACTA S.A.   SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Profesional

2.I.A.M.U. SA             MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              7              Gimnazial

3.I.A.M.U. SA             LACATUS MECANIC         5              Profesional

4.I.A.M.U. SA             RECTIFICATOR UNIVERSAL           4              Profesional

5.I.A.M.U. SA             ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE  4              Profesional

6.I.A.M.U. SA             FREZOR UNIVERSAL        5              Profesional

7.I.A.M.U. SA             OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             5              Liceal

8.I.A.M.U. SA             ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE          5              Liceal

9.I.A.M.U. SA             SCULER-MATRITER          5              Liceal

10.PRENIS S.R.L.        MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE           1        Gimnazial

11.PRENIS S.R.L.        MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1              Gimnazial

12.PRENIS S.R.L.        MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE              1              Profesional

13.SCDVV BLAJ          CERCETATOR ÎN HORTICULTURA 1              Superior

14.PRENIS S.R.L.        MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE           1        Gimnazial

15.SORI DANCOS S.R.L.          VÂNZATOR         1              Liceal

16.I.A.M.U. SA           OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             1              Profesional

 

PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885

1.KAUFLAND ROMANIA SCS INSPECTOR EXPLOATARE POSTALA           1              Liceal

2.HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BUCURESTI SRL   MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE            7              Liceal

3.RER VEST SA           IMPIEGAT AUTO               1              Liceal

4.RER VEST SA           SEF SECTIE           1              Superior

5.RER VEST SA           CONTROLOR CALITATE   2              Liceal

6.RER VEST SA           SEF DEPOZIT       1              Liceal

7.RER VEST SA           AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI)    20           Liceal

8.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA       INGINER ELECTROTEHNIST     1              Superior

9.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.     ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE    5              Profesional

10.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.   MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA            5        Profesional

11.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.   MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   4              Gimnazial

12.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA     SEF SERVICIU INDUSTRIE EXTRACTIVA        1              Superior

13.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA     ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE                 1              Profesional

14.DADI TEAM S.R.L.               INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE               1              Liceal

15.DADI TEAM S.R.L.               MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII        1              Gimnazial

16.MONOLIT JUNIOR S.R.L. CONTABIL           1              Liceal

17.GOOD FOOD & HOSTING SRL        OSPATAR (CHELNER)       1              Profesional

18.GOOD FOOD & HOSTING SRL        AJUTOR OSPATAR            1              Profesional

19.GOOD FOOD & HOSTING SRL        FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

20.GOOD FOOD & HOSTING SRL        INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE               1              Liceal

21.CISEROM SA         ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL          1              Profesional

22.CISEROM SA         AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER   1              Profesional

23.CISEROM SA         OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR    1              Profesional

24.TAR ASSEMBLY SRL            ELECTROMECANIC           1              Liceal

25.STAR ASSEMBLY SRL         MAISTRU MECANIC         1              Profesional

26.STAR ASSEMBLY SRL         TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA        2        Superior

27.STAR ASSEMBLY SRL         FUNCTIONAR ADMINISTRATIV   1              Superior

28.STAR ASSEMBLY SRL         MAISTRU MONTAJ          2              Profesional

29.STAR ASSEMBLY SRL         OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR             1        Superior

30.STAR ASSEMBLY SRL         INGINER MECANIC          1              Superior

31.STAR ASSEMBLY SRL         ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          3              Liceal

32.STAR ASSEMBLY SRL         INGINER AUTOMATIST  1              Superior

33.STAR ASSEMBLY SRL         DOCUMENTARIST ORDONANTARE LOGISTICA     1              Superior

34.STAR ASSEMBLY SRL         TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA        1        Superior

35.STAR TRANSMISSION SRL               INGINER MECANIC          1              Superior

36.STAR TRANSMISSION SRL               CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA              1              Superior

 

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

1.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.         PRESATOR METALE LA RECE         1              Profesional

2.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.         OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             1              Profesional

3.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.         AMBALATOR MANUAL  2              Gimnazial

4.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.         LACATUS MECANIC         1              Profesional

5.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.         PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE    1              Liceal

6.NOVA MODUL SRL               MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              1        Gimnazial

7.ELIT SRL    MANIPULANT MARFURI 1              Gimnazial

8.PEMA ELECTROTEHNIC SRL               MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              5        Gimnazial

 

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

1.SOF PRODUCTION STANIJA SRL      LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX      1              Superior

2.KYSS TRANS S.R.L.                 MANIPULANT MARFURI 1              Gimnazial

3.ARIESUL SA             INSPECTOR TEHNIC         1              Liceal

4.ARIESUL SA             RECEPTIONIST   1              Liceal

5.RIUL MARE S.R.L.  VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE      1              Liceal

6.KYSS TRANS S.R.L.                 MANIPULANT MARFURI 1              Gimnazial

7.BALEA S.R.L.           BUCATAR-SEF    1              Profesional

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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