LOCURI de MUNCĂ în Alba: Peste 300 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 12 februarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 353 de posturi.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
1.CONCEPT CAR ENGINEERING SPALATOR VEHICULE 3 Gimnazial
2.MARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Profesional
3.DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 Profesional
4.CRYSTAL GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial
5.CRYSTAL GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial
6.CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
7.CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1 Profesional
8.CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional
9.ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 9 Gimnazial
10.ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10 Gimnazial
11.BARRECO LARY SRL MEDIC SPECIALIST 1 Superior
12.HERMES BM SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 Gimnazial
13.ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 Liceal
14.VIVA METAL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
15.SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial
16.YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1 Profesional
17.YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
18.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
19.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 5 Liceal
20.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1 Liceal
21.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 7 Liceal
22.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 2 Superior
23.MONOLIT JUNIOR S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
24.MONOLIT JUNIOR S.R.L. CONTABIL 1 Superior
25.NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 Liceal
26.NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 Liceal
27.UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional
28.ONTIME INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 Gimnazial
29.ONTIME INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 Profesional
30.CONSTRUCTAMA ALBA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 Gimnazial
31.SATURN S.A. CURATITOR-SABLATOR 10 Profesional
32.SATURN S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 Profesional
33.DIR.JUD.DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ALBA CONSILIER INGINER AGRONOM 1 Superior
34.SC AQUA REGIA INVEST SRL CONSILIER JURIDIC 1 Superior
35.KAUFLAND ROMANIA SCS LUCRATOR COMERCIAL 5 Profesional
36.VERBITA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 10 Liceal
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
1.GEA EVENT SRL BUCATAR 3 Gimnazial
2.GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 4 Gimnazial
3.GEORGIA CATERING SRL COFETAR 3 Gimnazial
4.GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Gimnazial
5.SC MIDAR FOOD CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Gimnazial
6.SC MIDAR FOOD CATERING SRL BUCATAR 2 Gimnazial
7.SC AMA TOWN CENTER SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Gimnazial
8.MIB PRODCOM SRL FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 Liceal
9.MIB PRODCOM SRL AJUTOR FOCHIST 1 Liceal
10.MIB PRODCOM SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal
11.MIB PRODCOM SRL MECANIC UTILAJ 1 Liceal
12.MIB PRODCOM SRL OPERATOR LA PREPARAREA CONSERVELOR DIN CARNE, PESTE SI ÎN AMESTEC LEGUME SI PESTE 1 Liceal
13.MIB PRODCOM SRL AMBALATOR MANUAL 2 Gimnazial
14.LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 4 Profesional
15.LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 4 Profesional
16.LUCA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 Profesional
17.LUCA CONSTRUCT SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 6 Gimnazial
18.MAGAZIN UNIVERSAL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
19.CONTACT IMPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial
20.GALWAY SPORT SRL CROITOR-STANTATOR PIESE ÎNCALTAMINTE 2 Profesional
21.SC PAULOWNIA SRL REDACTOR 1 Liceal
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
1.PRODLACTA S.A. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
2.I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 7 Gimnazial
3.I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 Profesional
4.I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 4 Profesional
5.I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 4 Profesional
6.I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 Profesional
7.I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 Liceal
8.I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 5 Liceal
9.I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 5 Liceal
10.PRENIS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 Gimnazial
11.PRENIS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial
12.PRENIS S.R.L. MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 1 Profesional
13.SCDVV BLAJ CERCETATOR ÎN HORTICULTURA 1 Superior
14.PRENIS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 Gimnazial
15.SORI DANCOS S.R.L. VÂNZATOR 1 Liceal
16.I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 Profesional
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
1.KAUFLAND ROMANIA SCS INSPECTOR EXPLOATARE POSTALA 1 Liceal
2.HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BUCURESTI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 7 Liceal
3.RER VEST SA IMPIEGAT AUTO 1 Liceal
4.RER VEST SA SEF SECTIE 1 Superior
5.RER VEST SA CONTROLOR CALITATE 2 Liceal
6.RER VEST SA SEF DEPOZIT 1 Liceal
7.RER VEST SA AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 20 Liceal
8.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA INGINER ELECTROTEHNIST 1 Superior
9.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5 Profesional
10.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5 Profesional
11.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 Gimnazial
12.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA SEF SERVICIU INDUSTRIE EXTRACTIVA 1 Superior
13.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 Profesional
14.DADI TEAM S.R.L. INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 1 Liceal
15.DADI TEAM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Gimnazial
16.MONOLIT JUNIOR S.R.L. CONTABIL 1 Liceal
17.GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional
18.GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR OSPATAR 1 Profesional
19.GOOD FOOD & HOSTING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
20.GOOD FOOD & HOSTING SRL INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 1 Liceal
21.CISEROM SA ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL 1 Profesional
22.CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 1 Profesional
23.CISEROM SA OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR 1 Profesional
24.TAR ASSEMBLY SRL ELECTROMECANIC 1 Liceal
25.STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Profesional
26.STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 2 Superior
27.STAR ASSEMBLY SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 Superior
28.STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MONTAJ 2 Profesional
29.STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR 1 Superior
30.STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior
31.STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 Liceal
32.STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
33.STAR ASSEMBLY SRL DOCUMENTARIST ORDONANTARE LOGISTICA 1 Superior
34.STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1 Superior
35.STAR TRANSMISSION SRL INGINER MECANIC 1 Superior
36.STAR TRANSMISSION SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 Superior
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
1.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. PRESATOR METALE LA RECE 1 Profesional
2.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 Profesional
3.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. AMBALATOR MANUAL 2 Gimnazial
4.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. LACATUS MECANIC 1 Profesional
5.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 Liceal
6.NOVA MODUL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial
7.ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
8.PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 Gimnazial
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
1.SOF PRODUCTION STANIJA SRL LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX 1 Superior
2.KYSS TRANS S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
3.ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal
4.ARIESUL SA RECEPTIONIST 1 Liceal
5.RIUL MARE S.R.L. VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE 1 Liceal
6.KYSS TRANS S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
7.BALEA S.R.L. BUCATAR-SEF 1 Profesional