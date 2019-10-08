LOCURI de MUNCĂ în Alba: 403 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 8 octombrie 2019, în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Aiud, Cugir și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 403 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC LA MURI AUTO CLEAN SRL SPALATOR VEHICULE 2 Fara Studii Alba Iulia
ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 Gimnazial Alba Iulia
CAB. MED. DR. SUCIU MONICA FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial Alba Iulia
GRAUR ALBA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 Profesional Alba Iulia
ASOCIATIA ADIO DURERI DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 Superior Alba Iulia
ASOCIATIA ADIO DURERI ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 1 Superior Alba Iulia
INTERTRANS SRL SPALATOR VEHICULE 2 Profesional Alba Iulia
TRANSAFINA INDUSTRY SRL ZIDAR PIETRAR 10 Profesional Alba Iulia
TRANSAFINA INDUSTRY SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 Profesional Alba Iulia
TRANSAFINA INDUSTRY SRL FIERAR BETONIST 10 Profesional Alba Iulia
TRANSAFINA INDUSTRY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 Gimnazial Alba Iulia
IPEC SA INSTALATOR APA, CANAL 2 Profesional Alba Iulia
IPEC SA INGINER MECANIC 5 Superior Alba Iulia
APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 3 Gimnazial Alba Iulia
APULUM SA MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial Alba Iulia
APULUM SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 1 Profesional Alba Iulia
LACTALIS ROMANIA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional Alba Iulia
ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1 Superior Alba Iulia
ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1 Profesional Alba Iulia
ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1 Profesional Alba Iulia
ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 6 Gimnazial Alba Iulia
SC CLEAN HEALTHY SMILE SRL COSMETICIAN 1 Profesional Alba Iulia
LARRY-VERMESSUNGEN S.R.L. INGINER TOPOGRAF 2 Superior Alba Iulia
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 Superior Alba Iulia
SCORPION TRANS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional Alba Iulia
POMPONIO CONSTRUCŢII SRL INGINER CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI 1 Superior Alba Iulia
TRANSEURO SRL BRUTAR 5 Profesional Alba Iulia
TRANSEURO SRL PATISER 5 Profesional Alba Iulia
TRANSEURO SRL CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE 5 Profesional Alba Iulia
TRANSEURO SRL MACELAR 5 Profesional Alba Iulia
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA LACATUS MECANIC 1 Profesional Alba Iulia
TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA REFERENT DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior Alba Iulia
RESORT COMPANY SRL AJUTOR OSPATAR 1 Profesional Alba Iulia
RESORT COMPANY SRL BARMAN 1 Profesional Alba Iulia
RESORT COMPANY SRL BUCATAR 1 Profesional Alba Iulia
RESORT COMPANY SRL AJUTOR BUCATAR 1 Profesional Alba Iulia
RESORT COMPANY SRL CAMERISTA HOTEL 1 Profesional Alba Iulia
RESORT COMPANY SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional Alba Iulia
SC DODO CHITI HOTELS SRL CAMERISTA HOTEL 1 Gimnazial Alba Iulia
LIVIO-DARIO SRL SOFER AUTOBUZ 10 Profesional Alba Iulia
LIVIO-DARIO SRL MECANIC AUTO 1 Profesional Alba Iulia
LIVIO-DARIO SRL ELECTRICIAN AUTO 1 Profesional Alba Iulia
LIVIO-DARIO SRL TINICHIGIU CAROSIER 1 Profesional Alba Iulia
SC NICOMAR GLOBUS SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Profesional Alba Iulia
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior Alba Iulia
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 Liceal Alba Iulia
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1 Liceal Alba Iulia
SC LINIAMENT SRL MECANIC AUTO 1 Profesional Alba Iulia
SC CIOCI MARKET SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional Alba Iulia
SC CANDELA POINT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial Alba Iulia
IZIDOR S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional Alba Iulia
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
SERCOMS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial Aiud
ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 3 Post-Liceal Aiud
ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 1 Superior Aiud
ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG 1 Superior Aiud
ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA TERAPEUT OCUPATIONAL 1 Superior Aiud
ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOPEDAGOG 1 Superior Aiud
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS REVIZIE VAGOANE 4 Liceal Aiud
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 Liceal Aiud
UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 4 Liceal Aiud
SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 5 Liceal Aiud
P.A.B. ROMANIA SRL SUDOR 4 Profesional Aiud
P.A.B. ROMANIA SRL LACATUS MECANIC 2 Profesional Aiud
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 10 Profesional Blaj
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 Gimnazial Blaj
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 Profesional Blaj
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 10 Profesional Blaj
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 Profesional Blaj
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 5 Profesional Blaj
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 5 Profesional Blaj
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 10 Profesional Blaj
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 Profesional Cugir
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 Profesional Cugir
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 Liceal Cugir
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 Liceal Cugir
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA REGLOR MASINI-UNELTE 1 Profesional Cugir
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA METALIZATOR-TERMIST 1 Profesional Cugir
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 Liceal Cugir
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 14 Liceal Cugir
NIRVANA INTERNATIONAL SRL COSMETICIAN 1 Liceal Cugir
NIRVANA INTERNATIONAL SRL COAFOR STILIST 1 Liceal Cugir
NIRVANA INTERNATIONAL SRL FRIZER 2 Liceal Cugir
NIRVANA INTERNATIONAL SRL MANICHIURIST 1 Liceal Cugir
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. SEF ATELIER INDUSTRIA PRELUCRATOARE 1 Superior Cugir
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 Profesional Cugir
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial Cugir
SC ARBOR DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 Gimnazial Cugir
MINI-MAL STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional Cugir
CORDEA CONSTRUCT SRL SUDOR 1 Profesional Cugir
NOVA GRUP SRL CONTROLOR CALITATE 1 Profesional Cugir
NOVA GRUP SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 Liceal Cugir
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
STAR ASSEMBLY SRL UCENIC- OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 32 Gimnazial
ANGELS GROUP CONFECŢII SRL CROITOR 1 Profesional
ANGELS GROUP CONFECŢII SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 10 Profesional
ANGELS GROUP CONFECŢII SRL MAGAZINER 1 Liceal
ANGELS GROUP CONFECŢII SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
VONTRANS IMPEX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 Profesional
VONTRANS IMPEX SRL SECRETARA 1 Liceal
VONTRANS IMPEX SRL MECANIC AUTO 1 Profesional
CASA DAMIAN SRL AJUTOR BUCATAR 1 Gimnazial
CASA DAMIAN SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
DEVESEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Liceal
DEVESEL SRL FUNCTIONAR ÎN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI 1 Liceal
PREMIUM PAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
CREATIV INSTAL CONSULT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
CREATIV INSTAL CONSULT SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1
SC CONFECTIA ABRUD SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 1
BOGDAN ALEXANDRA PLUS S.R.L. BRUTAR 1
BOGDAN ALEXANDRA PLUS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
NISTEA FRUCTELE PADURII ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1
CORCHES CORNELIA ADRIANA PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1
CORCHES TEODOR PETRISOR II ÎNGRIJITOR ANIMALE 1
MONU STAR FOREST SRL MANIPULANT MARFURI 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1
TRANS LUP FOREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1
SC DANIELA& EDUARD SPEDITION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
SC DANIELA& EDUARD SPEDITION SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
SC DANIELA& EDUARD SPEDITION SRL FINISOR TERASAMENTE 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1
ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1
ARIESUL SA MECANIC AUTO 1
SC ADIJUR FOREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1
SC DRAGDENI COLECT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
NIVER CLEAN SRL SPALATOR VEHICULE 1