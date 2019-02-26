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LOCURI de MUNCĂ în Alba: 400 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Firmele care fac angajări

Adăugat de Ziarul Unirea în 26.02.2019.
Salvat la Curier Judetean

AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 26 februarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 400 de posturi.


Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

 AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137

1.DONNA CONFFEZIONI SRL               CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE         10

2.CRYSTAL GROUP SRL           MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET              1

3.CRYSTAL GROUP SRL           MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              1

4.CRYSTAL GROUP SRL           ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          1

5.CRYSTAL GROUP SRL           ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE       1

6.CRYSTAL GROUP SRL           TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1

7.ELIT SRL    MANIPULANT MARFURI 7

8.ELIT SRL    AMBALATOR MANUAL  8

9.BARRECO LARY SRL              MEDIC SPECIALIST           1

10.HERMES BM SRL                 ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE     1

11.VIVA METAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

12.SEWS SRL              MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              60

13.YANA-IUS SRL      STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1

14.YANA-IUS SRL      ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          1

15.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL           INGINER AUTOMATIST  1

16.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL           TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE             5

17.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL           TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII          1

18.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL           OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA         7

19.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL           INGINER MASINI-UNELTE              2

20.NEMO INVESTIGO SRL     AGENT DE SECURITATE 1

21.NEMO INVESTIGO SRL     PAZNIC 1

22.ONTIME INSTAL SRL          MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              1

23.ONTIME INSTAL SRL          INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE           1

24.CONSTRUCTAMA ALBA S.R.L.        MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2

25.SATURN S.A.         CURATITOR-SABLATOR  10

26.SATURN S.A.         ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          2

27.RESORT COMPANY SRL    BARMAN             2

28.RESORT COMPANY SRL    BUCATAR             2

29.RESORT COMPANY SRL    OSPATAR (CHELNER)       4

30.RESORT COMPANY SRL    CAMERISTA HOTEL          1

31.RESORT COMPANY SRL    AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1

32.AGROBALCANICA SRL       MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET              1

33.MEDIVET SRL       LUCRATOR GESTIONAR 2

34.GOLDEN SOUL SRL             LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE)             1

35.HERMES BM SRL                 ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII   2

36.HERMES BM SRL                 OSPATAR (CHELNER)       1

37.HERMES BM SRL                 BUCATAR             1

38.HERMES BM SRL                 AJUTOR BUCATAR           1

39.HERMES BM SRL                 FEMEIE DE SERVICIU       1

40.HERMES BM SRL                 RECEPTIONER DE HOTEL                1

41.ELIT SRL  GESTIONAR DEPOZIT      1

42.OANEA INTER SPEED S.R.L.             SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1

43.MARIS SRL            LUCRATOR COMERCIAL 2

44.LETERNA IOAN CONSTANTIN PFA                MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE                2

45.BIO TERAPIA PLUS SRL      ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE               4

46.BIO TERAPIA PLUS SRL      KINETOTERAPEUT            4

47.BIO TERAPIA PLUS SRL      FIZIOKINETOTERAPEUT 6

48.MIMI SAN S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4

49.MIMI SAN S.R.L. CONTABIL           2

50.DOMICA SRL         DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      2

51.DOMICA SRL         FIERAR BETONIST             2

52.DOMICA SRL         MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST)               1

53.DOMICA SRL         SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1

54.OMICA SRL            FINISOR TERASAMENTE 1

55.DOMICA SRL         BETONIST            4

56.FLOREA GRUP SRL              MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE         2

57.CAMARA SRL        FEMEIE DE SERVICIU       1

58.SATROTEC SRL     INGINER PRODUCTIE      1

59.SATROTEC SRL     INGINER AUTOMATIST  1

60.SATROTEC SRL     SPECIALIST IN ACHIZITII 1

61.SATROTEC SRL     ANALIST CALITATE           1

62.SATROTEC SRL     ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA         1

63.ELISA MEDICAL CONSULT SRL        ASISTENT MEDICAL GENERALIST                1

64.DRAGON R.C. S.R.L.           PATISER                1

65.VERBITA SRL         SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE               10

 

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

1.GEA EVENT SRL      BUCATAR             3              Aiud

2.GEA EVENT SRL      AJUTOR BUCATAR           4              Aiud

3.GEORGIA CATERING SRL    COFETAR              3              Aiud

4.GEORGIA CATERING SRL    LUCRATOR COMERCIAL 2              Aiud

5.LUCA CONSTRUCT SRL        ZIDAR ROSAR-TENCUITOR            4              Aiud

6.LUCA CONSTRUCT SRL        DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      4              Aiud

7.LUCA CONSTRUCT SRL        FIERAR BETONIST             2              Aiud

8.LUCA CONSTRUCT SRL        ÎNCARCATOR-DESCARCATOR      6              Aiud

9.SC AMA TOWN CENTER SRL             LUCRATOR COMERCIAL 3              Aiud

  

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

1.I.A.M.U. SA             LACATUS MECANIC         4

2.I.A.M.U. SA             RECTIFICATOR UNIVERSAL           4

3.I.A.M.U. SA             ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE  4

4.I.A.M.U. SA             FREZOR UNIVERSAL        5

5.I.A.M.U. SA             OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             4

6.I.A.M.U. SA             ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE          4

7.I.A.M.U. SA             SCULER-MATRITER          5

8.ELCANA EXPERT S.R.L.        ÎNGRIJITOR CLADIRI        2

9.SC ADRIANA SI LUCI CONSTRUCT SRL           MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET                1

10.PRENIS S.R.L.        MECANIC UTILAJ              1

11.SC TELA IMPEX    MANIPULANT MARFURI 1

12.PRENIS S.R.L.        MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE           3

13.I.A.M.U. SA           MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              6

 

 ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

1.ARIESUL SA             INSPECTOR TEHNIC         1

2.ARIESUL SA             RECEPTIONIST   1

3.LUCA GRUP S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1

4.ELIT SRL    MANIPULANT MARFURI 1

5.PAUL MOTORA INDUSTRY SRL         MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   1

6.MULTIFUNCTION STAR S.R.L.           MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

7.ELIT SRL    STRUNGAR UNIVERSAL 1

8.SOF PRODUCTION STANIJA SRL      MONTOR ARTICOLE DIN PIELE    1

9.POIANA SOHODOL COOPERATIVA AGRICOLA           FEMEIE DE SERVICIU       1

10.RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 1

 

 PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

1.ELIT SRL    LUCRATOR COMERCIAL 1

2.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.         PRESATOR METALE LA RECE         1

3.PEMA ELECTROTEHNIC SRL               MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              3

4.STAR TRANSMISSION SRL SORTATOR PRODUSE      1

5.SC CNC & MACHINING SERVICES    INGINER MECANIC          1

6.SC CNC & MACHINING SERVICES    SCULER-MATRITER          1

7.SC CNC & MACHINING SERVICES    OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             6

8.SC CNC & MACHINING SERVICES    RECTIFICATOR UNIVERSAL           1

9.SC CNC & MACHINING SERVICES    FREZOR UNIVERSAL        1

10.STAR TRANSMISSION SRL               ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          2

11.STAR TRANSMISSION SRL               LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE   2

12.STAR TRANSMISSION SRL               OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             6

13.OMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.         MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              1

14.ELITE REGAL SECURITY S.R.L.         AGENT DE SECURITATE 2

15.C GECO STAR S.R.L.            CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE            1

16.ELIT SRL  LUCRATOR COMERCIAL 1

17.ELIT SRL  LUCRATOR COMERCIAL 1

 

 PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885

1.HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BUCURESTI SRL   MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE            7

2.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.     ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE    5

3.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.     MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA            5

4.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.     MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   4

5.GOOD FOOD & HOSTING SRL           OSPATAR (CHELNER)       1

6.GOOD FOOD & HOSTING SRL           AJUTOR OSPATAR            1

7.GOOD FOOD & HOSTING SRL           FEMEIE DE SERVICIU       1

8.GOOD FOOD & HOSTING SRL           INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE               1

9.CISEROM SA           ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL          1

10.CISEROM SA         AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER   1

11.CISEROM SA         OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR    1

12.STAR ASSEMBLY SRL         ELECTROMECANIC           1

13.STAR ASSEMBLY SRL         MAISTRU MECANIC         1

14.STAR ASSEMBLY SRL         TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA        2

15.STAR ASSEMBLY SRL         FUNCTIONAR ADMINISTRATIV   1

16.STAR ASSEMBLY SRL         MAISTRU MONTAJ          2

17.STAR ASSEMBLY SRL         OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR             1

18.STAR ASSEMBLY SRL         INGINER MECANIC          1

19.STAR ASSEMBLY SRL         ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          3

20.STAR ASSEMBLY SRL         INGINER AUTOMATIST  1

21.STAR ASSEMBLY SRL         DOCUMENTARIST ORDONANTARE LOGISTICA     1

22.STAR ASSEMBLY SRL         TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA        1

23.TAR TRANSMISSION SRL INGINER MECANIC          1

24.STAR TRANSMISSION SRL               CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA              1

25.STAR ASSEMBLY SRL         OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             10

26.STAR ASSEMBLY SRL         LACATUS-MONTATOR   6

27.STAR ASSEMBLY SRL         CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA        1

28.STAR ASSEMBLY SRL         INGINER ELECTROMECANIC        1

29.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              1

30.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL         OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             2

31.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL         STRUNGAR UNIVERSAL 2

32.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL         FREZOR UNIVERSAL        2

33.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL         LACATUS MECANIC         2

34.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL         SUDOR 2

35.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL         INGINER MECANIC          1

36.PRIMARIA OHABA             CONSILIER INSTITUTII PUBLICE   1

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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