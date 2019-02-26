LOCURI de MUNCĂ în Alba: 400 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Firmele care fac angajări
AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 26 februarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 400 de posturi.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
1.DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
2.CRYSTAL GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
3.CRYSTAL GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
4.CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
5.CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1
6.CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1
7.ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 7
8.ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 8
9.BARRECO LARY SRL MEDIC SPECIALIST 1
10.HERMES BM SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1
11.VIVA METAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
12.SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60
13.YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1
14.YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
15.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER AUTOMATIST 1
16.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 5
17.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1
18.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 7
19.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 2
20.NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1
21.NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1
22.ONTIME INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
23.ONTIME INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1
24.CONSTRUCTAMA ALBA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
25.SATURN S.A. CURATITOR-SABLATOR 10
26.SATURN S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2
27.RESORT COMPANY SRL BARMAN 2
28.RESORT COMPANY SRL BUCATAR 2
29.RESORT COMPANY SRL OSPATAR (CHELNER) 4
30.RESORT COMPANY SRL CAMERISTA HOTEL 1
31.RESORT COMPANY SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1
32.AGROBALCANICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
33.MEDIVET SRL LUCRATOR GESTIONAR 2
34.GOLDEN SOUL SRL LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE) 1
35.HERMES BM SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII 2
36.HERMES BM SRL OSPATAR (CHELNER) 1
37.HERMES BM SRL BUCATAR 1
38.HERMES BM SRL AJUTOR BUCATAR 1
39.HERMES BM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
40.HERMES BM SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1
41.ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1
42.OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
43.MARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
44.LETERNA IOAN CONSTANTIN PFA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2
45.BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE 4
46.BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 4
47.BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 6
48.MIMI SAN S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4
49.MIMI SAN S.R.L. CONTABIL 2
50.DOMICA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2
51.DOMICA SRL FIERAR BETONIST 2
52.DOMICA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
53.DOMICA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
54.OMICA SRL FINISOR TERASAMENTE 1
55.DOMICA SRL BETONIST 4
56.FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2
57.CAMARA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
58.SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1
59.SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 1
60.SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1
61.SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1
62.SATROTEC SRL ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA 1
63.ELISA MEDICAL CONSULT SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
64.DRAGON R.C. S.R.L. PATISER 1
65.VERBITA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 10
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
1.GEA EVENT SRL BUCATAR 3 Aiud
2.GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 4 Aiud
3.GEORGIA CATERING SRL COFETAR 3 Aiud
4.GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Aiud
5.LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 4 Aiud
6.LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 4 Aiud
7.LUCA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 Aiud
8.LUCA CONSTRUCT SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 6 Aiud
9.SC AMA TOWN CENTER SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 Aiud
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
1.I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4
2.I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 4
3.I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 4
4.I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5
5.I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 4
6.I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4
7.I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 5
8.ELCANA EXPERT S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 2
9.SC ADRIANA SI LUCI CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
10.PRENIS S.R.L. MECANIC UTILAJ 1
11.SC TELA IMPEX MANIPULANT MARFURI 1
12.PRENIS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 3
13.I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 6
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
1.ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
2.ARIESUL SA RECEPTIONIST 1
3.LUCA GRUP S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
4.ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
5.PAUL MOTORA INDUSTRY SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1
6.MULTIFUNCTION STAR S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
7.ELIT SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1
8.SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1
9.POIANA SOHODOL COOPERATIVA AGRICOLA FEMEIE DE SERVICIU 1
10.RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
1.ELIT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
2.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. PRESATOR METALE LA RECE 1
3.PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3
4.STAR TRANSMISSION SRL SORTATOR PRODUSE 1
5.SC CNC & MACHINING SERVICES INGINER MECANIC 1
6.SC CNC & MACHINING SERVICES SCULER-MATRITER 1
7.SC CNC & MACHINING SERVICES OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6
8.SC CNC & MACHINING SERVICES RECTIFICATOR UNIVERSAL 1
9.SC CNC & MACHINING SERVICES FREZOR UNIVERSAL 1
10.STAR TRANSMISSION SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2
11.STAR TRANSMISSION SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2
12.STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6
13.OMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
14.ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2
15.C GECO STAR S.R.L. CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE 1
16.ELIT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
17.ELIT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
1.HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BUCURESTI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 7
2.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5
3.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5
4.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4
5.GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 1
6.GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR OSPATAR 1
7.GOOD FOOD & HOSTING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
8.GOOD FOOD & HOSTING SRL INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 1
9.CISEROM SA ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL 1
10.CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 1
11.CISEROM SA OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR 1
12.STAR ASSEMBLY SRL ELECTROMECANIC 1
13.STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1
14.STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 2
15.STAR ASSEMBLY SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1
16.STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MONTAJ 2
17.STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR 1
18.STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1
19.STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3
20.STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1
21.STAR ASSEMBLY SRL DOCUMENTARIST ORDONANTARE LOGISTICA 1
22.STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1
23.TAR TRANSMISSION SRL INGINER MECANIC 1
24.STAR TRANSMISSION SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1
25.STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10
26.STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 6
27.STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1
28.STAR ASSEMBLY SRL INGINER ELECTROMECANIC 1
29.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
30.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2
31.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2
32.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL FREZOR UNIVERSAL 2
33.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 2
34.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL SUDOR 2
35.CONSTRUCTII SI SERVICII SRL INGINER MECANIC 1
36.PRIMARIA OHABA CONSILIER INSTITUTII PUBLICE 1