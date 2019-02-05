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LOCURI de MUNCĂ în Alba: 361 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM Alba

Adăugat de Ziarul Unirea în 05.02.2019.
Salvat la Curier Judetean

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 5 februarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 361 de posturi.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

1.CONCEPT CAR ENGINEERING SPALATOR VEHICULE      4              Gimnazial

2.DIAMAR DISTRIBUTION S.R.L. AGENT DE VÂNZARI        1              Liceal

3.DIAMAR DISTRIBUTION S.R.L. LUCRATOR GESTIONAR 1              Liceal

4.MARIS SRL      LUCRATOR COMERCIAL 2              Profesional

5.LEDTRADINGSRL           ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII        1              Profesional

6.LEDTRADINGSRL           MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII   1                Gimnazial

7.DONNA CONFFEZIONI SRL       CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE         10           Profesional

8.SC IKIZLER GRUP SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE              3              Profesional

9.CRYSTAL GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET        1              Gimnazial

10.CRYSTAL GROUP SRL                MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           1                Gimnazial

11.CRYSTAL GROUP SRL                ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII        1              Profesional

12.CRYSTAL GROUP SRL                ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE               1              Profesional

13.CRYSTAL GROUP SRL                TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN              1              Profesional

14.TOBIMAR CONSTRUCT S.R.L.                INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE             1                Superior

15.IPRODCOOP SRL        MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           1              Gimnazial

16.ELIT SRL         MANIPULANT MARFURI               9              Gimnazial

17.ELIT SRL         AMBALATOR MANUAL 10           Gimnazial

18.BARRECO LARY SRL   MEDIC SPECIALIST           1              Superior

19.SC SEZI BRAND SRL-D               MODELIER LEMN             1              Profesional

20.ALFA & OMEGA GROUP SRL  AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT              1              Liceal

21.HERMES BM SRL        ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE    1              Gimnazial

22.ELIT SRL         GESTIONAR DEPOZIT      1              Liceal

NICO CONSTRUCT PISCINE S.R.L.               ZIDAR PIETRAR 1              Profesional

23.VIVA METAL S.R.L.    LUCRATOR COMERCIAL 1              Profesional

24.SEWS SRL      MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           60           Gimnazial

25.SEWS SRL      MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           10           Gimnazial

26.SEWS SRL      MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           10           Gimnazial

27.SEWS SRL      MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           10           Gimnazial

28.SEWS SRL      MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           10           Gimnazial

29.SC TOMIFLEX LOGISTIC SRL   ASISTENT MANAGER      1              Superior

30.SC OPERATIV SERVICE SRL     MANIPULANT MARFURI               1              Gimnazial

31.YANA-IUS SRL              STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE               1              Profesional

32.YANA-IUS SRL              ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII        1              Profesional

33.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL                 INGINER AUTOMATIST  1              Superior

34.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL                 TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE     5              Liceal

35.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL                 TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII         1              Liceal

36.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL                 OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA                 7              Liceal

37.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL                 INGINER MASINI-UNELTE             2              Superior

38.C PRO SOLUTIONS SRL             CASIER  1              Gimnazial

39.SC PRO SOLUTIONS SRL          VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE   3              Gimnazial

40.SC PRO SOLUTIONS SRL          PLASATOR           1              Profesional

41.SC PRO SOLUTIONS SRL          CASIER  1              Profesional

41.PRO SOLUTIONS AGENCY SRL              AGENT DE VÂNZARI        1              Liceal

43.VERBITA SRL                SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE              10           Liceal

 

 PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

1.WOLF TRAIL SRL           SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ              1              Gimnazial

2.I & L TEHNOCONSULTING S.R.L.            LACATUS MECANIC         1              Profesional

3.I & L TEHNOCONSULTING S.R.L.            ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII        2              Profesional

4.I & L TEHNOCONSULTING S.R.L.            INGINER MECANIC          1              Superior

5.UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC         2              Liceal

6.UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC          3              Liceal

7.UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR           3              Liceal

8.UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           2              Liceal

9.GEA EVENT SRL             BUCATAR            3              Gimnazial

10.GEA EVENT SRL           AJUTOR BUCATAR           4              Gimnazial

11.GEA EVENT SRL           AGENT DE VÂNZARI        2              Gimnazial

12.GEORGIA CATERING SRL         MANIPULANT MARFURI               3              Gimnazial

13.GEORGIA CATERING SRL         COFETAR             3              Gimnazial

14.GEORGIA CATERING SRL         LUCRATOR COMERCIAL 2              Gimnazial

15.GEORGIA CATERING SRL         MAGAZINER       1              Gimnazial

16.GEORGIA CATERING SRL         OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE        1              Liceal

17.SC MIDAR FOOD CATERING SRL          LUCRATOR COMERCIAL 2              Gimnazial

18.SC MIDAR FOOD CATERING SRL          BUCATAR            2              Gimnazial

19.SC AMA TOWN CENTER SRL  LUCRATOR COMERCIAL 2              Gimnazial

20.MIB PRODCOM SRL FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE             1              Liceal

21.MIB PRODCOM SRL AJUTOR FOCHIST             1              Liceal

22.MIB PRODCOM SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII        1              Liceal

23.MIB PRODCOM SRL MECANIC UTILAJ              1              Liceal

24.MIB PRODCOM SRL OPERATOR LA PREPARAREA CONSERVELOR DIN CARNE, PESTE SI ÎN AMESTEC LEGUME SI PESTE    1              Liceal

25.MIB PRODCOM SRL AMBALATOR MANUAL 2              Gimnazial

26.AFRODITA & MELIHATA S.R.L.             BRUTAR               3              Profesional

 

 PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

1.PRODLACTA S.A.          SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ              1              Profesional

2.ASOCIATIACIVITAS FLORIS       CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN MANAGEMENT        1                Superior

3MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS      OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE        1              Liceal

4.I.A.M.U. SA     MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           10           Gimnazial

5.I.A.M.U. SA     LACATUS MECANIC         5              Profesional

6.I.A.M.U. SA     RECTIFICATOR UNIVERSAL           5              Profesional

7.I.A.M.U. SA     ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 5              Profesional

8.I.A.M.U. SA     FREZOR UNIVERSAL        5              Profesional

9.I.A.M.U. SA     OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA           5              Liceal

10.I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE       5              Liceal

11.I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER          5              Liceal

 

 PUNCT DE LUCRU SEBEŞ – 0725 225 885

1.KAUFLAND ROMANIA                LUCRATOR COMERCIAL 5              Profesional

2.KAUFLAND ROMANIA                INSPECTOR EXPLOATARE POSTALA          1              Liceal

3.RER VEST SA   IMPIEGAT AUTO               1              Liceal

4.RER VEST SA   SEF SECTIE           1              Superior

5.RER VEST SA   CONTROLOR CALITATE  2              Liceal

6.RER VEST SA   SEF DEPOZIT      1              Liceal

7.RER VEST SA   AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 20           Liceal

8.HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BUCURESTI SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE   7              Liceal

9.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA           INGINER ELECTROTEHNIST             1              Superior

10.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.         ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5              Profesional

11.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.         MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA          5                Profesional

12.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L.         MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR  5              Gimnazial

13.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA         SEF SERVICIU INDUSTRIE EXTRACTIVA               1              Superior

14.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA         ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE       1              Profesional

15.SOCIETATEADE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES       MASINIST LA INSTALATIILE HIDROTEHNICE DIN CENTRALE ELECTRICE     2                Profesional

16.DADI TEAM S.R.L.      INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE              1              Liceal

17.DADI TEAM S.R.L.      MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII   1                Gimnazial

  

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

1.ELIT SRL            LUCRATOR COMERCIAL 1              Liceal

2.STAR TRANSMISSION SRL         SORTATOR PRODUSE     1              Gimnazial

3.NEMO INVESTIGO SRL                PAZNIC 1              Profesional

4.SC SASHA SECRET SRL                COAFOR STILIST                1              Profesional

5.NOVA MODUL SRL       OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA           1              Profesional

6.NOVA MODUL SRL       SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE     1              Superior

 

 ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

1.SOF PRODUCTION STANIJA SRL             LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX     1              Superior

2.KYSS TRANS S.R.L.       MANIPULANT MARFURI               1              Gimnazial

3.DALI MAR PLUSSRL     LUCRATOR COMERCIAL 1              Profesional

4.BUZGAR CRINELA NICOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ  ÎNGRIJITOR ANIMALE    1              Profesional

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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