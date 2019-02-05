LOCURI de MUNCĂ în Alba: 361 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM Alba
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 5 februarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 361 de posturi.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
1.CONCEPT CAR ENGINEERING SPALATOR VEHICULE 4 Gimnazial
2.DIAMAR DISTRIBUTION S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
3.DIAMAR DISTRIBUTION S.R.L. LUCRATOR GESTIONAR 1 Liceal
4.MARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Profesional
5.LEDTRADINGSRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
6.LEDTRADINGSRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Gimnazial
7.DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 Profesional
8.SC IKIZLER GRUP SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 Profesional
9.CRYSTAL GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial
10.CRYSTAL GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial
11.CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
12.CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1 Profesional
13.CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional
14.TOBIMAR CONSTRUCT S.R.L. INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 Superior
15.IPRODCOOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial
16.ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 9 Gimnazial
17.ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10 Gimnazial
18.BARRECO LARY SRL MEDIC SPECIALIST 1 Superior
19.SC SEZI BRAND SRL-D MODELIER LEMN 1 Profesional
20.ALFA & OMEGA GROUP SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 Liceal
21.HERMES BM SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 Gimnazial
22.ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 Liceal
NICO CONSTRUCT PISCINE S.R.L. ZIDAR PIETRAR 1 Profesional
23.VIVA METAL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
24.SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial
25.SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 Gimnazial
26.SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 Gimnazial
27.SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 Gimnazial
28.SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 Gimnazial
29.SC TOMIFLEX LOGISTIC SRL ASISTENT MANAGER 1 Superior
30.SC OPERATIV SERVICE SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
31.YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1 Profesional
32.YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
33.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
34.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 5 Liceal
35.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1 Liceal
36.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 7 Liceal
37.VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 2 Superior
38.C PRO SOLUTIONS SRL CASIER 1 Gimnazial
39.SC PRO SOLUTIONS SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE 3 Gimnazial
40.SC PRO SOLUTIONS SRL PLASATOR 1 Profesional
41.SC PRO SOLUTIONS SRL CASIER 1 Profesional
41.PRO SOLUTIONS AGENCY SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
43.VERBITA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 10 Liceal
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
1.WOLF TRAIL SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Gimnazial
2.I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. LACATUS MECANIC 1 Profesional
3.I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 Profesional
4.I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. INGINER MECANIC 1 Superior
5.UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 2 Liceal
6.UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 3 Liceal
7.UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 3 Liceal
8.UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 Liceal
9.GEA EVENT SRL BUCATAR 3 Gimnazial
10.GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 4 Gimnazial
11.GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 2 Gimnazial
12.GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 3 Gimnazial
13.GEORGIA CATERING SRL COFETAR 3 Gimnazial
14.GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Gimnazial
15.GEORGIA CATERING SRL MAGAZINER 1 Gimnazial
16.GEORGIA CATERING SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 Liceal
17.SC MIDAR FOOD CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Gimnazial
18.SC MIDAR FOOD CATERING SRL BUCATAR 2 Gimnazial
19.SC AMA TOWN CENTER SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Gimnazial
20.MIB PRODCOM SRL FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 Liceal
21.MIB PRODCOM SRL AJUTOR FOCHIST 1 Liceal
22.MIB PRODCOM SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal
23.MIB PRODCOM SRL MECANIC UTILAJ 1 Liceal
24.MIB PRODCOM SRL OPERATOR LA PREPARAREA CONSERVELOR DIN CARNE, PESTE SI ÎN AMESTEC LEGUME SI PESTE 1 Liceal
25.MIB PRODCOM SRL AMBALATOR MANUAL 2 Gimnazial
26.AFRODITA & MELIHATA S.R.L. BRUTAR 3 Profesional
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
1.PRODLACTA S.A. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
2.ASOCIATIACIVITAS FLORIS CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 1 Superior
3MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 Liceal
4.I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 Gimnazial
5.I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 Profesional
6.I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 Profesional
7.I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 5 Profesional
8.I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 Profesional
9.I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 Liceal
10.I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 5 Liceal
11.I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 5 Liceal
PUNCT DE LUCRU SEBEŞ – 0725 225 885
1.KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 Profesional
2.KAUFLAND ROMANIA INSPECTOR EXPLOATARE POSTALA 1 Liceal
3.RER VEST SA IMPIEGAT AUTO 1 Liceal
4.RER VEST SA SEF SECTIE 1 Superior
5.RER VEST SA CONTROLOR CALITATE 2 Liceal
6.RER VEST SA SEF DEPOZIT 1 Liceal
7.RER VEST SA AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 20 Liceal
8.HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BUCURESTI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 7 Liceal
9.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA INGINER ELECTROTEHNIST 1 Superior
10.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5 Profesional
11.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5 Profesional
12.A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 Gimnazial
13.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA SEF SERVICIU INDUSTRIE EXTRACTIVA 1 Superior
14.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 Profesional
15.SOCIETATEADE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES MASINIST LA INSTALATIILE HIDROTEHNICE DIN CENTRALE ELECTRICE 2 Profesional
16.DADI TEAM S.R.L. INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 1 Liceal
17.DADI TEAM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
1.ELIT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal
2.STAR TRANSMISSION SRL SORTATOR PRODUSE 1 Gimnazial
3.NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 Profesional
4.SC SASHA SECRET SRL COAFOR STILIST 1 Profesional
5.NOVA MODUL SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 Profesional
6.NOVA MODUL SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 Superior
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
1.SOF PRODUCTION STANIJA SRL LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX 1 Superior
2.KYSS TRANS S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
3.DALI MAR PLUSSRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
4.BUZGAR CRINELA NICOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 Profesional