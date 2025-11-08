Rămâi conectat

Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei

Rebecca Buzdugan

acum 46 de minute

Inspectorii ISU Alba, împreună cu polițiștii IPJ Alba, au efectuat controale la restaurante, terase și baruri pe 7 noiembrie 2025. În urma verificărilor, au fost constatate 18 nereguli și aplicate 17 sancțiuni, dintre care 5 amenzi în valoare totală de 102.500 de lei, inclusiv pentru funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu și pentru nerespectarea interdicției de fumat în spații închise.

În vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, precum și a protecției utilizatorilor unor categorii de construcții sau amenajări, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba împreună cu polițiști din cadrul IPJ Alba au desfășurat în sistem integrat în data de 7 noiembrie 2025, controale tematice inopinate la operatori economici cu destinația de comerț (restaurante, terase, baruri).

Pe linia apărării împotriva incendiilor și a prevenirii situațiilor de urgență, au fost constatate 18 nereguli, fiind aplicate 17 sancțiuni contravenționale din care 12 avertismente și 5 amenzi în cuantum de 102.500 lei.

Pentru nerespectarea interdicției în ceea ce privește fumatul în spații închise, au fost aplicate 2 amenzi contravenționale în cuantum de 15.000 lei.

Din cele 4 obiective controlate, două dintre acestea funcționează fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, fiind aplicate 2 amenzi contravenționale în cuantum de 85.000 lei.

De asemenea, precizăm faptul ca nu au fost constatate nereguli care să impună aplicarea prevederilor HGR nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.

În scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba.

