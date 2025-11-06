FOTO | INCENDIU la un bar din Câmpeni! Flăcările se manifestă pe o suprafață de 50 de metri. Intervin pompierii

Incendiu la un bar din Câmpeni. Pompierii intervin cu două autospeciale și un echipaj medical

Secția de pompieri Câmpeni intervine, în aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Zarandului, în orașul Câmpeni. Incendiul afectează un bar, pe o suprafață de aproximativ 50 mp, generând degajări mari de fum.

La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor medical.

Potrivit ISU Alba, până la sosirea forțelor de intervenție, din interiorul clădirii sau autoevacutat aproximativ 20 de persoane.

Se intervine in continuare pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.

