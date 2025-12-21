LIVE VIDEO | Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată la Alba Iulia: Ceremonie religioasă și depuneri de coroane. Moment special la Sala Unirii

Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată la Alba Iulia: Ceremonie religioasă și depuneri de coroane. Moment special la Sala Unirii

Duminică, 21 decembrie 2025, la Alba Iulia, începând cu ora 12.00, are loc un ceremonial dedicat Zilei Victimelor Comunismului în Romania și Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății.

Evenimentele au debutat la ora 12.00, la Troița din Piața I.I.C. Brătianu Alba Iulia, cu intonarea Imnului Național al României și oficierea serviciului religios. A urmat rostirea unei alocuțiuni privind semnificația zilei și depuneri de coroane și jerbe de flori, Troița din Piața I.I.C. Brătianu.

Ceremonialul s-a terminat cu păstrarea unui moment de reculegere.

Programul de astăzi va continua de la ora 12.45 la Monumentul Eroilor Revoluției, unde de asemenea se vor depunere coroane și jerbe de flori și se va păstra un moment de reculegere.

Evenimentele dedicate Zilei Victimelor Comunismului în Romania și Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății se vor termina după ora 13.00, la Sala Unirii unde se va intona Imnul Național al României și se va depune drapelul Revoluției.

La eveniment au participat reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Județeană de Informații Alba, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba , Cercul Militar Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Asociația 21 Decembrie 1989 Alba, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații , Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, Servicii și instituții publice din județul Alba, partide politice și reprezentanți mass-media.

