LIVE VIDEO | Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată la Alba Iulia: Ceremonie religioasă și depuneri de coroane. Moment special la Sala Unirii
Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată la Alba Iulia: Ceremonie religioasă și depuneri de coroane. Moment special la Sala Unirii
Duminică, 21 decembrie 2025, la Alba Iulia, începând cu ora 12.00, are loc un ceremonial dedicat Zilei Victimelor Comunismului în Romania și Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății.
Evenimentele au debutat la ora 12.00, la Troița din Piața I.I.C. Brătianu Alba Iulia, cu intonarea Imnului Național al României și oficierea serviciului religios. A urmat rostirea unei alocuțiuni privind semnificația zilei și depuneri de coroane și jerbe de flori, Troița din Piața I.I.C. Brătianu.
Ceremonialul s-a terminat cu păstrarea unui moment de reculegere.
Programul de astăzi va continua de la ora 12.45 la Monumentul Eroilor Revoluției, unde de asemenea se vor depunere coroane și jerbe de flori și se va păstra un moment de reculegere.
Evenimentele dedicate Zilei Victimelor Comunismului în Romania și Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății se vor termina după ora 13.00, la Sala Unirii unde se va intona Imnul Național al României și se va depune drapelul Revoluției.
La eveniment au participat reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Județeană de Informații Alba, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba , Cercul Militar Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Asociația 21 Decembrie 1989 Alba, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații , Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, Servicii și instituții publice din județul Alba, partide politice și reprezentanți mass-media.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Bradul de Crăciun: Povești, tradiții și legende. Primul brad de Crăciun împodobit de români
Bradul de Crăciun: Povești, tradiții și legende. Primul brad de Crăciun împodobit de români Una dintre cele mai frumoase tradiții de Crăciun este cea a familiei reunite în jurul bradului împodobit. Obiceiul bradului așa cum îl știm astăzi este originar din Germania Renașterii, spațiu de unde provin multe dintre obiceiurile actuale de Crăciun. Primul brad […]
VIDEO | Patru bărbați din Alba și Mureș, REȚINUȚI de polițiști pentru ÎNȘELĂCIUNE și FURT: Au luat peste 9.000 de lei de la doi vârstnici din Poiana Galdei și Ivăniș
Patru bărbați din Alba și Mureș, REȚINUȚI de polițiști pentru ÎNȘELĂCIUNE și FURT: Au luat peste 9.000 de lei de la doi vârstnici din Poiana Galdei și Ivăniș Patru bărbați din Alba și Mureș au fost reținuți de polițiști pentru înșelăciune și furt. Au luat peste 9.000 de lei de la doi vârstnici din Poiana […]
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 21 decembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Salariul minim crește la 4.325 de lei din iulie 2026: Câți bani vor primi în plus românii
Salariul minim crește la 4.325 de lei din iulie 2026: Câți bani vor primi în plus românii Coaliția de guvernare...
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la 2.000 de lei
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la...
Știrea Zilei
Bradul de Crăciun: Povești, tradiții și legende. Primul brad de Crăciun împodobit de români
Bradul de Crăciun: Povești, tradiții și legende. Primul brad de Crăciun împodobit de români Una dintre cele mai frumoase tradiții...
LIVE VIDEO | Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată la Alba Iulia: Ceremonie religioasă și depuneri de coroane. Moment special la Sala Unirii
Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată la Alba Iulia: Ceremonie religioasă și...
Curier Județean
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l...
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...