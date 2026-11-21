Vântul a făcut ravagii într-un sat din Vadu Moților! Stâlpi răsturnați la pământ și oameni lăsați fără curent: „Stăm pe întuneric”

Codul roșu de vânt puternic a făcut ravagii în mai mai multe zone din munții Apuseni. În această categorie se află și un sat din comuna Vadu Moților.

Mai exact, cel puțin o parte din locuitorii din satul Popeștii de Sus au rămas fără curent după ce vremea severă a răsturnat o parte din stâlpii de curent din zonă. O localnică a sesizat ziarulunirea.ro cu privire la acest eveniment, spunând că: ,,Cam asta este situația la noi. Stăm pe întuneric”.

Femeia a trimis și un videoclip și o serie de fotografii care surprind situația expusă de la fața locului.

Reamintim că, Administrația Națională de Meteorologie a emis, în data de 19 noiembrie 2026, o serie de cinci mesaje de avertizare meteorologică, care vizează intensificări ale vântului și precipitații însemnate cantitativ, cu manifestare în intervalul 19 noiembrie 2026, ora 10:00 – 20 noiembrie 2026, ora 10:00.

Pentru județul Alba, cel mai important aspect l-a reprezentat trecerea la COD ROȘU de vânt, care a început vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 1.00, în zona Munților Apuseni.

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