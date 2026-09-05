Live Video | CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia, derby județean la inaugurarea arenei „Târnavele Blaj-Tiur”
CIL Blaj și CSM Unirea Alba Iulia se întâlnesc sâmbătă, 5 septembrie 2026, într-un nou derby al județului Alba, partida marcând și inaugurarea oficială a arenei „Târnavele-Tiur”. Meciul din etapa a doua a Ligii 3, Seria 7, a fost programat de la ora 17:00.
Noua bază sportivă din Tiur intră astfel în circuitul competițional al eșalonului terț, iar debutul este unul spectaculos: formația locală primește vizita uneia dintre echipele cotate cu șanse importante la promovarea în Liga 2.
CIL Blaj abordează confruntarea cu moral bun, după un start excelent de campionat. În prima rundă, echipa pregătită de Daniel Tătar s-a impus cu 2-0 în deplasare, pe terenul Metalurgistului Cugir, într-o partidă în care blăjenii au demonstrat maturitate și eficiență. De cealaltă parte, CSM Unirea Alba Iulia a debutat cu o victorie la limită, 1-0 acas[ împotriva formației Unirea Sântana.
Un duel între două echipe cu obiective diferite
Partida de la Tiur pune față în față două formații care au început cu dreptul noul sezon, însă cu perspective diferite. CIL Blaj își dorește să confirme progresul din ultimii ani și să ofere propriilor suporteri un debut memorabil pe noul stadion.
CSM Unirea Alba Iulia pornește cu statutul de favorită, având un lot considerat printre cele mai puternice din serie și obiectivul de a lupta pentru accederea în eșalonul secund. În prima etapă, „alb-negrii” au obținut cele trei puncte, chiar dacă prestația nu a fost pe de-a ]ntregul una spectaculoasă.
Pentru gazde, meciul are și o miză simbolică importantă. Noua arenă „Târnavele-Tiur”, cu aproximativ 500 de locuri și dotată cu tabelă electronică, reprezintă una dintre investițiile sportive importante realizate în ultima perioadă în județul Alba. Valoarea lucrărilor de modernizare este estimată la aproximativ 500.000 de euro.
Rivalitate și legături între cele două formații
Confruntarea este interesantă și prin prisma jucătorilor care au evoluat pentru ambele cluburi. În lotul CIL Blaj se regăsesc foști componenți ai CSM Unirea Alba Iulia, printre aceștia numărându-se Ștefan Blănaru și Răzvan Pîntea. La rândul său, albaiulianul S. Bran se află în tabăra adversă.
Istoricul recent al confruntărilor directe oferă un avantaj clar formației din Alba Iulia. CIL Blaj nu a reușit să marcheze în ultimele patru întâlniri directe și a primit 13 goluri în aceste partide.
foto – cu rol ilustrativ
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