De la agent la chestor general: Cum funcționează ierarhia din Poliția Română în 2026?
De la agent la chestor general: cum funcționează ierarhia din Poliția Română în 2026?
Câte grade are un polițist și cine ajunge în vârful ierarhiei din Poliția Română? Sistemul de grade profesionale este împărțit în două mari corpuri — agenți și ofițeri — iar fiecare treaptă reflectă nivelul de experiență, responsabilitate și autoritate profesională.
Care sunt gradele agenților de poliție?
Agenții de poliție formează principala componentă operativă a Poliției Române. Ei desfășoară activități de patrulare, ordine publică, intervenție, cercetare și alte misiuni operative.
În ordine crescătoare, gradele sunt:
*agent de poliție;
*agent principal de poliție;
*agent-șef adjunct de poliție;
*agent-șef de poliție;
*agent-șef principal de poliție.
Cum urcă ofițerii în ierarhie?
Ofițerii de poliție sunt împărțiți, la rândul lor, în trei mari categorii: inspectori, comisari și chestori.
Inspectorii
*subinspector de poliție;
*inspector de poliție;
*inspector principal de poliție.
Comisarii
*subcomisar de poliție;
*comisar de poliție;
*comisar-șef de poliție.
Chestori
*chestor de poliție;
*chestor principal de poliție;
*chestor-șef de poliție;
*chestor general de poliție.
Chestorul general de poliție reprezintă cel mai înalt grad profesional din Poliția Română.
Cum pot fi recunoscute gradele pe uniformă?
Gradul profesional poate fi identificat prin însemnele purtate pe uniformă. În cazul agenților, acestea sunt reprezentate prin barete dreptunghiulare, numărul și configurația lor diferențiind gradele.
În cazul ofițerilor, însemnele includ stele, cu elemente distinctive corespunzătoare categoriei și gradului deținut.
Cum se ajunge de la agent la gradele superioare?
Avansarea în grad nu este automată. Ea se realizează în condițiile prevăzute de Statutul polițistului și ține cont, între altele, de vechimea în grad, rezultatele profesionale, condițiile de carieră și, după caz, îndeplinirea unor condiții de formare sau promovarea unor examene.
Pentru gradele de chestor, procedura este una distinctă: avansarea se face prin decret al Președintelui României, la propunerea ministrului Afacerilor Interne, în condițiile legii.
Care este, de fapt, vârful ierarhiei?
De la agentul de poliție aflat la începutul carierei până la chestorul general de poliție, sistemul de grade profesionale reflectă o ierarhie construită în jurul experienței, responsabilității și funcțiilor exercitate.
Dar gradul nu trebuie confundat cu funcția: un grad profesional și o funcție ocupată sunt noțiuni distincte, iar poziția efectivă de conducere într-o structură a Poliției Române depinde de postul ocupat și de atribuțiile acestuia.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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