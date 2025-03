Lista EVENIMENTELOR organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2025: Alba Fest, Festivalul Roman Apulum și Sărbătoarea Muzicii, principalele atracțiile ale anului

Cetatea Alba Carolina va fi animată și în 2025 de festivaluri și spectacole, pe toată perioada sezonului turistic. Primăria Alba Iulia a finalizat lista marilor evenimente ce vor avea loc anul acesta.

Lista evenimentelor şi finanţarea acestora a fost supusă aprobării consilierilor locali în şedinţa din 25 martie 2025, alături de celelalte articole ale proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Primul eveniment care va deschide sezonul turistic la Alba Iulia este Festivalul Roman Apulum, care va avea o ediție spectaculoasă și în acest an și va reuni, din nou, sute de reenactori în Cetatea Alba Carolina. Umătorul mare eveniment va fi AlbaFest 2025, cel mai așteptat moment al verii.

De pe lista evenimentelor de anul acesta nu putea lipsi Sărbătoarea Muzicii sau Alba Iulia Music and Fim Festival. Nu au fost trecute cu vederea nici Festival de România, Crăciunul la Palat și spectacole de reconstituire militară.

A R T E L E S P E C T A C O L U L U I

Concerte Pascale – 60.000 lei

Festivalul Roman Apulum® – 200.000 lei

AlbaFest® – 500.000 lei

Ținutul Fericirii – Festival de joacă – 50.000 lei

Sărbătoarea Muzicii – 500.000 lei

Imagine Fest – 500.000 lei

Suflet de român – 50.000 lei

Alba Iulia Music and Fim Festival – 300.000 lei

Ziua Iei – 15.000 lei

Sărbătoarea Încoronării – 30.000 lei

Festival de România® – 140.000 lei

Festivalul vinului – 50.000 lei

Crăciun la Palat – 50.000 lei

Spectacole de reconstituire militară – 150.000 lei

Concerte și recitaluri în colaborare cu Centrul Cultural Radio România – 15.000 lei

Ateliere educative / creative – 50.000 lei

#difffusion – 25.000 lei

Evenimente academice co-organizate – 5.000 lei

P R O I E C T E M U Z E A L E / C E R C E T A R E