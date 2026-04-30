LISTA: Biserici care primesc bani din bugetul Municipiului Alba Iulia, în 2026. Primăria finanțează 46 de parohii cu peste 800.000 de lei

Primăria Municipiului Alba Iulia finanțează, în anul 2026, 46 de parohii din județ, suma totală alocată fiind de 810.000 de lei, banii fiind necesari pentru diverse lucrări și întreținere.

Anul trecut, în 2025, primăria a alocat mai mulți față de 2026, suma totală fiind de 1,1 milioane lei. Proiectul va intra la aprobare în ședința Consiliului Local din 5 mai 2026.

Sumele pe care le primesc parohiile variază între 5.000 și 75.000 de lei, cea mai mare sumă primind-o Parohia Alba Iulia – Platoul Romanilor – 75.000 lei.

Sprijin financiar acordat bisericilor în Alba Iulia în ultimii 5 ani:

2025: 1,1 milioane lei

2024: 1,4 milioane lei

2023: 800.000 lei

2022: 885.000 lei

2021: 800.000 lei

LISTA unităților de cult care primesc bani în 2025 din bugetul municipiului Alba Iulia

Sediul Protopopiatului Ortodox Alba Iulia – 5.000 lei

Parohia Alba Iulia – Centru I – 5.000 lei

Parohia Alba Iulia – Centru II – 5.000 lei

Parohia Alba Iulia – Lipoveni – 35.000 lei

Parohia Alba Iulia – Maieri I – 5.000 lei

Parohia Alba Iulia – Maieri II – 35.000 lei

Parohia Alba Iulia – Sf. Cuv. Paraschiva – 35.000 lei

Parohia Alba Iulia – Tolstoi – 25.000 lei

Parohia Alba Iulia – Cetate I – 35.000 lei

Parohia Alba Iulia – Cetate II – 5.000 lei

Parohia Alba Iulia – Sf. Antonie – 5.000 lei

Parohia Alba Iulia – Sf. Ecaterina – 5.000 lei

Parohia Alba Iulia – Platoul Romanilor – 75.000 lei

Parohia Alba Iulia – Lumea Nouă – 25.000 lei

Parohia Alba Iulia – Sf. Ap. Petru și Pavel – 5.000 lei

Parohia Alba Iulia – Mihai Viteazul – 5.000 lei

Parohia Alba Iulia – Întâmpinarea Domnului – 35.000 lei

Parohia Alba Iulia – Dealul Furcilor – 25.000 lei

Parohia Alba Iulia – Cartier Nou I – 35.000 lei

Parohia Alba Iulia – Cartier Nou II – 5.000 lei

Parohia Alba Iulia – Recea – 5.000 lei

Parohia Alba Iulia – Orizont – 35.000 lei

Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul – 25.000 lei

Mănăstirea Ortodoxă „Hristos Pantocrator” – 25.000 lei

Parohia Partoș – 5.000 lei

Parohia Bărăbanț – 5.000 lei

Parohia Micești – 5.000 lei

Parohia Pâclișa – 5.000 lei

Parohia Oarda de Jos – 35.000 lei

Parohia Oarda de Sus – 25.000 lei

Parohia Greco-Catolică „Schimbarea la față” Bărăbanț – 25.000 lei

Parohia Greco-Catolică Alba Iulia I cu hramul Spiritul Sfânt – 35.000 lei

Protopopiatul Greco-Catolice Alba Iulia – 5.000 lei

Parohia Romano – Catolică Alba Iulia – 25.000 lei

Biserica Română Unită cu Roma Greco Catolică Parohia Alba Iulia II – 25.000 lei

Parohia Reformată – 35.000 lei

Parohia Romano – Catolică Bărăbanț – 25.000 lei

Biserica Creștină Apostolică Maranata – 5.000 lei

Biserica Creștină Baptistă Cetatea Alba Iulia – 5.000 lei

Comunitatea Evreilor Alba Iulia – 5.000 lei

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – 5.000 lei

Biserica Penticostală Filadelfia – Oarda – 5.000 lei

Asociația Penticostală BETEL – 5.000 lei

A.R. Uniunea Creștină Penticostală Duhul Sfânt AGAPE – 15.000 lei

Asociația „Centrul Creștin” Alba Iulia – 5.000 lei

Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime” – 5.000 lei

