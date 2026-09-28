Tractor care tracta o remorcă fără număr de înmatriculare, depistat de polițiști la Meteș. La volan se afla un bărbat de 33 de ani

Un tractor care tracta o remorcă fără număr de înmatriculare, condus de un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Meteș, a fost depistat de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 septembrie 2026, în jurul orei 13.30, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe raza localității Meteș, un tractor care tracta o remorcă fără număr de înmatriculare. Ansamblul era condus de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din aceeași localitte.

Din cercetări a reieșit că remorca nu este înregistrată în circulație.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Înaintea de a vă deplasa pe drumurile publice, asigurați-vă că aveți toate documentele necesare, iar vehiculul, inclusiv remorca, este înmatriculat sau înregistrat în circulație, după caz.

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