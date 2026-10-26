Liga 5, etapa a 7-a: Mureșul Gâmbaș, primele puncte pierdute! AFC Micești – scorul rundei! AS Crăciunel, noul lider în Seria 2

Liga 5, etapa a 7-a: Mureșul Gâmbaș, primele puncte pierdute, după 6 victorii! AS Crăciunel, noul lider în Seria 2

Mureșul Gâmbaș, liderul Seriei 1, a pierdut primele puncte stagionale, după 6 victorii consecutive, fiind egalată în ultimele secvențe ale disputei de la Răhău. „lanterna roșie” Mureșul Săliștea are zero puncte în continuare și a încasat scorul rundei 1-8 la Micești.

În Seria 2, iarăși schimbare de lider, și permitări între primele 4 clasate. AS Crăciunel este în fruntare ierarhiei, după ce Academia Șona 2 a pierdut, la Bucerdea. Olimpia Petrisat nu s-a prezentat la Ocna Mureș, dar a repurtat, la „masa verde” prima victorie, cu Dacia Mihalț (pe teren 0-4), mihălțenii având acum zero puncte.

Seria 1: Viitorul Răhău – Mureșul Gâmbaș 3-3 (gazdele au egalat în minutul 90+1), Independența Cut – Viitorul Pianu 5-2, Șoimii Ciumbrud – Performanța 2 Ighiu 3-0, Mureșul Șibot – Olimpic Berghin 3-0, AFC Micești 2 – Mureșul Săliștea 8-1 (scorul rundei).

Clasament: 1. Mureșul Gâmbaș 19 (26-6), 2. Șoimii Ciumbrud 15 (24-11), 3. Performanța 2 Ighiu 13 (20-8), 4. Viitorul Pianu 12 (13-13);

Etapa a opta: *duminică, 1 noiembrie, ora 14.45: Olimpic Berghin – Viitorul Răhău, Mureșul Săliștea – Mureșul Șibot, Performanța Ighiu 2 – Mureșul Gâmbaș (derbyul toamnei), Șoimii Ciumbrud – Independența Cut, Viitorul Pianu – AFC 2 Micești:

Seria 2: CS Ocna Mureș 2 – Olimpia Petrisat 3-0 (neprezentare), Spicul Bucerdea – Academia 2 Șona 5-4 (confruntare spectaculoasă, de la 0-2, la 3-2 și 5-3), Gaz Metan Valea Lungă – Progresul Fărău 6-0, Viitorul Vama Seacă – ACS Sânmiclăuș 2-3 (oaspeții au marcat ultimele două goluri în final, 88 și 90+2), Dacia Mihalț – AC Crăciunel 1-5.

Clasament: 1. AS Crăciunel 18 (32-9), 2. CS 2 Ocna Mureș 18 (27-10), 3. ACS Sânmiclăuș 16 (24-11), 4. Academia 2 Șona 15 (36-14);

Etapa a șapta: *duminică, 1 noiembrie, ora 14.45: Olimpia Petrisat – Gaz Metan Valea Lungă, Dacia Mihalț – CS 2 Ocna Mureș, AS Crăciunel – Academia 2 Șona (derby), ASC Sânmiclăuș – Spicul Bucerdea, Progresul Fărău – Viitorul Vama Seacă.

Foto: Muresul Gâmbaș, Academia Șona

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