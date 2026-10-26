Cum a acționat bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi provocat un incident tensionat în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, unde ar fi îndreptat o replică de pistol-mitralieră spre un polițist și ar fi aruncat un obiect care imita o grenadă fumigenă.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, incidentul ar fi avut loc în seara zilei de 24 octombrie 2026, în jurul orei 20:30. Bărbatul ar fi intrat în sediul poliției având asupra sa o replică metalică de tip AK-47 și un obiect destinat antrenamentului, care imita o grenadă.

Ajuns în hol, acesta ar fi aruncat obiectul respectiv, perceput de polițistul aflat în serviciu ca fiind o grenadă fumigenă, după care ar fi îndreptat replica armei spre agent și i-ar fi cerut să îl împuște.

Temându-se că ar putea fi împușcat, polițistul s-ar fi retras în dispecerat și ar fi solicitat sprijinul colegilor. Împreună cu un alt agent, acesta și-ar fi pregătit armamentul din dotare, în contextul în care obiectele păreau reale.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi continuat să îndrepte replica armei spre ușa încăperii în care se aflau polițiștii, cerându-le să iasă. La apariția altor agenți, acesta ar fi ridicat mâinile în semn de predare, fiind ulterior imobilizat și încătușat.

Ce obiecte avea asupra sa

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că arma era o replică metalică de tip airsoft, model AK-47, care utiliza proiectile din plastic și nu era supusă autorizării. Obiectul care imita o grenadă era unul de antrenament, de tip „dummy”.

De asemenea, în urma controlului corporal, asupra bărbatului a fost găsit un briceag.

Arestat preventiv pentru 30 de zile

La data de 25 octombrie 2026, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile de ultraj și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, în modalitatea portului de cuțit.

Totodată, procurorul a solicitat arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, propunere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia.

În motivarea solicitării, procurorul a invocat gravitatea concretă a faptelor cercetate și pericolul pe care situația creată l-ar fi putut reprezenta pentru persoanele aflate în sediul poliției. Aspectul realist al obiectelor și modul în care acestea ar fi fost folosite i-ar fi determinat pe agenți să adopte măsuri de protecție și să își pregătească armamentul.

Anchetatorii au avut în vedere și riscul ca incidentul să escaladeze, cu posibile consecințe grave în cazul folosirii armelor de foc reale. În aceste condiții, procurorul a apreciat că privarea de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Urmărirea penală este efectuată în mod direct de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Reprezentanții instituției precizează că măsurile dispuse fac parte din etapele procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și urmăresc administrarea probelor și prevenirea săvârșirii altor infracțiuni, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal