Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest preventiv: Prelungire cu încă 30 de zile cerută de DIICOT

Tribunalul București analizează luni solicitarea procurorilor DIICOT de prelungire cu încă 30 de zile a arestului preventiv dispus în cazul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, cercetat pentru înșelăciune într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 11:00. Magistrații urmează să decidă dacă mandatul de arestare preventivă va fi prelungit pentru încă 30 de zile, la solicitarea procurorilor DIICOT, potrivit Mediafax.

Călin Georgescu se află în Arestul Central al Capitalei din 29 septembrie, în dosarul privind presupusa înșelăciune a unui om de afaceri din Buzău, cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Decizia de luni vine după ce, la 13 octombrie, Tribunalul București admisese cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Procurorii DIICOT au contestat hotărârea, iar Curtea de Apel București a admis contestația vineri, 23 octombrie, și a respins definitiv solicitarea fostului candidat. În consecință, acesta a rămas în arest preventiv, urmând ca Tribunalul București să analizeze separat cererea de prelungire a măsurii.

Secțiune Știri sub articolul principal