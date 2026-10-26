Foto | Sportivii din Alba Iulia, în prim-plan la Dracula Open 2026: Alecsandru Boloage, tot mai aproape de podiumul internațional. Victorii pentru Ilinca Petric și Bianca Ciontea
Sportivii din Alba Iulia, în prim-plan la Dracula Open 2026: Alecsandru Boloage, tot mai aproape de podiumul internațional. Victorii pentru Ilinca Petric și Bianca Ciontea
Sportivii din Alba Iulia au reprezentat cu determinare municipiul la Dracula Open 2026 la Taekwondo WT, competiție internațională desfășurată în perioada 23–25 octombrie, la București, în Sala Polivalentă. Evenimentul, organizat sub egida Federației Române de Taekwondo WT, a reunit sportivi din numeroase țări și a oferit participanților oportunitatea de a-și măsura nivelul de pregătire într-un cadru competițional internațional.
Potrivit datelor publicate de organizatorii competiției, ediția din acest an a înregistrat peste 1.400 de înscrieri, confirmând interesul pentru una dintre competițiile importante de taekwondo WT găzduite în România. Dracula Open este o întrecere de tip kyorugi, proba de luptă a taekwondo-ului, iar categoria internațională G1 permite sportivilor eligibili să acumuleze puncte importante pentru clasamentul mondial.
Victorii importante pentru Ilinca Petric și Bianca Ciontea
Printre sportivii care au reprezentat Alba Iulia s-au numărat Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia) și Bianca Ciontea (CS Unirea Alba Iulia), fiecare reușind să câștige câte un meci în cadrul competiției.
„Rezultatele lor reflectă munca depusă la antrenamente și experiența acumulată în confruntările cu adversari din circuitul competițional. Într-un turneu cu participare internațională, fiecare meci câștigat reprezintă un pas înainte în dezvoltarea sportivă și o oportunitate de a progresa”, a transmis instructorul Alin Moldovan.
Alecsandru Boloage, în ascensiune și tot mai aproape de podiumul internațional
Unul dintre sportivii aflați în atenția antrenorilor este seniorul Alecsandru Boloage (CS Unirea Alba Iulia), component al lotului național, pregătit de maestrul Constantin Apostol și îndrumat la nivel de club de instructorul Alin Moldovan.
La Dracula Open, Alecsandru Boloage a avut o prestație care confirmă progresul său, fiind aproape de a obține o medalie.
„Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos. Cred că prin muncă voi urca tot mai sus”, a declarat sportivul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Student Sport Alba Iulia, victorii la senioare și la Under 17! Miercuri, meci în Cupa României, cu Interstar Sibiu
Student Sport Alba Iulia, victorii la senioare și la Under 17 | Miercuri, meci în Cupa României, cu Interstar Sibiu Echipele de fotbal feminin ale Student Sport Alba Iulia, club care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, au reușit două victorii în disputele recente Mai întâi, la Under 17, un succes categoric în deplasare, cu […]
Update Video | Andrei Cordea, super gol în SuperLiga, în duelul cu Dinamo din „Gruia”. Comentator: „Un șut ca un burghiu”
Andrei Cordea, super gol în SuperLiga, în duelul cu Dinamo din „Gruia”. Comentator: „Un șut ca un burghiu” Un gol fabulos a fost marcat de fotbalistul aiudean Andrei Cordea în meciul dintre CFR Cluj și Dinamo, din SuperLiga de fotbal. Partida a fost programată duminică, 25 octombrie 2026, de la ora 19.00, pe Stadionul „Dr. […]
Conducerea CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș: „Au fost câteva dispute, dar verbale, fără amenințări”, după episodul de la finele întâlnirii cu Târnavele Tiur
Conducerea CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș: „Au fost câteva dispute, dar verbale, fără amenințări”, după episodul de la finele întâlnirii cu Târnavele Tiur La Baia de Arieș, la partida dintre Arieșul Apuseni și Târnavele Tiur, a fost un episod ce l-a avut primarul Marius Dup în prim-plan! La sugestia acestuia, gazdele au f[cut o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest preventiv: Prelungire cu încă 30 de zile cerută de DIICOT
Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest preventiv: Prelungire cu încă 30 de zile cerută de DIICOT Tribunalul București...
26-28 octombrie 2026 | Vremea se strică în toată țara: Ninsori la munte, ploi abundente și vânt de până la 70 km/h
Vremea se strică în toată țara: Ninsori la munte, ploi abundente și vânt de până la 70 km/h România intră...
Știrea Zilei
Bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia, arestat preventiv pentru 30 de zile
Bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia, arestat preventiv pentru...
Video | Nicolae Furdui Iancu, 71 de ani: Glasul Țării Moților care a dus cântecul românesc mai departe
Nicolae Furdui Iancu, 71 de ani: Glasul Țării Moților care a dus cântecul românesc mai departe Există voci care trec...
Curier Județean
26 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
26 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Amenzi de aproape 2.400 de lei la Aiud: Zeci de persoane și autovehicule verificate de polițiști
Amenzi de aproape 2.400 de lei la Aiud: Zeci de persoane și autovehicule verificate de polițiști La data de 25...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea tinerilor, în prim-plan
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea...
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Opinii Comentarii
Foto: Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks
Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks, un spectacol senzațional...
MESAJE de SFANTUL Dumitru 2026: Felicitări, urări, SMS-uri pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfântul (Sf.) Dumitru 2026 • Felicitări, mesaje, SMS -uri, urări de „la mulţi ani” pe care le poți...