Foto | Sportivii din Alba Iulia, în prim-plan la Dracula Open 2026: Alecsandru Boloage, tot mai aproape de podiumul internațional. Victorii pentru Ilinca Petric și Bianca Ciontea

Sportivii din Alba Iulia, în prim-plan la Dracula Open 2026: Alecsandru Boloage, tot mai aproape de podiumul internațional. Victorii pentru Ilinca Petric și Bianca Ciontea

Sportivii din Alba Iulia au reprezentat cu determinare municipiul la Dracula Open 2026 la Taekwondo WT, competiție internațională desfășurată în perioada 23–25 octombrie, la București, în Sala Polivalentă. Evenimentul, organizat sub egida Federației Române de Taekwondo WT, a reunit sportivi din numeroase țări și a oferit participanților oportunitatea de a-și măsura nivelul de pregătire într-un cadru competițional internațional.

Potrivit datelor publicate de organizatorii competiției, ediția din acest an a înregistrat peste 1.400 de înscrieri, confirmând interesul pentru una dintre competițiile importante de taekwondo WT găzduite în România. Dracula Open este o întrecere de tip kyorugi, proba de luptă a taekwondo-ului, iar categoria internațională G1 permite sportivilor eligibili să acumuleze puncte importante pentru clasamentul mondial.

Victorii importante pentru Ilinca Petric și Bianca Ciontea

Printre sportivii care au reprezentat Alba Iulia s-au numărat Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia) și Bianca Ciontea (CS Unirea Alba Iulia), fiecare reușind să câștige câte un meci în cadrul competiției.

„Rezultatele lor reflectă munca depusă la antrenamente și experiența acumulată în confruntările cu adversari din circuitul competițional. Într-un turneu cu participare internațională, fiecare meci câștigat reprezintă un pas înainte în dezvoltarea sportivă și o oportunitate de a progresa”, a transmis instructorul Alin Moldovan.

Alecsandru Boloage, în ascensiune și tot mai aproape de podiumul internațional

Unul dintre sportivii aflați în atenția antrenorilor este seniorul Alecsandru Boloage (CS Unirea Alba Iulia), component al lotului național, pregătit de maestrul Constantin Apostol și îndrumat la nivel de club de instructorul Alin Moldovan.

La Dracula Open, Alecsandru Boloage a avut o prestație care confirmă progresul său, fiind aproape de a obține o medalie.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos. Cred că prin muncă voi urca tot mai sus”, a declarat sportivul.

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