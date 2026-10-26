Obținerea permisului de conducere în 2026, în România: Regulile evaluărilor medicale se schimbă radical din luna noiembrie

Regulile evaluărilor medicale pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere se schimbă din noiembrie 2026. Șoferii cu probleme de vedere, cu afecțiuni psihice sau cu antecedente de dependență de alcool sau droguri vor fi evaluați după alte criterii. Ministerul Sănătății a modificat normele medicale pentru conducerea autovehiculelor prin Ordinul nr. 1.829/2026.

Cea mai mare schimbare: un diagnostic nu mai înseamnă automat pierderea permisului.

Medicul va evalua cât de mult afectează boala siguranța la volan, iar în unele cazuri permisul poate fi păstrat cu aviz de specialitate și controale periodice, conform juridice.ro.

Noile reguli intră în vigoare pe 6 noiembrie și aplică Directiva (UE) 2025/2205, care a înlocuit vechea directivă europeană privind permisele de conducere.

Ce se schimbă la examenul de vedere

Examinarea vederii devine o evaluare de specialitate. Pe lângă acuitatea vizuală și câmpul vizual, medicul verifică sensibilitatea la lumină puternică și la contrast, vederea în lumină slabă, vederea dublă (diplopia) și alte afecțiuni ale ochilor care contează la volan. Sunt clarificate și condițiile pentru persoanele care și-au pierdut vederea la un ochi.

Pentru grupa 1, din care fac parte motocicletele și autoturismele, permisul poate fi eliberat sau reînnoit în cazuri excepționale, chiar dacă cerințele de acuitate sau de câmp vizual nu sunt îndeplinite. Condiția este un aviz medical de specialitate din care să reiasă că deficiența nu pune în pericol siguranța rutieră.

Tulburări psihice și alcool: evaluare în loc de excludere automată

Normele vechi vorbeau despre „retard psihic sever”. Noul text renunță la această formulare și se referă la tulburări mintale grave sau la tulburări grave ori persistente ale judecății, comportamentului și adaptabilității. În aceste cazuri permisul nu se eliberează și nu se reînnoiește. Excepția: medicul specialist curant dă aviz favorabil, iar persoana face controale periodice stabilite individual.

La alcool, regula veche viza dependența sau incapacitatea de a renunța la băutură când persoana conduce. Acum, persoanele cu dependență sau cu alte tulburări legate de consumul de alcool își pot obține ori reînnoi permisul după o perioadă de abstinență și o remisiune confirmată medical. Ele intră apoi într-un program de monitorizare stabilit de medicul curant.

Ce riscă șoferii care iau medicamente

Permisul nu se eliberează persoanelor dependente de substanțe psihotrope. Nici cei care consumă substanțe psihotrope sau medicamente care afectează ori pot afecta capacitatea de a conduce în siguranță nu îl primesc. Vechea formulare vorbea doar despre abuz și consum regulat, așa că acum și pacienții aflați sub tratament legal pot ajunge la o evaluare medicală pe acest criteriu.

Pentru grupa 2, adică șoferii de camioane și autobuze, regulile rămân mai severe, din cauza riscurilor suplimentare legate de aceste vehicule. Ordinul modifică doar capitolele despre vedere, tulburări mintale, alcool, droguri și medicamente. Celelalte criterii medicale rămân neschimbate.

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