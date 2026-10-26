Liga 4, etapa a 7-a: Se strânge lupta la vârf în Seria 1! Voința Stremț a urcat pe locul secund. La Baia de Arieș, primarul Dup în diferend cu vizitatorii!

Liga 4, etapa a 7-a: Se strânge lupta la vârf în Seria 1! Voința Stremț a urcat pe locul secund. La Baia de Arieș, primarul Dup – diferend cu vizitatorii!

În Seria 1, iarăși o etapă cu goluri multe, liderul Sportul Câmpeni a stat, asftel că urmăritoarele Hidro Mecanica Șugag și Dacic Blandiana s-au apropiat la două puncte. În continuare, „lanterna roșie” Inter Ciugud are eșecuri pe linie, cu 39 de goluri încasate în 7 partide (medie de peste 5/ meci).

În Seria 2, Voința Stremț a urcat pe locul secund, după victoria externă din derby-ul de la Oiejdea. Setul de la Baia de Arieș administrat de Târnavele Tiur a dus gazdele în postura de „lanterna roșie” și a provocat o reacție a primarului Marius Dup, care a făcut constetație pentru întraga echipă adverse și a avut un conflict verbal cu o parte dintre echipierii adverși.

Seria 1: AFC Micești – Cuprirom Abrud 5-1, Hidro Mecanica Șugag – Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei 5-1 (triplă Mihai Sora), Inter Ciugud – Dacic Blandiana 4-7 (la gazde, triplă Andrei Moldovan), VCG Vințu de Jos – Limbenii Limba 2-2, Sportul Câmpeni – a stat.

Clasament: 1. Sportul Câmpeni 15 (27-10), 2. Hidro Mecanica Șugag 13 (22-6), 3. Dacic Blandiana 13 (24-12), 4. AFC Micești 10 (17-16);

Etapa 8: *sâmbătă, 31 octombrie, ora 14.45: Cuprirom Abrud – Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei, AFC Micești – Sportul Câmpeni (derby-ul rundei); *duminică, 1 noiembrie, ora 11.00: Limbenii Limba – Inter Ciugud (derby local); 14.45: Dacic Blandiana – Hidro Mecanica Șugag (un al derby, al formațiilor de pe podium), Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – stă.

Seria 2: Voința Beldiu – Fortuna Lunca Mureșului 0-2, Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Târnavele Tiur 0-6, Recolta Crăciunel – Nicolae Linca Cergău 2-3, ACS Oiejdea – Voința Stremț 0-3 (un alt derby), Rapid CFR Teiuș- a stat.

În clasament: 1. Fortuna Lunca Mureșului 15 (22-5), 2. Voința Stremț 14 (22-8), 3. Rapid CFR Teiuș 15 (19-14), 4. Târnavele Tiur 10 (18-14);

Etapa 8: *sâmbătă, 31 octombrie, ora 14.45: Fortuna Lunca Mureșului – Voința Stremț (derby-ul primelor două clasate), Voința Beldiu – Recolta Crăciunel; *duminică, 1 noiembrie, ora 14.45: Nicolae Linca Cergău – Arieșul Apuseni Baia de Arieș, Târnavele Tiur – Rapid CFR Teiuș, ACS Oiejdea – stă.

Secțiune Știri sub articolul principal