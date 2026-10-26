Bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia, arestat preventiv pentru 30 de zile

Bărbatul în vârstă de 43 de ani care a provocat un incident la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, după ce ar fi intrat cu o armă de tip airsoft și o grenadă utilizată în jocurile de airsoft, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă de Judecătoria Alba Iulia, duminică, 25 octombrie 2026.

Incidentul s-a produs sâmbătă seara, 24 octombrie, în zona de control al accesului din sediul poliției. Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, bărbatul ar fi îndreptat arma și grenada către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște.

Bărbatul a fost imobilizat și încătușat de polițiștii aflați în sediu, iar ulterior au intervenit luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. În urma controlului corporal, asupra acestuia a fost descoperit și un briceag.

Potrivit informațiilor transmise inițial de autorități, polițistul vizat nu a suferit leziuni corporale. După incident, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru ultraj și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Ulterior, în urma prezentării în fața instanței, a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru clarificarea răspunderii penale a persoanei cercetate.

foto: arhivă

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