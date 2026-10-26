Bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia, arestat preventiv pentru 30 de zile
Bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia, arestat preventiv pentru 30 de zile
Bărbatul în vârstă de 43 de ani care a provocat un incident la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, după ce ar fi intrat cu o armă de tip airsoft și o grenadă utilizată în jocurile de airsoft, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă de Judecătoria Alba Iulia, duminică, 25 octombrie 2026.
Incidentul s-a produs sâmbătă seara, 24 octombrie, în zona de control al accesului din sediul poliției. Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, bărbatul ar fi îndreptat arma și grenada către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște.
Bărbatul a fost imobilizat și încătușat de polițiștii aflați în sediu, iar ulterior au intervenit luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. În urma controlului corporal, asupra acestuia a fost descoperit și un briceag.
Potrivit informațiilor transmise inițial de autorități, polițistul vizat nu a suferit leziuni corporale. După incident, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru ultraj și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.
Ulterior, în urma prezentării în fața instanței, a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru clarificarea răspunderii penale a persoanei cercetate.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Nicolae Furdui Iancu, 71 de ani: Glasul Țării Moților care a dus cântecul românesc mai departe
Nicolae Furdui Iancu, 71 de ani: Glasul Țării Moților care a dus cântecul românesc mai departe Există voci care trec dincolo de scenă și devin parte din memoria afectivă a publicului. Pentru Nicolae Furdui Iancu, cântecul înseamnă legătura cu locurile natale, cu lumea satului transilvănean și cu o tradiție pe care a purtat-o, de-a lungul […]
Foto | Tânăr de 22 de ani, blocat în abrupt pe Colții Trascăului: Salvamontiștii din Alba l-au coborât în rapel
Tânăr de 22 de ani, blocat în abrupt pe Colții Trascăului: Salvamontiștii din Alba l-au coborât în rapel Un tânăr de 22 de ani din Cluj-Napoca, plecat singur pe munte, a rămas blocat duminică după-amiază, 25 octombrie 2026, în abruptul Colților Trascăului. Acesta a cerut ajutor printr-un apel la 112, iar salvamontiștii din Rimetea au […]
Profesor la școala gimnazială din Hopârta, condamnat la 6.000 de lei amendă penală pentru că a strâns de gât un elev de 14 ani
Profesor la școala gimnazială din Hopârta, condamnat la 6.000 de lei amendă penală pentru că a strâns de gât un elev de 14 ani Un profesor de la Școala Gimnazială din Hopârta a fost condamnat de Judecătoria Aiud la o amendă penală de 6.000 de lei pentru purtare abuzivă, după ce a strâns de gât […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Românii care deţin o singură maşină personală ar putea fi scutiţi de plata impozitului pentru acest vehicul. Proiect de lege, discutat în Parlament
Românii care deţin o singură maşină personală ar putea fi scutiţi de plata impozitului pentru acest vehicul. Proiect de lege,...
Pensii în 2026: Cum poate fi dovedită vechimea dacă lipsește carnetul de muncă
Pensii în 2026: Cum poate fi dovedită vechimea dacă lipsește carnetul de muncă Carnetul de muncă a dispărut, firma s-a...
Știrea Zilei
Bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia, arestat preventiv pentru 30 de zile
Bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia, arestat preventiv pentru...
Video | Nicolae Furdui Iancu, 71 de ani: Glasul Țării Moților care a dus cântecul românesc mai departe
Nicolae Furdui Iancu, 71 de ani: Glasul Țării Moților care a dus cântecul românesc mai departe Există voci care trec...
Curier Județean
26-30 octombrie 2026 | Etica în afaceri și responsabilitatea socială europeană, în prim-plan la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Proiect educațional internațional
Etica în afaceri și responsabilitatea socială europeană, în prim-plan la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Proiect educațional internațional...
4,9 kilometri de drumuri intră în planul de reabilitare dintr-o comună de munte din Alba: Investiție de peste 20 de milioane de lei
4,9 kilometri de drumuri intră în planul de reabilitare dintr-o comună de munte din Alba: Investiție de peste 20 de...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea tinerilor, în prim-plan
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea...
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL Dumitru 2026: Felicitări, urări, SMS-uri pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfântul (Sf.) Dumitru 2026 • Felicitări, mesaje, SMS -uri, urări de „la mulţi ani” pe care le poți...
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...