Video | O familie din București pedalează pe Via Transilvanica, alături de cățelușul lor. Cum și-au plănuit traseul și ce părere au despre Alba Iulia: ,,Foarte frumos”
O familie din București pedalează pe Via Transilvanica, alături de cățelușul lor. Cum și-au plănuit traseul și ce părere au despre Alba Iulia: ,,Foarte frumos”
O familie de 3 persoane din București, alături de cățelușul său, au plecat din capitala României pentru a merge cu bicicleta pe Via Transilvanica.
Aceștia s-au deplasat cu trenul până la Sibiu, după care au continuat călătoria pe bicicletă până la Alba Iulia. Răzvan, unul dintre cei trei membri ai familiei, a povestit că au intrat pe traseul Via Transilvanica în zona Micăsasa și intenționează să continue până spre Sarmizegetusa.
„Am început din Sibiu, după care am intrat pe Via Transilvanica la Micăsasa și continuăm spre Sarmizegetusa”, a spus Răzvan.
Familia își continuă călătoria de la Alba Iulia spre Pianu de Sus, următorul punct de pe traseul lor.
Dacă timpul și vremea le vor permite, cei trei intenționează să pedaleze și mai departe. Întrebat ce părere are despre Alba Iulia, Răzvan a răspuns simplu: „Foarte frumos!”.
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