Sport

Liga 5 din Alba, ediția 2026/2027, cu 20 de combatante: Echipele, împărțite în 2 serii. Programul primei runde

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Liga 5 din Alba, ediția 2026/2027, cu 20 de combatante: Echipele, împărțite în 2 serii. Programul primei runde

În Liga 5 (ultimul eșalon competițional al fotbalului amator din județul Alba), ediția 2026/2027, vor fi 20 de combatante, repartizatre în două serii.

Inițial au fost 22 de echipe, dar modificările din SuperLigă, cu abandonurile CS Zlatna (va continua numai la copii și juniori) și AFC Micești (va activa în cele din urmă în Liga 4), au translatat spre Liga 4 și Liga 5.

Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Alba a fost obligată să modifice toate cele 3 țintare din respectivele competiții.

Dar iată noile componențe ale seriilor și programul primei runde:

*Seria 1: Olimpic Berghin – Performanța Ighiu 2, Mureșul Săliștea  – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Pianu – Viitorul Răhău, Șoimii Ciumbrud – Mureșul Șibot, Independența Cut – AFC Micești 2;

*Seria 2: ACS Sânmiclăuș – ACS Crăciunel, Progresul Fărău – Academia Șona 2, Olimpia Petrisat – Spicul Bucerdea, Dacia Mihalț – Viitorul Vama Seacă, CS Ocna Mureș 2 – Gaz Metan Valea Lungă.

foto – ACS Crăciunel (arhivă; cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Cât vor costa biletele și abonamentele pentru meciurile de acasă ale Unirii Alba Iulia în sezonul 2026/2027

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

26 august 2026

De

Cât vor costa biletele și abonamentele pentru meciurile de acasă ale Unirii Alba Iulia în sezonul 2026/2027 CSM Unirea Alba Iulia a anunțat, miercuri, 26 august 2026, că prețurile biletelor și abonamentele pentru meciurile de Liga 3 de pe Stadionul „Cetate” rămân la nivelul sezonului anterior și în ediția de campionat 2026/2027.  „Biletul de acces […]

Citește mai mult

Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis: Cu cine a jucat

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

26 august 2026

De

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis: Cu cine a jucat Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a obținut o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis. Este vorba de ITF W50 Kursumlijska Banja, din Serbia. Miercuri, 26 august 2026, Miriam Bulgaru (27 de ani, […]

Citește mai mult

Sport

CSM Volei Alba Blaj pune în vânzare abonamentele pentru sezonul 2026/2027: „Vă așteptăm să fiți alături de noi și în noul sezon!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 7 ore

în

26 august 2026

De

CSM Volei Alba Blaj pune în vânzare abonamentele pentru sezonul 2026/2027: „Vă așteptăm să fiți alături de noi și în noul sezon!” CSM Volei Alba Blaj anunță că, începând cu data de 1 septembrie 2026, va comercializa abonamente pentru sezonul 2026/2027. Prețul unui abonament este de 230 de lei pentru Sectoarele A, B și C, […]

Citește mai mult