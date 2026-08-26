Liga 5 din Alba, ediția 2026/2027, cu 20 de combatante: Echipele, împărțite în 2 serii. Programul primei runde
Liga 5 din Alba, ediția 2026/2027, cu 20 de combatante: Echipele, împărțite în 2 serii. Programul primei runde
În Liga 5 (ultimul eșalon competițional al fotbalului amator din județul Alba), ediția 2026/2027, vor fi 20 de combatante, repartizatre în două serii.
Inițial au fost 22 de echipe, dar modificările din SuperLigă, cu abandonurile CS Zlatna (va continua numai la copii și juniori) și AFC Micești (va activa în cele din urmă în Liga 4), au translatat spre Liga 4 și Liga 5.
Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Alba a fost obligată să modifice toate cele 3 țintare din respectivele competiții.
Dar iată noile componențe ale seriilor și programul primei runde:
*Seria 1: Olimpic Berghin – Performanța Ighiu 2, Mureșul Săliștea – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Pianu – Viitorul Răhău, Șoimii Ciumbrud – Mureșul Șibot, Independența Cut – AFC Micești 2;
*Seria 2: ACS Sânmiclăuș – ACS Crăciunel, Progresul Fărău – Academia Șona 2, Olimpia Petrisat – Spicul Bucerdea, Dacia Mihalț – Viitorul Vama Seacă, CS Ocna Mureș 2 – Gaz Metan Valea Lungă.
foto – ACS Crăciunel (arhivă; cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Cât vor costa biletele și abonamentele pentru meciurile de acasă ale Unirii Alba Iulia în sezonul 2026/2027
Cât vor costa biletele și abonamentele pentru meciurile de acasă ale Unirii Alba Iulia în sezonul 2026/2027 CSM Unirea Alba Iulia a anunțat, miercuri, 26 august 2026, că prețurile biletelor și abonamentele pentru meciurile de Liga 3 de pe Stadionul „Cetate” rămân la nivelul sezonului anterior și în ediția de campionat 2026/2027. „Biletul de acces […]
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis: Cu cine a jucat
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis: Cu cine a jucat Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a obținut o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis. Este vorba de ITF W50 Kursumlijska Banja, din Serbia. Miercuri, 26 august 2026, Miriam Bulgaru (27 de ani, […]
CSM Volei Alba Blaj pune în vânzare abonamentele pentru sezonul 2026/2027: „Vă așteptăm să fiți alături de noi și în noul sezon!”
CSM Volei Alba Blaj pune în vânzare abonamentele pentru sezonul 2026/2027: „Vă așteptăm să fiți alături de noi și în noul sezon!” CSM Volei Alba Blaj anunță că, începând cu data de 1 septembrie 2026, va comercializa abonamente pentru sezonul 2026/2027. Prețul unui abonament este de 230 de lei pentru Sectoarele A, B și C, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Eșec în negocierile pe Legea salarizării, anunțat de Nicușor Dan: PSD, PNL, USR și UDMR își asumă pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR
Eșec în negocierile pe Legea salarizării, anunțat de Nicușor Dan: PSD, PNL, USR și UDMR își asumă pierderea a 770...
Foto | Trafic deviat pe varianta de serviciu pe un sector de pe DN 7 din cauza lucrărilor la Autostrada A1 Sibiu-Pitești: Măsură în vigoare până la finalul anului 2026
Trafic deviat pe varianta de serviciu pe un sector de pe DN 7 din cauza lucrărilor la Autostrada A1 Sibiu-Pitești:...
Știrea Zilei
Telenovela AIDA-TL – Primăria Alba Iulia, departe de a se fi sfârșit: În ce condiții UAT-urile din asociație vor prelua autobuzele și microbuzele electrice, stațiile de încărcare și automatele de bilete
Telenovela AIDA-TL – Primăria Alba Iulia, departe de a se fi sfârșit: În ce condiții UAT-urile din asociație vor prelua...
Un bărbat din Vidra s-a trezit dator la bancă cu 20.000 de lei! Familia acuză o fraudă: „Tata este invalid, nici măcar nu se poate deplasa, nu a semnat nimic”. Poliția Alba a deschis dosar penal
Un bărbat din Vidra s-a trezit dator la bancă cu 20.000 de lei! Familia acuză o fraudă: „Tata este invalid,...
Curier Județean
Accident în Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe strada George Coșbuc
Accident în Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe strada George Coșbuc Accident rutier în seara...
Update Foto | Accident pe DN 74, la Feneș: Impact între 2 autoturisme. 4 persoane, între care 3 copii, rănite
Accident pe DN 74, la Feneș: Impact între 2 autoturisme. 4 persoane, între care 3 copii, rănite Un accident grav...
Politică Administrație
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, spații agrement și de joacă din cadrul Serviciului Tehnic. Calendar și condiții de participare
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de...
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani Primăria Alba Iulia a pus, vineri, 21...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...