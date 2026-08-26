Liga 5 din Alba, ediția 2026/2027, cu 20 de combatante: Echipele, împărțite în 2 serii. Programul primei runde

În Liga 5 (ultimul eșalon competițional al fotbalului amator din județul Alba), ediția 2026/2027, vor fi 20 de combatante, repartizatre în două serii.

Inițial au fost 22 de echipe, dar modificările din SuperLigă, cu abandonurile CS Zlatna (va continua numai la copii și juniori) și AFC Micești (va activa în cele din urmă în Liga 4), au translatat spre Liga 4 și Liga 5.

Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Alba a fost obligată să modifice toate cele 3 țintare din respectivele competiții.

Dar iată noile componențe ale seriilor și programul primei runde:

*Seria 1: Olimpic Berghin – Performanța Ighiu 2, Mureșul Săliștea – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Pianu – Viitorul Răhău, Șoimii Ciumbrud – Mureșul Șibot, Independența Cut – AFC Micești 2;

*Seria 2: ACS Sânmiclăuș – ACS Crăciunel, Progresul Fărău – Academia Șona 2, Olimpia Petrisat – Spicul Bucerdea, Dacia Mihalț – Viitorul Vama Seacă, CS Ocna Mureș 2 – Gaz Metan Valea Lungă.

foto – ACS Crăciunel (arhivă; cu rol ilustrativ)

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