Eșec în negocierile pe Legea salarizării, anunțat de Nicușor Dan: PSD, PNL, USR și UDMR își asumă pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, 28 august 2026 eșecul negocierilor dintre PSD, PNL, USR și UDMR privind noua Lege a salarizării, după luni de discuții mediate de Administrația Prezidențială.

Șeful statului a precizat că, deși negocierile începute în luna mai au fost intense, partidele nu au reușit să ajungă la un consens politic și social asupra reformei.

„Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a criticat amânarea reformei, despre care a spus că este esențială pentru întregul sistem bugetar și care trebuia realizată încă din 2022. Potrivit acestuia, întârzierea a dus la o presiune uriașă asupra negocierilor, într-un moment în care timpul pentru îndeplinirea angajamentelor asumate față de Comisia Europeană este limitat.

În lipsa unui acord, PSD, PNL, USR și UDMR își asumă împreună pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR, aferente jalonului privind reforma salarizării. Partidele au respectat însă angajamentul de a nu depune separat proiecte de lege în Parlament.

Nicușor Dan a precizat că formațiunile politice și-au asumat totodată adoptarea noii Legi a salarizării până la sfârșitul anului și respectarea anvelopei salariale convenite cu Comisia Europeană.

Problema majoră rămâne distribuirea acestei anvelope între diferitele categorii de angajați din sistemul bugetar. Președintele a subliniat că aceasta nu poate acoperi toate revendicările sindicatelor, iar decizia politică va stabili cine și cât va primi.

Din punct de vedere tehnic, legea este, potrivit șefului statului, aproape finalizată. Blocajul este însă unul politic: partidele nu au reușit să decidă cum va fi împărțit bugetul de salarii între categoriile profesionale.

Reforma salarizării intră astfel într-o nouă etapă de incertitudine, în timp ce partidele aflate la guvernare trebuie să găsească până la finalul anului o soluție care să respecte atât limitele bugetare, cât și angajamentele asumate față de Comisia Europeană.

sursa: Mediafax

foto: arhivă

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