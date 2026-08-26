Update Foto | Accident pe DN 74, la Feneș: Impact între 2 autoturisme. 4 persoane, între care 3 copii, rănite
Accident pe DN 74, la Feneș: Impact între 2 autoturisme. 4 persoane, între care 3 copii, rănite
Un accident grav de circulație s-a produs în seara zilei de miercuri, 26 august 2026, pe DN 74, la Feneș.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 74 în localitatea Feneș.
În accident ar fi 2 autoturisme implicate.
Forțe alocate: 1 autospecială descarcerare, 1 echipaj de prim ajutor și 2 ambulanțe SAJ”, a transmis ISU Alba la ora 21.55.
Traficul rutier este îngreunat pe DN 74, la ieșire din localitatea Feneș, din cauza unui accident rutier în care sunt implicate două autoturisme.
Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier, a precizat IPJ Alba.
UPDATE ISU Alba, ora 22.33:
Ca urmare a accidentului 4 persoane (1 adult, 3 minori, conștienți, cooperanți, cu traumatisme minore) au necesitat îngrijiri medicale urmând a fi transportate la spital.
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