Foto | Trafic deviat pe varianta de serviciu pe un sector de pe DN 7 din cauza lucrărilor la Autostrada A1 Sibiu-Pitești: Măsură în vigoare până la finalul anului 2026
Trafic deviat pe varianta de serviciu pe un sector de pe DN 7 din cauza lucrărilor la Autostrada A1 Sibiu-Pitești: Măsură în vigoare până la finalul anului 2026
Având în vedere lucrările de construire care se desfășoară la Autostrada Sibiu–Pitești, Secțiunea 2 Boița–Cornetu, începând de miercuri, 26 august 2026, ora 19:00, traficul rutier pe DN 7, pe sectorul cuprins între km 246+600 m și km 248+800 m, este deviat pe varianta de serviciu.
Măsura urmează să fie menținută până la data de 31 decembrie 2026.
„În urma verificărilor efectuate de către Serviciul Rutier Sibiu, s-a constatat că semnalizarea și sistematizarea rutieră temporară aferente devierii traficului sunt realizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
La momentul instituirii devierii traficului, în zonă va fi prezent și un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Sibiu, în vederea monitorizării modului de desfășurare a circulației și prevenirii eventualelor probleme de trafic.
Vom monitoriza permanent situația din teren și vom dispune măsurile necesare, în funcție de evoluția valorilor de trafic”, a precizat IPJ Sibiu în seara zilei de miercuri, 26 august 2026.
sursa: IPJ Sibiu
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