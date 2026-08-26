Accident în Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe strada George Coșbuc

Accident rutier în seara zilei de miercuri, 26 august 2026, în Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, strada George Coșbuc.

Este vorba despre un autoturism care ar fi acroșat o țeavă de gaz.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba la ora 22.11.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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