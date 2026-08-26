Ceaiul, cu lămâie sau fără? Cum trebuie procedat. Sfaturi utile
Ceaiul, cu lămâie sau fără? Cum trebuie procedat. Sfaturi utile
O felie de lămâie poate schimba mai mult decât gustul. Dar nu transformați ceașca de ceai într-un „medicament”: dovezile arată beneficii reale ale ceaiului, însă și câteva capcane pe care ritualul zilnic le ascunde.
„Cu lămâie sau fără?” pare una dintre acele întrebări culinare fără miză. Pentru nutriție, însă, răspunsul este ceva mai interesant. Ceaiul conține polifenoli și alte substanțe bioactive, iar adăugarea de lămâie modifică mediul chimic al băuturii. În anumite condiții, vitamina C și aciditatea lămâii pot favoriza păstrarea sau activitatea antioxidantă a compușilor din ceai. Dar beneficiul nu este unul magic și nici nu transformă orice cană de ceai într-un elixir.
O analiză amplă, publicată în 2024 și bazată pe 38 de cohorte prospective, cu aproape 2 milioane de participanți, a găsit o asociere între consumul moderat de ceai și un risc mai mic de mortalitate generală și cardiovasculară. Autorii au observat cele mai favorabile asocieri în jurul a 1,5–2 căni pe zi pentru unele dintre rezultate. Important: sunt date observaționale, deci nu demonstrează că ceaiul, singur, este cauza reducerii riscului.
Lămâia: mai mult decât aromă?
Există un argument chimic pentru adaosul de lămâie. Vitamina C, sau acidul ascorbic, are propriile proprietăți antioxidante și poate influența comportamentul polifenolilor din ceai. Un studiu experimental a arătat că adăugarea acidului ascorbic a crescut capacitatea antioxidantă măsurată a ceaiului negru și verde. Rezultatul a fost obținut în laborator, ceea ce înseamnă că nu trebuie tradus automat în „lămâia previne bolile”, dar susține ideea că adaosul nu este complet neutru.
Alte experimente au analizat chiar efectul sucului de lămâie asupra compoziției ceaiului. Concluzia generală este că aciditatea și vitamina C pot modifica extracția și stabilitatea unor compuși ai ceaiului. Efectul depinde însă de tipul de ceai, temperatură, timpul de infuzare și cantitatea de lămâie.
Așadar, dacă vă place ceaiul cu lămâie, nu există un motiv științific serios să renunțați la acest obicei. Din contră, există mecanisme plauzibile prin care lămâia poate completa profilul băuturii.
O problemă importantă: fierul
Aici povestea devine mai puțin intuitivă.
Ceaiul, în special datorită taninurilor și altor polifenoli, poate reduce absorbția fierului non-hemic — forma de fier întâlnită în principal în alimentele vegetale. Experimente pe oameni au demonstrat acest efect, inclusiv atunci când ceaiul este consumat împreună cu masa.
În același timp, vitamina C are efectul opus: favorizează absorbția fierului. Cercetările asupra meselor bogate în fier arată că acidul ascorbic și alți factori din citrice pot crește absorbția fierului.
Asta nu înseamnă că o felie de lămâie „anulează” automat efectul ceaiului asupra fierului. Cantitatea de vitamina C dintr-o ceașcă obișnuită de ceai cu puțină lămâie poate fi mult mai mică decât dozele folosite în experimente, iar efectele depind de întreaga masă și de statutul nutrițional al persoanei.
Concluzia practică este mai simplă: dacă există risc de deficit de fier, ceaiul foarte aproape de mesele principale nu este cea mai bună combinație, indiferent dacă are sau nu lămâie. O revizuire a literaturii subliniază că efectul taninurilor asupra absorbției fierului este evident în studiile de biodisponibilitate, dar impactul pe termen lung asupra statusului de fier este mai complex.
Ceaiul bun nu trebuie băut clocotit
Există însă o regulă mai importantă decât disputa „lămâie sau fără lămâie”: nu-l beți extrem de fierbinte.
O amplă analiză-umbrelă a meta-analizelor a găsit că beneficiile asociate consumului obișnuit de ceai sunt, în general, mai numeroase decât efectele nefavorabile, dar a identificat o problemă pentru ceaiul consumat la temperaturi foarte ridicate. Consumul de băuturi peste aproximativ 55–60°C a fost asociat cu un risc mai mare pentru unele cancere ale tractului digestiv. Din nou, este vorba în principal despre asocieri epidemiologice, nu despre dovada că temperatura provoacă singură cancer.
Cu alte cuvinte, lăsați ceașca să se răcească puțin. Este un gest probabil mai relevant pentru sănătate decât obsesia pentru numărul exact de picături de lămâie.
Verde sau negru?
Ambele tipuri de ceai provin din aceeași specie, Camellia sinensis, dar procesarea le schimbă compoziția. Ceaiul verde este mai bogat în anumite catechine, în timp ce ceaiul negru conține proporții mai mari de teaflavine și tearubigine.
Meta-analizele au găsit asocieri între consumul de ceai și rezultate cardiovasculare favorabile. O analiză publicată în 2026, care a inclus 14 studii și aproape 959.000 de participanți, a raportat o reducere de aproximativ 11% a riscului de boală coronariană la cei aflați în categoria cu cel mai mare consum de ceai negru. Dar și aici există heterogenitate între studii și nu poate fi afirmată o relație cauză–efect doar pe baza cohortelor observaționale.
Iar când vine vorba despre cancer, tabloul este mult mai puțin spectaculos decât sugerează unele reclame. O meta-analiză a 113 studii prospective, cu peste 153.000 de cazuri de cancer, nu a găsit asocieri consistente între consumul de ceai și reducerea riscului pentru majoritatea localizărilor de cancer analizate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Societate
VIDEO ȘTIREA TA | Primele probleme la noile automate de bilete din Alba Iulia: Unul dintre aparate încasează banii, dar nu dă bilet. „Măcar ne-a pus muzică”
Primele probleme la noile automate de bilete din Alba Iulia: Unul dintre aparate încasează banii, dar nu dă bilet. „Măcar ne-a pus muzică” Mai multe persoane au sesizat miercuri, 26 august 2026, pe adresa redacției ziarulunirea.ro, o situație neobișnuită la unul dintre noile automate de bilete montate de Primăria Alba Iulia. Potrivit călătorilor, automatul încasează […]
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox sunt prăznuiţi Sfinţii Adrian şi Natalia, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi. Sfinţii Adrian şi Natalia, soţ şi soţie, au trăit în Nicomidia, în vremea Împăratului Maximian. Conform crestinortodox.ro, Adrian era […]
Ce trebuie să conțină salata cu pește și legume perfectă
Ce trebuie să conțină salata cu pește și legume perfectă O salată cu pește poate fi mult mai mult decât o garnitură. Cu ingredientele potrivite, ea devine o masă completă, sățioasă și echilibrată, în care proteinele, grăsimile bune, fibrele și vitaminele se întâlnesc într-o singură farfurie. Modelul ideal este inspirat de alimentația mediteraneană, în care […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Eșec în negocierile pe Legea salarizării, anunțat de Nicușor Dan: PSD, PNL, USR și UDMR își asumă pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR
Eșec în negocierile pe Legea salarizării, anunțat de Nicușor Dan: PSD, PNL, USR și UDMR își asumă pierderea a 770...
Foto | Trafic deviat pe varianta de serviciu pe un sector de pe DN 7 din cauza lucrărilor la Autostrada A1 Sibiu-Pitești: Măsură în vigoare până la finalul anului 2026
Trafic deviat pe varianta de serviciu pe un sector de pe DN 7 din cauza lucrărilor la Autostrada A1 Sibiu-Pitești:...
Știrea Zilei
Telenovela AIDA-TL – Primăria Alba Iulia, departe de a se fi sfârșit: În ce condiții UAT-urile din asociație vor prelua autobuzele și microbuzele electrice, stațiile de încărcare și automatele de bilete
Telenovela AIDA-TL – Primăria Alba Iulia, departe de a se fi sfârșit: În ce condiții UAT-urile din asociație vor prelua...
Un bărbat din Vidra s-a trezit dator la bancă cu 20.000 de lei! Familia acuză o fraudă: „Tata este invalid, nici măcar nu se poate deplasa, nu a semnat nimic”. Poliția Alba a deschis dosar penal
Un bărbat din Vidra s-a trezit dator la bancă cu 20.000 de lei! Familia acuză o fraudă: „Tata este invalid,...
Curier Județean
Accident în Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe strada George Coșbuc
Accident în Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe strada George Coșbuc Accident rutier în seara...
Update Foto | Accident pe DN 74, la Feneș: Impact între 2 autoturisme. 4 persoane, între care 3 copii, rănite
Accident pe DN 74, la Feneș: Impact între 2 autoturisme. 4 persoane, între care 3 copii, rănite Un accident grav...
Politică Administrație
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, spații agrement și de joacă din cadrul Serviciului Tehnic. Calendar și condiții de participare
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de...
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani Primăria Alba Iulia a pus, vineri, 21...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...