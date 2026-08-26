Un bărbat din Vidra s-a trezit dator la bancă cu 20.000 de lei! Familia acuză o fraudă: „Tata este invalid, nici măcar nu se poate deplasa, nu a semnat nimic”. Poliția Alba a deschis dosar penal

Un bărbat din comuna Vidra, ar fi fost victima unei înșelătorii, după ce familia sa a descoperit că pe numele lui a fost contractat un credit bancar de aproximativ 20.000 de lei, fără ca acesta să știe despre existența împrumutului.

Situația a fost descoperită săptămâna trecută, când familia a primit o notificare din partea tbi Bank, prin care bărbatului i se solicita achitarea unui debit.

Familia nu știa de existența creditului

Jurnaliștii de la ziarulunirea.ro au discutat cu fiica bărbatului, care a povestit cum a aflat familia despre credit. Potrivit acesteia, tatăl său nu ar fi solicitat niciun împrumut și nici nu ar fi semnat vreun document.

„A venit o hârtie de la poștă că are tata datorie. Am sunat la bancă să întreb despre ce credit este vorba, pentru că noi nu știam de existența lui. Mi-au spus dacă «am ajutat pe cineva», le-am spus că «nu». Tata este invalid, nici măcar nu se poate deplasa și nu a semnat nicio hârtie”, a explicat femeia pentru ziarulunirea.ro.

Credit de aproximativ 20.000 de lei, care ar trebui achitat până în 2029

Potrivit fiicei, reprezentanții băncii i-ar fi comunicat că împrumutul este în valoare de aproximativ 20.000 de lei și că acesta ar trebui achitat până în anul 2029. Familia susține că bărbatul nu a contractat creditul și speră ca situația să fie clarificată de autorități.

Mai mult, în documentele aferente creditului ar apărea și numele unei alte persoane necunoscute de familie, până în acest moment:

„Mi-au spus că mai apare o persoană în acte, doar că nu îmi pot spune cine este. Mi-au spus că este vorba despre un credit de aproximativ 20.000 de lei, care trebuie achitat până în 2029”, a mai declarat femeia.

Prima rată ar fi fost achitată de o persoană necunoscută

Familia susține că prima rată a creditului ar fi fost achitată de o persoană necunoscută, prin intermediul unui POS, la un magazin. Reprezentanții băncii nu au putut să îi comunice familiei identitatea persoanei care a efectuat plata.

În urma situației, familia a mers la Poliția din Câmpeni și a depus o plângere penală.

„Mi-au mai spus că prima rată a fost plătită de cineva la un magazin, cu un POS. Nu mi-au putut spune cine este persoana. Ne-au recomandat să facem plângere. Am fost la Poliție, la Câmpeni, și am făcut plângere penală. Joi a venit scrisoarea, iar vineri am fost la Poliție”, a mai spus fiica bărbatului.

Cazul bărbatului nu este unul singular

Potrivit informațiilor obținute de ziarulunirea.ro, mai multe persoane s-ar afla în situații similare, după ce pe numele lor ar fi fost contractate credite fără ca acestea să fi solicitat împrumuturile. Până în prezent, persoanele respective nu au formulat plângeri penale.

Ce spune Poliția Alba despre caz

Două dosare penale au fost întocmite de oamenii legii, unul pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și unul pentru fals în înscris. Polițiștii efectuează cercetări cu privire la aceste cazuri:

,,Sunt două dosare penale întocmite. Unul este pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și unul pentru fals în înscris. Polițiștii efectuează cercetări”, a explicat IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal