Liga 4: Voința Stremț și Hidro Șugag – victorii externe clare | Cioară (Industria) – hat-trick în 7 minute

Fostul unirist Paul Păcurar a fost înger și demon în derby „de Alba” sub Drăgana. Mai întâi a ratat un penalty în minutul 53, dar a înscris unicul gol al meciului Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia, în minutul 67.



*1-0, MIN. 67: P. PĂCURAR s-a revanșat și a înscris cu un șut pe jos, din 17 metri, poziție centrală, în dreapta lui Șerban

Sub Drăgana, puțin fotbal în primul mitan, pentru ca după pauză amfitrionii să reușească să deblocheze tabela după ce au dominat ostilitățile (la 0-0, Bodea a ratat o ocazie mare, singura a vizitatorilor). Tensiunea in teren s-a iscat la penalty-ul acordat gazdelor, considerat ușor acordat de către oaspeți, cu un conflict între Serban si Pacurar. Finalul a fost tensionat, cu Mihai Manea având de reproșat unui jucător advers comportamentul din timpul partidei! În fapt au fost ceva polițe de plătit între „căpitanii” Tudor Șaucă și Bogdan Bucurică, adversari direcți în teren, în urma meciului tur.

*A doua repriză, tensionată

Lovitura de pedeapsă dictată pentru gazde a fost scânteia ce a aprins jocul. Universitarii au contestat decizia, iar după ratarea lui Păcurar, portarul Fl. Șerban a jubilat înspre adversar, care, supărat fiind de ratare, l-a împins (P. Păcurar merita să fie eliminat), iar cei doi au scăpat cu avertisment. Și CSU a revendicat un penalty la un duel Herci I. Grozav (61), o fază care a semănat cu aceea din minutul 52, când s-a acordat lovitura de pedeapsă irosită de Păcurar

*Lucian Itu: „Am dominat actul secund din toate punctele de vedere”

„Prima repriză a fost echilibrată, iar a doua am dominat-o din toate punctele de vedere, ocazii, posesie. A fost un nu derby, meci între echipele din județ, în care ne luptăm între noi, ne dăm în cap, cum se spune. Este importantă victoria pentru moral, veneam după eșecul de la Hunedoara unde toți am fost o apă și un pământ, începând cu mine. De 10 ori este mai bine în teren decât pe bancă, pe gazon alergi ești implicat, te prinde faza. Am evoluat titular din cauza atacanților pe care-i am în lot, practic m-a cerut echipa deși sunt momente în care nu-mi mai vine să joc„, a precizat Lucian Itu.

*Mihai Manea: „Se putea mai mult”

„Nu pot să spun că meritam mai mult, dar a fost un joc bun făcut de noi. Se putea mai mult, întrucât am evoluat mai bine decât în meciul tur. Greșelile și-au spus cuvântul. În prima repriză nu am dat posibilitatea adversarului să-și creeze oportunități. În actul secund ne-am deschis și, în loc să marcăm la cele două ocazii ale lui Bodea, am primul un gol decisiv. M-am supărat pentru că e vorba despre respect, au fost lucruri care nu-și au rostul”, a explicat Mihai Manea.

Gazdele încep mai bine actul secund: cap peste la un corner I. Grozav (49). Cugirenii ratează un penalty, P. Păcurar (52) – șut mult peste transversală, după o fază la care Fl. Șerban l-a obstrucționat pe L. Itu. Albaiulienii au protestat la dictarea loviturii de pedeapsă, iar Șerban și Păcurar s-au ales cu câte un avertiment după ratarea de la punctul verbal, pentru un conflict verbal și o îmbrânceală. Cap puțin alături Vlădia (58) la o lovitură de colț. Șut modest P. Păcurar (59) – prins de Șerban. Ocazia mare a oaspeților: Boldea a driblat portarul însă Vlădia a respins de pe linia porții (59). Oaspeții solicită un penalty la un duel I. Grozav – Herci (61). L. Itu (65) ratează voleul în 6 metri, poziție centrală.

Gol marcat de cugireni în minutul 18, însă anulat la semnalizarea asistentului, chiar dacă mingea a intrat în poartă la șutul lui I. Grozav, din zonă centrală. S-a considerat că un cugirean s-a aflat pe direcția portarului, în ofsaid și a influențat faza. L. Itu (42) – șut din întoarcere de la 15 metri prins de Șerba. Un prim act săract în faze de poartă, mult angajament și luptă

*Antrenorul Lucian Itu, în premieră titular

La 44 de ani, Lucian Itu este în premieră titular în acest sezon în care gazdele resimt lipsa unui vârf de careu. Vremea ploioasă a dus la o asistență redusă, în jur de 150 de spectatori

Ambele conjudețene vin după decepții: “roș-albaștrii”, cel mai drastic eșec stagional, 0-4 la Hunedoara, respectiv nou-promovata, nul tern acasă cu Avântul Reghin. De altfel și partida tur s-a încheiat remiză, fără goluri, pe arena albaiuliană.

Echipe

Metalurgistul: Csapo – Haj, I. Grozav, Vlădia, Vitinha – Șaucă/ cpt, Boldea, P. Păcurar, Tîrla – Udrea (81, M. Domșa), L. Itu (73, Cocan); rezerve Perjeriu, Căt, Pop, S. Itu, Bura, Selagea, Tăban, M. Neagu. Antrenor principal Lucian Itu.

CSU: Fl. Șerban – Kilyen (70, Al. Costea), Ionică, V. Popa, Bucurică/ cpt – Cunțan, Ad. Hăprian (83, Adjani) Al. Petresc, M. Toma, Herci, Al. Bodea (83, Ad. Șulea); rezerve Spînu, Al. Albu, Amihăesei, Cărăbineanu, Budin, Cos. Năcreală. Antrenor Florin Manea.

Arbitri: M. Dumitru (Pitești), Fl. Păunescu (Rm. Vâlcea), N. Marin (Suseni) Observatori G. Szabo (Cluj_Napoca), I. Rădulescu (Tg. Jiu)

Avertismente: Tîrla (21), P. Păcurar (53)/ Kilyen (42), Fl. Șerban (53). Al. Costea (88)

foto: Lucian DANCIU